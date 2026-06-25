"부당한 명령에 저항하라… 비상계엄, 살육의 면허장 아니다"

- 이번에 신간 <제복 입은 시민>을 출간한 계기는 무엇인가?

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- 2010년 <국가범죄> 이후 15년 만의 연구서다. 국가폭력 문제에서 폭력의 '실행 주체'인 군인의 인권으로 시선을 옮긴 결정적 계기는 무엇인가?

- 서문격인 1장의 제목이 '내란의 밤'이다. 12·3 내란 사태가 군대개혁과 군사법제 혁신이라는 화두를 던진 핵심적인 이유는 무엇인가?

- 제주4·3위원회 위원으로서 보실 때, 4·3이나 5·18 같은 국가폭력의 뼈아픈 교훈이 현재 군인들이 '제복 입은 시민'으로 거듭나야 할 당위성과 어떻게 연결되나?

- 독일 연방군의 핵심 가치인 '제복 입은 시민(Staatsbürger in Uniform)'은 아직 한국 사회에 다소 낯선 개념이다. 대중의 눈높이에서 이 철학의 핵심적인 의미를 정의해 주신다면?

- 한국 군대는 여전히 '명령과 복종'의 특별권력관계가 지배하고 있다. 군의 지휘 체계 유지와 기본권을 보장하는 '민주적 지휘'가 현실에서 어떻게 양립할 수 있는가?

- 11장 '나는 상관의 명령을 따랐을 뿐!'이라는 대목이 강렬하다. 군인이 국가나 상관의 '불법적인 명령'에 직면했을 때, 불복종할 수 있는 권리와 기준은 어디까지 허용되어야 하나?

- 과거 국방부의 '불온서적 지정' 조치를 강하게 비판하셨다. 군 장병의 '책을 읽을 권리'를 통제하는 것이 군의 민주성에 어떤 치명적인 영향을 미친다고 보는가?

- 병역거부와 대체복무제도 심도 있게 다루셨다. 종교적 양심을 넘어, 침략전쟁이나 부당한 국가폭력에 대한 '선택적 병역거부'를 우리 사회가 어떻게 제도적으로 포용해 나가야 하는가?

- 끊이지 않는 군인 자살 문제를 '국가폭력의 그늘'로 짚어주셨다. 기존 보훈법제의 '귀책주의'에서 탈피하기 위해, 국가의 책임과 보상 체계는 구체적으로 어떻게 변화해야 하나?

- 독일 군대의 법치주의 교육인 '민주적·시민적 지휘(Innere Führung)' 시스템이 무척 인상적이다. 이 제도가 한국 군대에 이식되기 위해 가장 먼저 타파해야 할 내부 관행이나 문화는 무엇인가?

- 독일 '국방감독관'과 한국 '군인권보호관' 제도는 실질적인 권한과 위상에서 큰 차이가 있다. 한국의 제도가 본연의 견제 기능을 다하기 위해 가장 시급하게 보완되어야 할 점은 무엇인가?

- 12·3 내란 이후 계엄법의 대대적인 혁신을 촉구하셨다. 특히 정치적 성격이 강한 사건을 다루는 '계엄 군사법원'의 문제점을 지적하셨는데, 이를 어떻게 개편해야 사법 정의를 지킬 수 있는가?

- 군대개혁이 단순히 군 내부의 문제가 아니라 '광범위한 정치사회운동'이 되어야 한다고 강조하셨다. 이를 위해 시민사회와 언론은 어떤 역할을 해야 하는가?

- 국제인도법의 기원이 된 '리버코드'를 부록으로 수록하셨다. 19세기 미국에서 탄생한 이 규범이 2026년 대한민국의 군대와 시민들에게 던지는 가장 큰 시사점은 무엇인가?

- 마지막으로, 지금 이 순간에도 전방과 각 부대에서 국방의 의무를 다하고 있는 청년들, 즉 '제복 입은 시민'들에게 꼭 전하고 싶은 당부의 말이 있다면?

12·3 내란의 밤, 민주주의를 겨누었던 군대의 총구는 우리 사회에 뼈아픈 질문을 남겼다. 군인은 최고 권력자의 맹목적인 하수인인가, 아니면 제복을 입었을 뿐인 '헌법의 수호자'인가. 신간 <제복 입은 시민>을 통해 군의 봉건적 잔재를 비판하고 "부당한 명령에 저항할 맷집을 키워야 한다"고 일갈하는 이재승 교수를 지난 23일 서울 여의도 한 카페에서 만나 인터뷰했다."노무현 정부 때인 2003~2004년부터 병영문화 개선과 군인권 논의에 관여하며 대체복무제, 군인권보호관 등에 대한 글을 써왔다. 본래 책 출간까지는 생각하지 않았으나, 지난 12·3 비상계엄 사태를 목도하며 우리 사회와 군이 폭력에 여전히 둔감하다는 사실을 절감했다. 단순한 실용 매뉴얼이 아니라, 민주주의에 근본적으로 충실한 군대 상을 제시하고자 출간을 결심했다.""국가폭력을 겪은 사회에서 핵심 과제는 재발 방지 보증이다. 개인적으로 1980년 5월 광주에서 목격한 군대 폭력의 기억이 이 주제에 천착하게 된 계기였다. 비극의 재발을 막기 위해 군·경 등 안보 기구의 통제와 문민화에 오랫동안 관심을 가졌으며, 일각에서 '윤 어겐'을 외치지만 저는 국가폭력의 '네버 어겐(Never Again)'를 말한다.""권력자가 군대를 동원해 정치인·판사·언론인을 척결하고 권력을 공고히 하려 한 사태였다. 하지만 현대 인류는 '전시에도 법은 침묵하지 않는다'는 원칙을 정립했다. 해서는 안 될 일에 대한 감각은 시민과 군인 모두에게 필수적이다. 민주주의 파괴에 군이 다시 동원된 만큼, 군의 제도적·정신적 혁신은 피할 수 없는 화두가 되었다.""역사적으로 권력자들은 권력을 공고히 하려 반대파를 폭도로 몰아 군을 학살의 도구로 악용해 왔다. 만약 당시 명령을 거부하는 군인이 대세였다면 4·3과 5·18의 비극은 없었을 것이다. '제복 입은 시민'은 바로 이런 불법적 명령을 거부하는 군인이다. 법과 양심에 따라 행동하며 가책과 트라우마에 시달리지 않는, 책임 있는 주체로 거듭나기를 바라는 마음을 담았다.""칸트의 '무기를 잡은 시민'에서 유래하여 나치 체제의 만행을 반성하는 과정에서 정착된 독일 연방군의 핵심 이념이다. 이는 상관의 명령에 맹목적으로 복종하는 군인이 아니라, 헌법과 민주주의, 인간 존엄성에 충성하는 군인을 뜻한다. 군이 사회와 격리되어 민주주의를 파괴하지 않도록 사회와 연결된 존재임을 강조하는 철학적 선언이다.""상급자 중심의 '특별권력관계'라는 봉건적 잔재는 박정훈 대령에 대한 박해 사건에서 보듯 여전히 공고하다. 물론 작전과 훈련에서의 복종은 군의 기본 공리다. 그러나 일상 업무에서는 대화와 조정이 필요하다. 유럽처럼 군인 노조나 대표위원 제도를 수용해야 한다. 권위적 통제를 넘어선 '민주적 지휘'야말로 이 시대에 필요한 진정한 리더십이다.""국내외 법과 국제형사재판소(ICC) 규정은 인도에 반한 죄 등 '명백히 불법적인 명령'에 대한 복종 거부 의무를 일관되게 확인하고 있다. '명령에 따랐을 뿐'이라는 변명은 통하지 않는다. 따라서 군인이 무엇이 불법 명령인지 사전에 명확히 인지할 수 있도록 헌법, 인권, 국제인도법 교육을 전면 체화해야 한다.""사회와 격리된 징집 장병일수록 진지한 사회적 관점을 정립할 수 있는 지성적 독서가 권장되어야 한다. 군당국이 자의적으로 금서를 지정하는 행위는 경멸스러운 일이며, 군인은 헌법에 충실하면 될 뿐 특정 정부의 기조를 강요받을 이유가 없다. 창의적이고 민주적인 사고를 위해 독서의 자유는 전면 보장되어야 한다.""어렵게 도입된 대체복무제는 여전히 징벌적이라는 비판을 받는다. 진정한 평화는 개인의 양심을 존중하는 데서 출발한다. 특히 입대 후 부당한 침략전쟁이나 민간인 학살 명령을 거부하는 이들은 '부정의한 전쟁을 거부하는 사람들'로 존중받아야 한다. 이들을 보호하는 것이 침략전쟁을 부인하는 우리 헌법의 완성이다.""기존 보훈법제는 자살의 원인이 개인의 잘못인지 부대 탓인지를 따지는 '귀책주의'에 매몰되어 있다. 하지만 자살은 개인의 책임이 아닌 사회 전체가 분담해야 할 위험이다. 설령 개인적 요인이 있더라도 국가 책임을 확장해 남겨진 가족의 삶을 보장하는 사회연대적 접근으로 패러다임을 바꾸어야 한다.""부하의 거부권과 인권을 무시한 채 지휘권만을 절대시하는 지휘관들의 권위주의적 인식을 시급히 타파해야 한다. 군사적 관계를 포함한 그 어떤 사적·공적 관계에서도 타인을 부당하게 지배할 권리는 없다. 군대를 경직된 상하 관계가 아닌 수평적이고 동지적인 관계로 바라보는 인식 전환이 선행되어야 민주적 리더십이 가능하다.""독일 국방감독관은 의회 보조기구로서 사전 승인 없는 불시 부대 방문 등 막강한 권한을 갖고 군대를 민주적으로 통제하는 세계적 모범 기구다. 반면 한국의 군인권보호관은 권고기구인 국가인권위 산하에 설정된 데다, 초기에 보수적 인물이 지명되면서 이 자리를 소명보다 단순한 공직으로 취급해 무기력한 기구로 전락했다는 인상을 주었다. 우선은 높은 인권감수성을 가진 인물이 주어진 작은 권한이라도 제대로 행사해 군을 인권친화적 조직으로 재구성하는 것이 시급하며, 근본적 제도 개혁은 향후 제안하고자 한다.""현재의 계엄법을 파리 최저기준에 맞추어 근본적으로 바꾸어야 한다. 군사법원은 정치적 사건을 판단할 전문적 역량이 없으므로, 민간법정이 작동하는 상황에서 민간인을 재판하는 것은 금지되어야 한다. 역사적으로 계엄군법회의가 정치인을 파괴했듯, 계엄은 민주주의를 최고권력자에게 무방비로 넘겨줄 위험이 크다. 따라서 계엄사령관의 권한은 전시에도 군대 동원과 치안 유지 등에 철저히 한정되어야 하며, 사법부까지 지휘·통제하는 현행 권력 독점 구조는 철폐되어야 한다. 파리최저기준은 비상사태 하에서도 의회 기능 보장과 사법부 독립을 핵심으로 규정한다. 도리어 의회와 사법부가 계엄 선포나 포고령의 위헌·위법성을 철저히 심사해 민주적 통제권을 행사해야 한다.""군대 문제를 자식 걱정이나 처우 개선에 초점을 맞추는 '소비자·희생자적 시각'에서 벗어나, 사회의 지속적 발전을 위한 '민주적 통제'의 관점으로 바라봐야 한다. 군이 헌법과 민주주의에 충실하려면 입법·사법부의 통제뿐 아니라 시민사회와 언론의 감시, 군인 개인의 활발한 문제 표출이 필요하다. 군대가 '국가 안의 국가'로 차폐되는 것을 막으려면 시민사회는 비판과 견제를 넘어 군대를 재형성하는 기회를 잡아야 한다. 군과 사회가 유리될 때 부정적인 군사문화가 고착되므로 양자 간의 누적적이고 선순환적인 관계를 만들어야 하며, 2003~2004년 이후 군인권단체들이 출현해 이 역할을 수행하는 것은 다행이다.""개인적으로 책을 마치며 특별한 감동을 준 프랜시스 리버에 대해 썼다. 그는 남북전쟁 당시 큰아들이 남군으로 참전해 사망하고 둘째 아들은 북군으로 중상을 입는 비극 속에서, 링컨의 요청으로 최초의 현대적 전쟁법전을 집필해 국제인도법의 초석을 놓았다. 독일 태생의 공화주의자인 그는 탄압을 피해 미국으로 이주한 뒤 법학을 가르치며 전쟁의 야만을 제거하려 노력했다. '전쟁에서도 적과 신 앞에서 인간이기를 멈추어서는 안 된다'는 리버 코드의 법어는 오늘날 전쟁이나 비상계엄이 최고권력자에게 살육의 면허장을 주지 않는다는 말로 고쳐 새기고 싶다.""군인은 외부의 적으로부터 국가와 국민을 지키는 가장 명예로운 자리다. 군인의 소명과 인간으로서 자신의 권리를 깊이 통찰해야 한다. 자신의 권리와 사명을 망각한 군인은 조국에 충성할 수 없으며 명예의 실추를 겪게 될 뿐이다. 무엇이 부당한 명령인지 알고자 하고, 부당한 명령에 저항할 맷집을 키워야 한다. 올바른 원칙을 지키기 위해 고통을 받게 된다면 기꺼이 함께하겠다."