"가지말라" 말린 AI, 이 풍경을 봤다면 뭐라고 할까요

6월 둘째 주 미국의 테네시주와 노스캐롤라이나주에 걸쳐 있는 스모키마운틴을 다녀왔습니다.

큰사진보기 ▲쿠워히 전망대에서 바라본 스모키마운틴나선형 계단을 올라 쿠워히 전망대 위에 서니, 겹겹이 포개진 푸른 산줄기들이 한눈에 들어왔다 ⓒ 백종인 관련사진보기

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큰사진보기 ▲빗속의 트레일흐린 날씨와 더불어 나무와 계곡에서 뿜어내는 수증기가 트레일 전체를 덮고 있어 마치 미지의 세계로 빨려 들어가는 느낌이었다 ⓒ 백종인 관련사진보기

큰사진보기 ▲아치록(Arch Rock)돌계단 위 구멍 사이로 비치는 초록 잎들이 신비로움을 더해 주었다 ⓒ 백종인 관련사진보기

큰사진보기 ▲앨름케이브 블러프둥그런 바위 지붕 너머 먼 산 위로 안개가 뭉게뭉게 피어오르고 있었다 ⓒ 백종인 관련사진보기

큰사진보기 ▲르콩트산 정상숲 한가운데에 쌓여 있는 돌무더기만이 이곳이 정상임을 알려 주었다 ⓒ 백종인 관련사진보기

큰사진보기 ▲르콩트 산장에서 앨름케이브 블러프로 내려가는 등산로의 주변 풍경비가 그친 후, 올라갈 때는 우산에 가려 보지 못했던 주변 풍경을 즐겼다 ⓒ 백종인 관련사진보기

큰사진보기 ▲쿠워히 전망대르콩트 정상과 마찬가지로 이곳 역시 울창한 숲이 사방을 가로막아, 1959년에 나선형 전망대를 세웠다고 한다 ⓒ 백종인 관련사진보기

스모키마운틴 산행은 빗속에서 시작됐다. 산이 가까워지면서 파란색이던 하늘은 점점 어두워졌다. 스모키마운틴의 첫 트레일인 딥크릭(Deep Creek)에 도착했을 때 비가 부슬부슬 내리기 시작했다.우리는 한 손에는 우산을, 다른 손에는 스틱을 들고 약 6.4km에 달하는 산행을 무사히 마쳤다. 물이 넘치는 넓은 계곡에서는 비를 개의치 않은 아이들이 물놀이에 여념 없었고, 그 옆으로 난 길은 일부를 제외하고는 넓고 평탄했다. 그러나 숙소로 돌아갈 즈음 비는 거세져 도로는 어둡고 한 치 앞을 분간하기 힘들었다.미국의 테네시주와 노스캐롤라이나주에 걸쳐 있는 스모키마운틴은 애팔래치아산맥(Appalachian Mountains)의 일부다. 지질 역사가 수억 년에서 10억 년에 이르는, 지구에서 가장 오래된 산맥 중 하나이기도 하다. 그래서인지 정상에서 바라보는 스모키마운틴은 뾰족한 기암괴석 대신 부드럽고 둥근 능선이 겹겹이 이어져 있다.계곡의 습기와 식물들이 뿜어내는 수증기, 그리고 급격한 온도 변화 때문에 항상 연기가 낀 듯한 푸른 안개가 산 전체를 뒤덮고 있는 것이 특징이다. 특히 6월은 오전에 맑다가도 오후가 되면 산 전체가 우는 듯한 소리와 함께 소나기가 쏟아지곤 한다. 그러니 6월의 오후에 도착한 우리도 소나기의 격한 환영을 받을 수밖에.첫날부터 장대비를 맞은 우리는 급히 하이킹 계획을 변경하기로 했다. 원래 계획한 '스모키마운틴 최고의 트레일'로 손꼽히는 앨름케이브(Alum Cave)를 과연 갈 수 있을까 걱정이 앞섰다. 비 예보를 확인한 뒤 AI들에게 물어보니 상반된 의견을 내놓았다. 한쪽에서는 돌계단과 바위 구간이 비 때문에 상당히 미끄러울 테니 가지 말라고 만류했고, 다른 쪽에서는 숲이 우거진 계곡을 따라 걷는 길이라 비가 오면 신비로운 매력이 더해질 뿐만 아니라 자연 아치형 동굴이 있어 비를 피하기 안성맞춤이라며 적극 추천했다. 비 오는 날은 한산해서 주차도 쉽고 고즈넉하다는 말도 덧붙였다.다음 날 아침, 하늘에는 구름이 잔뜩 끼었지만 다행히 비는 멎어 있었다. 우리는 일단 차를 몰고 앨름케이브 주차장으로 향했다. 아침 7시면 만차가 된다는 아담한 주차장에는, 9시가 넘은 시각이었음에도 빈자리가 여러 곳 보였다.'일단 3.5km 거리의 앨름케이브 블러프까지라도 가보자'라는 심정으로 발걸음을 옮겼다. 숲속 길은 웬만한 비는 뚫지 못할 것처럼 나무로 빡빡하게 둘러싸여 있었다. 길은 생각보다 상태가 좋았고 흐린 날씨와 더불어 나무와 계곡에서 뿜어내는 수증기가 길 전체를 덮고 있어 마치 미지의 세계로 빨려 들어가는 느낌이었다.2km쯤 올랐을 때, 외나무다리 너머로 고래가 입을 벌리고 있는 듯한 검은 구멍이 나타났다. 슬레이트 암석이 만들어낸 자연 아치인 아치록(Arch Rock)이었다. 돌계단 위 구멍 사이로 비치는 초록 잎들이 신비로움을 더해 주었다.안개가 산 전체를 감싸고 있어 산등성이에서의 전망은 꿈도 못 꾼 채 묵묵히 앞으로만 전진했다. 그러다 갑자기 넓게 트인 가파른 산길이 나타났고, 굴이라기보다 거대한 암벽이 움푹 패인 듯한 앨름케이브 블러프가 웅장하게 모습을 드러냈다.1차 목적지에 도착한 셈이었다. 둥그런 바위 지붕 너머 먼 산 위로 안개가 뭉게뭉게 피어오르고 있었다. 간식을 먹으며 다음 일정을 고심했다. 아직 10시 반도 안 되었고 비도 오지 않는데, 여기서 되돌아가기엔 너무 아쉬웠다. 결국 오늘의 최종 목적지를 5km 이상 더 올라가야 하는 르콩트(LeConte) 산장으로 변경했다.르콩트로 가는 길은 돌계단이라는 만만치 않은 산길로 시작되었다. 길 양편에 분홍색 꽃이 여기저기 물기를 머금고 있었다. 꽃 모양은 한국의 진달래를 떠올리게 했지만 초록 잎과 함께 피어 있는 모습은 낯설었다.비가 부슬부슬 내리기 시작했으나 그 정도는 바람막이 재킷으로 막을 수 있었다. 비가 잦아들고 습한 날씨가 부담스러워 재킷을 벗고 나니 기다렸다는 듯 빗줄기가 조금씩 세차졌다. 녹록지 않은 산길이었지만 가방에 넣어둔 우산을 집어 들었다.전날처럼 한 손에 스틱을 다른 손에는 어깨에 걸친 우산을 잡고 천천히 바윗길을 올라갔다. 이미 등산로 한복판에 들어선 터라 다른 선택지가 없었다. 비에 흠뻑 젖은 채 지나가는 다른 등산객들이 우리의 우산을 부러운 눈길로 바라보았다.​그렇게 1.5km 이상을 더 걸었을 것이다. 이정표도 없는 외길에서 가끔 마주치는 등산객들을 위안 삼아 걷다 보니, 어디선가 두런두런 말소리가 들려왔다. 마침내 르콩트 산장에 도착한 것이다. 그곳에 머물던 사람들의 반가운 미소를 마주하며 산장 식당 안으로 들어갔다. 점심으로 챙겨온 샌드위치를 먹고 있는데, 오는 길에 지나쳤던 팔십 가까이 돼 보이는 고령의 할머니가 자녀들과 함께 도착했다. 비를 맞으며 그 높은 곳까지 올라오신 모습이 경이롭기까지 했다.먼 길을 힘들게 왔으니 빗속에서라도 정상을 봐야지 싶었다. 마주친 사람에게 정상을 묻자, "아, 돌을 쌓아놓은 곳이요?" 하며 방향을 일러주었다. 막상 가보니 숲 한가운데에 돌무더기가 쌓여 있는 것이 전부였다.상상했던 탁 트인 정상의 모습은 아니었지만, 분명 르콩트산에서 가장 높은 곳이었다. 사실 르콩트산의 최고의 전망대는 500m를 더 가야 하는 머틀포인트(Myrtle Point)라지만, 이 빗속에서는 안개밖에 보이지 않을 것 같아 미련 없이 포기했다.정상에서 발길을 돌리는데 비가 그쳐가고 있었다. 그동안 내린 비로 길은 진흙탕이 되었고 바위는 미끄러웠다. 한 걸음 한 걸음 조심스럽게 발을 디디며, 올라갈 때는 우산에 가려 보지 못했던 주변 풍경을 즐기며 내려왔다.다시 앨름케이브 블러프를 지나고, 고래 입 모양의 아치록을 거쳐 몇 개의 외나무다리를 건넜다. 하산길에는 언제 비가 왔냐는 듯 수많은 등산객이 올라오고 있었다. 어느새 파랗게 개인 하늘이 우리를 또 다른 곳으로 유혹했다. 예측 불가능한 산악 날씨 속에서 파란 하늘이 주는 기회를 놓칠 수 없다는 생각에, 스모키마운틴의 최고봉인 쿠워히(Kuwahi, 2205m) 전망대를 마지막으로 이날의 여정을 마무리하기로 했다.발음이 다소 낯선 '쿠워히'라는 이름은, 2024년 '클링맨즈돔'에서 이곳 원주민인 체로키 부족의 언어로 명칭을 변경한 것이다. 르콩트 정상과 마찬가지로 이곳 역시 울창한 숲이 사방을 가로막아, 1959년에 나선형 전망대를 세웠다고 한다. 하지만 전망대에 올라서도 풍경보다는 세찬 바람과 짙은 안개, 구름만 만나기 일쑤인 곳이다.스모키마운틴을 관통하는 본선 도로에서 벗어나 쿠워히로 향하는 11km의 진입로에 들어서자, 전망을 볼 수 있을 거라는 기대감이 조금씩 꺾이기 시작했다. 파란 하늘 위로 바람을 타고 연기 같은 구름이 몰려올 때마다, 숲길은 순식간에 어둠 속으로 묻혔다. 주차장에서 전망대로 이어지는 1km 남짓한 포장된 오르막길은 생각보다 가파르고 숨이 찼다. 옆에서는 "아빠한테 속았다"라며 투덜거리는 아이의 귀여운 불평도 들려왔다.​나선형 계단을 올라 마침내 전망대 위에 섰다. 겹겹이 포개진 푸른 산줄기들이 한눈에 들어왔다. 그러나 대자연은 사진을 촬영할 아주 짧은 순간만을 허락한 채, 이내 풍경을 구름 속으로 감추어버렸다.쿠워히 전망대를 내려와 숙소로 돌아가는 길에서 바라본 하늘은 전날과 달리 높고 푸르렀다. 오전 산행길에는 장대비를 맞았고, 하마터면 포기할 뻔했던 앨름케이브 블러프 트레일을 르콩트 산장까지 연장해 무려 18km를 무사히 완주했다. 게다가 쿠워히 전망대에서 구름 사이로 아스라한 먼 산의 비경까지 감상했으니, 스모키마운틴에서의 둘째 날 여정은 기대를 뛰어넘는 행운의 연속이었던 셈이다.​이 축축했던 빗속의 산행은 스모키마운틴이 준 가장 아름다운 추억으로 기억될 것이다. 아울러 빗속의 앨름케이브 블러프 트레일을 만류했던 AI에게 "우리는 결국 르콩트까지 다녀왔다"고 은근히 자랑하고 싶은 마음도 들었다.