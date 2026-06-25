자인 적산가옥에 피어난 능소화, 박완서의 문장이 떠오르다

AD

"능소화가 꽃피는 예쁜 집"

큰사진보기 ▲자인 적산가옥 능소화자인 적산가옥 ⓒ 최옥화 관련사진보기

"여름이면 이층 베란다를 받치고 있는 기둥을 타고 능소화가 극성맞게 기어올라가 난간을 온통 노을 빛깔의 꽃으로 뒤덮었다. 그 꽃은 지나치게 대담하고, 눈부시게 요염하여 쨍쨍한 여름날에 그 집 앞을 지날 때는 괜히 슬퍼지려고 했다. 처음 느껴본 어렴풋한 허무의 예감이었다."

큰사진보기 ▲능소화자인 적산가옥 ⓒ 최옥화 관련사진보기

"나무도 사랑을 잃으면 자살할 수도 있다."

큰사진보기 ▲능소화자인 적산가옥 ⓒ 최옥화 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치 스토리에도 실립니다.

매화가 봄의 전령사라면, 여름이 시작되는 것을 알리는 꽃은 능소화가 아닐까 한다.여름의 초입에 들어 선 6월, 24일 아침 요즘 한창인 능소화를 보러 자인의 적산가옥을 찾았다. 경산 자인면의 한 골목, 빛바랜 세월을 온몸으로 안고 선 오래된 이층 적산가옥 앞에서 발걸음이 멈추었다. 시간이 켜켜이 내려앉은 회색 외벽을 온통 뒤덮으며, 능소화가 흐드러지게 피어 있었다.단 한 그루뿐인데도, 낡은 창문 위로 녹슨 지붕 너머로 꽃송이들이 흘러내리듯 번지며 거리 전체를 연한 주황빛으로 물들이고 있었다. 벽 한편에는 투박한 솜씨로 그려진 꽃 그림과 함께 이런 글귀가 적혀 있었다.그러나 이 풍경은 예쁘다는 말로 다 담기지 않는 무언가가 있었다. 낡은 창문이 주는 깊은 어둠과 불꽃처럼 타오르는 주황빛 꽃의 대비는 어딘지 모르게 아련하고 서글픈 분위기를 자아낸다. 가슴 어딘가를 살짝 쥐어짜는 듯한 감각. 이 익숙한 감정을 어디선가 만난 것 같은데, 언제였을까?그 순간, 문득 박완서 선생님의 소설 <아주 오래된 농담>이 떠올랐다. 책을 찾아보니, 소설의 첫 장 「허무의 예감」에서 능소화를 묘사한 장면이 있었다. 소설에서 주인공 영빈은 첫사랑 현금의 이 층집 베란다를 타고 오르는 능소화를 바라보며 처음으로 허무라는 감정을 예감한다. 그 꽃이 '지나치게 대담하고 눈부시게 요염하여, 쨍쨍한 여름날 그 집 앞을 지날 때마다 괜히 슬퍼지려 했다'고. 그 감정이 생애 처음 느껴본 어렴풋한 '허무의 예감'이었다고.소설 속 문장은 이렇다.자인의 이 낡은 집 앞에서, 나는 영빈이 되어 능소화를 새롭게 보게 되었다. 먼지가 가득 내려앉은 검고 깊은 창문은 마치 소설 속 영빈이 꿈속에서 마주했던 '도달할 수 없는 심연'의 모습을 닮아 있었다.사실 능소화는 이름부터가 예사롭지 않다. 凌霄花, 직역하면 '하늘을 능히 오르는 꽃'이다. '凌'에는 '넘어서다, 오르다'라는 뜻이 담겨 있고, '霄'는 하늘을 뜻한다. 공기뿌리로 담장이나 높은 벽을 붙잡고 덩굴지며 오르는 식물의 생태가 이름 속에 고스란히 들어 있는 셈이다.그래서 옛 선비들은 이 꽃을 '양반꽃'이라 불렀다. 통째로 떨어지는 개화 방식에서 지조와 절개를 읽었기 때문이다. 또한 과거 장원 급제자에게 임금이 내리는 어사화로 쓰였다는 기록도 있다. 주로 기와집 담장 위에 핀 것을 많이 볼 수 있는 것도 그런 연유일 것이다. 그래서인지 꽃말도 '명예'와 '영광'이다.또한 능소화는 봄꽃처럼 한꺼번에 피었다가 와르르 지지 않는다. 피고 지고 또 피는 시기가 찬바람 불 때까지 이어진다. 그리고 질 때도 시들어 퇴색하는 법 없이, 가장 아름다운 순간에 송이째 툭 떨어진다. 박완서 선생님은 바로 그 개화 방식에서 인간의 고결함을 보았던 것이 아닐까. 속물적인 세상에 타협하지 않고, 추하게 늙어가는 대신 한 순간의 빛으로 종결되는 삶의 품위를.소설에서 현금은 능소화를 두고 이렇게 이야기했다. 자기가 살던 집이 몰락해 빼앗기듯 떠나자, 그 이듬해 능소화가 저절로 죽어버렸다며 이렇게 말한다.이 한 마디가 오래도록 마음에 남는다.자인 적산가옥의 능소화도 그런 사연이 없지 않다. 수령 50년이 넘은 이 나무의 밑둥을 2022년 누군가 잘라 버렸다. 다행히 이듬해 시에서 복원해 지금의 모습으로 다시 볼 수 있게 되었다고 한다. 집에 서린 기나긴 세월과 역사의 허무함을 온몸으로 기억하면서도, 매년 불꽃같은 주황빛을 터뜨리며 다시 피어나는 이 꽃. 그 순수함과 고집이 어딘지 뭉클하다.소설의 1장에서 영빈이 능소화를 보며 느꼈던 것이 아련한 허무의 예감이었다면, 소설 후반부에 이르러 능소화의 이미지는 인간의 필멸성과 구원으로 확장된다. 박완서 선생님은 결국 이 꽃을 통해 묻고 있는 것이다. 돈과 탐욕으로 가득 찬 세상 속에서, 인간이 마지막까지 지켜야 할 자존심과 순수함이 무엇인지를.가장 아름다운 순간에 송이째 툭 떨어져 버리는 능소화의 고결함이 세월의 무게를 견뎌낸 낡은 공간과 만나니, 단순한 꽃구경 이상의 묵직한 울림을 준다.경산의 조용한 골목길에서, 박완서의 '오래된 농담'의 의미와 능소화의 이름을 다시 한번 깊이 음미해 본다.