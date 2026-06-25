이웃집 텃밭에서 목격한 생명의 바통 터치

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(이전 기사 : 당근꽃 보신 적 있나요? 정말 아름답습니다
)
며칠째 이웃집 텃밭 한구석에 피어난 당근꽃을 쳐다본다. 참 신기하게도 같은 꽃이건만 볼 때마다 그 느낌이 매번 다르다. 사실 뿌리를 수확해 먹으려고 심은 당근인데, 어쩌다 보니 때를 놓쳐 꽃이 피도록 가만히 두게 되었단다.
주인장의 너그러움이 만들어낸 이 하얀 꽃밭이 볼수록 참 매력적이다. 꽃이 피고 지는 자연의 순리 속에, 새로 핀 꽃송이는 눈이 부시도록 하얗다. 반면 며칠 전 먼저 피어난 꽃들은 어느새 철이 지나 까뭇까뭇하게 변해가고 있다. 하얀 첫 꽃의 설렘과 묵은 꽃의 덤덤함이 한 줄기 안에서 교차하는 풍경이다.
한참을 바라보고 있자니 붕붕거리며 벌들이 먼저 날아든다. 그런데 그 곁에 웬 낯선 녀석들이 눈에 띈다. 생김새를 보니 분명 노린재 무리인 듯한데, 평소 텃밭에서 보며 눈총을 주던 칙칙한 갈색 노린재와는 생판 딴판이다. 게다가 두 마리가 꽁무니를 맞대고 짝짓기에 여념 없다. 곤충들의 사랑 방식도 저마다 다르다. 방아깨비는 수컷이 암컷의 등에 올라타 같은 방향을 바라보며 짝짓기를 하고, 잠자리는 공중에서 하트 모양을 만들 듯 몸을 연결한다.
그런데 이 녀석들의 사랑법은 조금 독특하다. 처음에는 붙어 있다가도 이내 몸을 돌려 서로 반대 방향을 바라본 채 꽁무니만 이어진 모습으로 오랜 시간을 보낸다. 마치 "당신은 저쪽을 보고, 나는 이쪽을 볼 테니 사랑만은 놓지 말자"는 약속이라도 한 듯하다.
알고 보니 다 이유가 있었다. 곤충 세계에서는 다른 수컷이 가로채지 못하도록 짝짓기가 끝난 뒤에도 한참 동안 암컷 곁을 지키는 경우가 많다고 한다. 한 번 시작하면 몇 시간, 길게는 종일 이어지는 이 긴 시간은 종족을 이어가기 위한 치열한 생명의 전략인 셈이다.
신기한 마음에 스마트폰을 꺼내 인터넷을 검색해 보았다. 처음에는 '이태리노린재'라는 이국적인 이름이 검색되어 물 건너온 외래종인가 싶어 깜짝 놀랐다. 하지만 자세히 들여다보니 다리 색이 온통 새까만 것이, 우리 땅에서 오래 살아온 토종 '홍줄노린재'가 맞았다.
이름 그대로 몸 전체에 선명한 주황색과 검은색의 세로 줄무늬가 화려하게 배열되어 있어 멀리서도 눈에 쏙 들어온다. 문득 이 화려한 색상은 포식자들에게 "나는 맛도 없고 독이 있으니 건드리지 마라" 하고 알리는 경고색이 아닐까 싶다. 화려한 줄무늬만큼이나 자신을 지키는 방법도 확실한 녀석이다.
다시 사진을 확대해 살펴보니 줄기를 붙잡고 앞장서는 몸집 듬직한 녀석이 암컷이고, 그 뒤에 얌전하게 매달린 날씬한 녀석이 수컷인 듯했다. 지난해 가을 차가운 낙엽 밑이나 바위 틈에서 겨울을 견뎌낸 생명들이다. 봄볕에 깨어난 녀석들은 당근꽃 향기에 이끌려 이곳까지 날아왔고, 지금은 다음 세대를 위한 가장 중요한 시간을 보내고 있다.
다만 아무리 예쁜 옷을 입고 이름이 '홍줄'이라 고와도 녀석은 뼛속까지 노린재 가문이다. 겉모습에 방심하고 덥석 손을 댔다간 노린재 특유의 지독한 신고식을 치러야 하니, 그저 눈으로만 아껴주어야 하는 반전이 있는 녀석이기도 하다.
하필이면 왜 많고 많은 곳 중에 이 당근꽃 위에서 사랑을 나누고 있을까? 알고 보니 이 녀석들은 미나릿과 식물, 그러니까 당근이나 미나리, 시호 같은 식물의 꽃과 열매를 유독 좋아한단다. 좋아하는 향기와 먹을거리가 가득한 명당을 찾아내어 머물고 있는 셈이다.
엄밀히 말하면 홍줄노린재 역시 식물의 즙을 먹고 사는 노린재니 해충에 가깝다. 하지만 주로 미나릿과 식물만 찾고, 당근이 꽃과 씨앗을 맺는 시기에 나타나기에 농작물에 큰 피해를 주지는 않는다고 한다. 때마침 주인 손길이 비어 있는 당근밭이 녀석들에게는 뜻밖의 잔칫상이 된 셈이니, 이 정도면 해충이라기보다 그저 당근꽃이 좋아 찾아온 얌전한 손님이라 불러도 좋지 않을까.
며칠 뒤, 다시 그 당근꽃밭을 찾았다. 홍줄노린재들은 이제 서로 따로따로 떨어져 평화롭게 쉬고 있었다. 홍줄노린재가 남기고 간 자리를 둘러보며 꽃송이를 하나하나 살펴보던 중이었다. 꽃송이를 가만히 들여다보다가 나도 모르게 미간이 찌푸려졌다.
"아니, 어떤 새들이 당근꽃에 이렇게 똥을 싸놓았담!"
조그맣고 까만 물체들이 여기저기 눈에 띈 것이다. 에구구, 혀를 차며 돌아서려는데 어라? 그 까만 물체가 꾸물꾸물 움직이지 않는가. 스마트폰을 켜고 다시 확인해 보니, 새똥이 아니라 산호랑나비 유충(애벌레)이란다.
홍줄노린재가 사랑의 흔적을 남기고 한걸음 물러선 자리에, 이번에는 푸른 하늘을 훨훨 날아다닐 호랑나비의 유년 시절이 꼬물거리며 자라고 있었던 것이다.
처음에는 그저 남사스럽거나 지저분한 풍경 쯤으로 여겼던 일들이었다. 그러나 그 긴 사랑의 시간과 꾸물거리는 움직임이 종족을 이어가기 위한 치열한 생명의 본능이라는 것을 알고 나니, 이웃집 텃밭의 작은 풍경마저 사뭇 경이롭게 다가온다.
때를 놓쳐 남겨진 당근 몇 포기가 누군가에게는 아름다운 꽃밭이 되고, 또 다른 생명들에게는 사랑과 번식, 그리고 성장의 소중한 터전이 되어 주었다. 홍줄노린재에서 산호랑나비로 이어지는 생명의 바통 터치가 그 작은 꽃밭에서 조용히 이루어지고 있었던 것이다.
나는 그 작은 낙원을 뒤로하고 밤나무 그늘 아래로 천천히 걸어 나왔다. 인간의 수확은 멈추었을지언정, 자연은 우리가 미처 보지 못하는 순간에도 끊임없이 위대한 생명의 축제를 이어가고 있었다.