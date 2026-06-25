이웃집 텃밭에서 목격한 생명의 바통 터치

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큰사진보기 ▲화려한 레이스를 펼친 듯 아름다움을 뽐내는 당근꽃. 미나릿과 특유의 하얀 꽃차례가 탐스럽게 피어났다. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲치열한 생명의 본능이 만들어낸 홍줄노린재의 풍경. ⓒ 전갑남 관련사진보기

큰사진보기 ▲당근꽃 줄기 사이에서 선명한 주황빛 경고색을 뽐내며 은밀하게 움직이는 홍줄노린재. ⓒ 전갑남 관련사진보기

"아니, 어떤 새들이 당근꽃에 이렇게 똥을 싸놓았담!"

큰사진보기 ▲당근꽃 흰색 꽃차례 사이에서 작은 애벌레 산호랑나비 유충이 식물 줄기를 따라 움직이고 있다. ⓒ 전갑남 관련사진보기