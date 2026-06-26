수술 후 마취 늪에 빠진 엄마, 정신들게 한 목소리의 정체

바쁜 일상 속, 차 한 잔으로 일상에 쉼표를 찍습니다. 차 한 잔을 마시며 24절기와 동양화를 오가며 흐르는 시간의 아름다움을 기록합니다.

AD

"환자 분 지금 잠들면 안 되니까 계속 깨우셔야 해요!"

큰사진보기 ▲엄마와 함께하는 티타임은 언제나 너무나도 소중하다 ⓒ 노시은 관련사진보기

큰사진보기 ▲傳申師任堂筆草蟲圖, 신사임당 초충도, 전 신사임당(傳申師任堂) ⓒ 국립중앙박물관 소장 관련사진보기

큰사진보기 ▲삼림계는 해발 1,000m~2,100m의 삼림계 고산 지역에서 나는 차고, 대만 차 분류상 일반적으로 해발 1000m 이상의 차밭에서 생산된 모든 차를 고산차라고 부르고 있다 ⓒ 노시은 관련사진보기

"이 잔을 선물해 줬던 그 친구는 지금쯤 잘 살고 있으려나..."

큰사진보기 ▲모란도 십폭 병풍 중 일부 ⓒ 국립중앙박물관 소장 관련사진보기

큰사진보기 ▲바싹 말라 똘똘 말려 있던 찻잎은 뜨거운 물과 만나 스르르 풀어지며 향기와 신비로운 맛을 우리에게 건넨 뒤 운명을 다한다 ⓒ 노시은 관련사진보기

병원으로 향할 때만 해도 크게 걱정하지 않았습니다. 그런데 병원에 도착하자 세상에 아프고 힘든 사람이 아주 많다는 사실을 체감하게 되더군요. 수술실 앞에서 '비교적 간단한' 수술이 끝나기를 기다리는 두 시간 남짓이 마치 백 시간처럼 느껴졌습니다.수술 전날부터 멀리 전주에서 온 이모와 서울 사는 막내 이모까지 큰언니를 찾아왔습니다. 자매들이 똘똘 뭉쳐 미리 생일을 축하한다는 핑계로 큰언니의 혼을 쏙 빼놓았죠. 양손 가득 맛있는 걸 들고 들어온 동생들은 쉴 새 없이 왁자지껄 떠들며 엄마가 다음 날 있을 수술을 아예 생각조차 못 하게 만들었습니다. 큰언니를 향한 동생들만의 애틋하고도 요란한 위로 방식이었어요. 그 다정하고 소란스러운 공기 덕분에 일렁이던 엄마의 긴장감도 금세 따스하게 녹아내렸습니다.마침내 수술실 문이 열렸습니다. 엄마를 인계하며 의료진이 아주 단호하게 당부하더군요.잠을 푹 자는 것이 회복에 도움이 될 거라고 생각했는데 그 한마디에 모든 상황이 예상과 전혀 다르게 흘러갔습니다. 엄마는 깊고 어두운 마취의 늪에서 좀체 빠져나오지 못하셨거든요. 의외로 잘 일어나지 못하고 자꾸만 감기는 눈꺼풀을 보며, 제 마음 속에서는 와르르 거대한 도미노가 무너지는 듯한 공포가 엄습했습니다.저는 온 신경을 곤두세운 채 엄마를 부르며 흔들었습니다. 정신을 못 차리는 큰언니를 보며 동생들도 "언니, 눈 떠봐!" 하고 애타게 소리쳤어요. 그러자 놀랍게도 그 익숙하고 간절한 부름에 엄마가 눈을 번쩍 뜨시더군요. 깊은 안개 속을 헤매던 엄마를 밝은 빛으로 단숨에 끌어올린 건, 다름 아닌 동생들의 목소리였습니다. 그 목소리가 마취의 늪을 뚫고 들어간 가장 강력한 동아줄이었던 셈이죠.하지만 엄마는 자꾸만 다시 잠의 늪으로 발길을 돌렸습니다. 저는 계속 그곳으로부터 엄마를 꺼내와야 했고요. 긴 시간이 흐르고 엄마가 마침내 안정을 찾고 처음으로 병상을 벗어나 걸음을 내디뎠을 때, 제 가슴을 채운 것은 말로 다 표현할 수 없는 안도와 눈물겨운 감사였습니다.병실을 퇴원해 무사히 집으로 돌아온 다음 날, 저는 엄마의 온전한 회복을 축하하고 지친 심신을 위로하기 위해 아주 특별한 차 시간을 준비했습니다. 어떤 잔을 꺼낼까 고민하던 제 시선이 깊숙한 곳에 보관되어 있던 쨍한 노란빛의 빈티지 찻잔에 멎었습니다. 수십 년 전, 엄마가 시집올 때 한 친구에게서 결혼 선물로 받았다는 세월의 유물이었죠.잔을 꺼내어보니 안쪽에 그려진 화사한 꽃무늬가 눈에 들어왔습니다. 가만히 들여다보고 있으니 문득 신사임당의 초충도(草蟲圖)가 뇌리를 스쳤습니다.신사임당은 조선 최고의 예술가이기도 했지만, 일곱 남매를 훌륭하게 길러낸 위대한 어머니이기도 했습니다. 화폭에 등장하는 들꽃들은 결코 거만하게 자신을 뽐내지 않습니다. 척박한 마당 한구석에서 모진 비바람을 견디며 기어코 작은 꽃망울을 피워내는 단단하고 부드러운 생명력.그것은 평생 가족을 위해 헌신하며 억척스럽게 삶을 일구고, 이번 수술의 아픔마저 이겨낸 우리 엄마의 모습과 너무나 닮아 있었습니다. 우리 남매에게 엄마는 그 누구보다 위대하고 훌륭한 신사임당이십니다.그림을 찬찬히 들여다보면, 굳건히 뿌리내린 원추리꽃 곁으로 폴짝 뛰어오를 듯한 개구리 한 마리와 나비, 잠자리, 여치가 평화롭게 노닐고 있습니다. 이 작고 사랑스러운 생명들의 어울림은 마치 수술실 앞에서 발을 동동 구르며 큰언니를 깨우던 이모들의 왁자지껄한 사랑 같기도 하고, 엄마의 너른 품 안에서 지지고 볶으며 자라난 우리 남매들의 모습 같기도 합니다. 엄마라는 단단한 풀꽃이 비바람을 견디며 묵묵히 자리를 지켜주었기에, 우리라는 작은 생명들이 그 그늘에서 이토록 생기 넘치게 뛰어놀 수 있었던 것이겠지요.특히 초충도 속 원추리는 옛 선조들이 '근심을 잊게 해주는 풀'이라 하여 망우초(忘憂草)라 불렀습니다. 옛 여인들이 머무는 공간을 훤당(萱堂)이라 부른 이유도 이 원추리꽃 때문이었고요. 저는 이 찻자리가 엄마에게 모든 수술의 고단함과 삶의 근심을 온전히 잊게 해주는 진정한 '망우의 시간'이 되기를 염원했습니다.찻잔에 담을 차로는 대만의 고산차인 삼림계(杉林溪) 우롱차를 골랐습니다. 해발 1000미터가 넘는 고산 지대의 울창한 숲과 안개를 머금고 자란 삼림계 차는, 뜨거운 물을 붓는 순간 주변을 맑고 푸른 숲의 향기로 채워줍니다. 다식으로는 이모들이 사 오셨던 만주를 곁들였습니다. 수술방 앞에서 언니가 무탈히 나오기를 애태우며 기다리던 동생들이 남겨두고 간 다식이었습니다. 부드럽고 달콤한 만주 한 입에 삼림계의 맑은 향이 어우러지며, 다정한 온기가 입안 가득 퍼져나갔습니다.따뜻한 차를 한 모금 머금으시던 엄마는 찻잔 안의 화사한 꽃무늬를 가만히 내려다보며 지나가듯 말씀하셨어요.오래 전 소식이 끊겨버린 옛 친구를 향한 그리움이 맑은 찻김 위로 아스라이 피어올랐습니다. 잔을 쥔 엄마의 손가락이 잔 속 꽃 한 송이를 가만히 매만졌습니다. 수십 년을 건너온 노란 잔이, 수십 년을 함께 건너온 두 사람의 안부를 묻고 있는 듯했습니다.차 향이 짙어질수록 찻잔 속 꽃들은 살아 움직이듯 생동감을 더해갔습니다. 작은 들꽃을 품은 이 노란 잔을 가만히 바라보다, 제 마음속에는 어느새 거대하고 화려한 궁중 모란도(牡丹圖) 한 폭이 펼쳐지고 있었습니다.예로부터 모란은 꽃 중의 왕, 화왕(花王)이라 불렸습니다. 조선 왕실에서는 나라의 큰 잔치나 왕의 등극, 그리고 혼례처럼 가장 기쁘고 경사스러운 날에 이 거대한 모란도 병풍을 둘러 쳤습니다. 화폭 가득 빈틈없이 피어난 붉고 탐스러운 모란꽃들은 단순한 장식이 아니라, 생의 찬란한 만개이자 끊임없이 이어지는 무병장수, 절대적인 풍요를 향한 가장 강력한 축원이었습니다.흥미로운 것은, 이 모란도 병풍이 가장 기쁜 자리에만 머물지 않았다는 사실입니다. 왕실에서는 누군가 세상을 떠나 혼전(魂殿)에 신주를 모실 때에도, 그 곁에 어김없이 모란 병풍을 둘러 쳤습니다. 삶의 가장 찬란한 순간과 가장 깊은 슬픔의 순간, 그 모든 경계를 모란은 똑같은 얼굴로 지키고 있었던 것입니다.그림 속 모란은 종종 홀로 피지 않고, 결코 변치 않는다는 단단한 괴석(怪石) 위에 뿌리를 내린 모습으로 그려졌습니다. 화려한 꽃과 묵묵한 돌의 조합. 부귀를 뜻하는 꽃과 장수를 뜻하는 돌이 나란히 서서, 함께 늙어가자는 오랜 축원을 완성하는 것이었습니다.엄마의 지난 삶이 가족을 위해 자신을 낮추고 헌신했던 소박한 들꽃, '원추리'의 시간이었다면, 며칠 전 마취의 늪과 그 사투의 시간은 어쩌면 모란이 가장 깊은 슬픔의 자리에서도 끝내 지켜내던 그 경계의 순간과 닮아 있었을지 모릅니다.그리고 그 경계를 무사히 건너온 지금, 저는 그 들꽃이 이제 충분히 모란으로 피어날 자격이 있다고 생각했습니다. 척박한 마당 구석에서 비바람을 견디며 묵묵히 버텨온 시간이 있었기에, 이제는 그 풀꽃도 왕실의 병풍 속 모란처럼 거리낌 없이 화려해질 차례라고요.그리고 저는, 그 모란 곁의 괴석이 되고 싶었습니다. 화려하게 피어나는 엄마의 곁을, 변함없이 단단하게 지키는 돌처럼요. 엄마는 만주를 한 입 베어 물고는 "맛있다" 하고 짧게 웃으셨습니다. 그 웃음 끝에 수술 후 마취에서 좀체 깨어나지 못하던 얼굴은 더 이상 보이지 않았습니다.노란 찻잔 속 꽃무늬와, 그 잔을 쥔 엄마의 손과, 창으로 들어오는 오후의 빛이 한 폭의 그림처럼 고요히 겹쳤습니다. 동생들이 두고 간 달콤함과 딸내미가 우린 청량한 향기, 옛 친구를 향한 그리움을 품은 찻잔. 이 삼중주가 만들어낸 차 시간은 병원에서 치열했던 시간을 비로소 평온으로 바꾸어 주었습니다.찻잔을 내려놓는 엄마의 얼굴을 보며 비로소 확신했습니다. 원추리의 계절을 다 건너온 우리 엄마에게는, 이제 모란의 계절이 기다리고 있다는 것을요. 맑은 찻물 위로, 우리 모녀의 날들이 거대한 모란꽃처럼, 그리고 그 곁을 지키는 단단한 돌처럼, 다시금 향기롭게 피어나고 있었습니다.