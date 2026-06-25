GH 도민주주단 2기 출범... 김용진 "도민이 경영 주체 되는 공기업 만들겠다"

큰사진보기 ▲김용진 경기주택도시공사(GH) 사장이 24일 수원 본사에서 열린 제2기 도민주주단 '기회수도파트너스' 출범식과 주주총회에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 경기주택도시공사 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경기주택도시공사(GH)가 24일 수원 본사에서 제2기 도민주주단 '기회수도파트너스' 출범식과 주주총회를 열고 본격적인 활동에 들어갔다. ⓒ 경기주택도시공사 관련사진보기

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경기주택도시공사(사장 김용진, GH)가 도민이 직접 공기업 경영에 참여하는 '도민주주단' 2기를 출범시키며 도민 중심 경영 체계 구축에 속도를 내고 있다.GH는 24일 수원 본사에서 제2기 도민주주단 '기회수도파트너스' 출범식과 주주총회를 열고 본격적인 활동에 들어갔다고 밝혔다.도민주주단은 경기도민이 공사의 명예주주 자격으로 주요 정책과 사업 현안에 대해 의견을 제시하는 GH의 대표적인 소통 플랫폼이다. 2023년 첫 출범한 이후 올해 두 번째 기수를 맞았다.이번 2기 도민주주단은 1기 우수주주 19명, 청년대표 40명, 중장년대표 32명, 고객대표 9명 등 총 100명으로 구성됐다. 이들은 오는 2028년 4월까지 2년간 GH의 사업계획과 경영성과에 대한 다양한 아이디어를 제안하고 주요 현안에 대한 의견을 전달하는 역할을 맡게 된다.이날 출범식에서는 1기 도민주주단의 활동 성과를 공유하고, 2기 운영계획과 GH의 주요 사업을 소개하는 시간이 마련됐다. 이어 진행된 토크콘서트에서는 참석자들이 자유롭게 질의응답을 진행하며 현장의 목소리를 전달했다.이번 도민주주단 출범은 김용진 GH 사장이 취임 이후 강조해 온 '도민 중심 경영'의 연장선상에서 주목된다.그동안 공기업의 의사결정 구조가 공급자 중심으로 운영됐다면, 도민주주단은 실제 정책 수요자인 도민을 경영 과정에 참여시키는 실험적 모델이라는 평가를 받는다. 특히 청년과 중장년, 고객대표 등 다양한 계층이 참여함으로써 주거·도시개발·공공서비스 정책에 더욱 폭넓은 의견이 반영될 수 있는 기반이 마련됐다.도민주주단이 단순한 자문기구를 넘어 실질적인 정책 제안 창구로 기능할 수 있을지도 관심사다. GH는 이날 제기된 의견을 향후 정책 수립 과정에 적극 반영하겠다는 방침을 밝혔다.김용진 사장은 이날 "도민주주단은 GH의 핵심 가치인 '도민 행복과 소통'을 실현하는 중심 창구"라며 "2기 출범을 계기로 도민들과 더욱 긴밀하게 소통하고 협력해 도민 중심 경영의 GH를 함께 만들어 가겠다"고 밝혔다.이는 공공기관의 역할을 단순한 사업 집행에 머무르지 않고, 도민과 함께 정책을 설계하고 평가하는 참여형 거버넌스로 확대하겠다는 의지로 해석된다.특히 민선 9기 경기도정 출범을 앞둔 시점에서 출범한 제2기 도민주주단은 향후 GH가 추진할 주택공급, 도시개발, 지역균형발전 정책 과정에서 도민 의견을 제도적으로 수렴하는 핵심 창구 역할을 할 것으로 기대된다. 김용진 사장이 강조하는 '도민 중심 경영'이 선언에 그치지 않고 실제 경영 혁신으로 이어질 수 있을지 주목된다.