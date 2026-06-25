유정복 인천시장, '사전투표제도 폐지'·'본 투표 이틀 실시' 촉구

큰사진보기 ▲유정복 인천시장이 '사전투표제도 폐지'와 '본 투표 이틀 실시'를 촉구하는 기자회견을 갖고 있다. ⓒ 유정복 페이스북 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 로컬라이프(www.locallife.news)/세무뉴스(www.taxnews.kr)에도 실립니다.

유정복 인천시장은 24일, 기자회견을 갖고 '사전투표제도 폐지'와 '본 투표 이틀 실시'를 핵심으로 하는 선거제도 개선을 촉구했다.이날 기자회견에서 유정복 시장은 지난 6.3 지방선거에서 발생한 투표지 부족사태를 언급하며 선거관리위원회의 관리 부실을 강하게 질타했다.또한, 인천 송도1동과 송도2동의 사전투표 동일득표 사례를 논란으로 규정하며 강한 의문을 제기했다.그는 "저는 이 결과를 두고 어떠한 선입견을 품거나 결론을 단정 짓지 않는다. 선거 결과에 불복하기 위한 의도도 아니다"라면서도 "다만, 역대 선거 전수조사 결과와 비교했을 때 국민들이 합리적인 의문을 품는 것은 너무나 당연한 상식이라는 점을 말씀드리는 것이다. 국민들이 궁금해 하는데 설명하지 않고, 자료 공개를 요구하는데 공개하지 않는다면, 불신은 더 커질 수밖에 없다"고 주장했다.그러면서 "지금 필요한 것은 주장도 아니고 음모론도 아니다. 투명한 검증이다"라며 송도1동과 송도2동의 사전투표 관련 원자료와 집계자료, 개표상황표, 투표지 분류기 운영기록 등 국민이 확인할 수 있는 자료를 투명하게 공개할 것을 중앙선거관리위원회에 촉구했다.아울러 현행 '사전투표제도의 폐지'와 '본 투표 이틀 실시'를 제안했다.구체적으로는 현재 공휴일인 수요일 선거일은 그대로 유지하되, 전날인 화요일부터 이틀간 투표를 진행하고, 화요일은 평일인 점을 감안해 직장인들이 퇴근 후 여유 있게 참여할 수 있도록 투표시간을 저녁 9시까지 연장하는 '화요일·수요일 이틀 본투표(안)'과 기존 선거일(수요일)의 공휴일을 금요일 임시공휴일로 전환해 금·토 이틀간 본 투표를 실시해 추가 공휴일의 부담을 없애고 주말과 이어지는 연휴 효과로 국민 편의를 높일 수 있는 '금요일·토요일 이틀 본투표(안)'을 제시했다.특히, 두 가지 대안 모두 2일째 투표일 저녁에 즉시 개표를 진행해 그동안 사전투표 과정에서 투표함 보관·이송을 둘러싸고 반복돼 온 논란을 없애자는 것이 유정복 시장의 주장이다.유 시장은 "이제 선거제도의 개혁을 더 이상 미룰 수 없다. 국민들이 느끼는 불신과 의구심을 해소하는 유일한 길은, 제기된 의혹에 대해 투명하게 진실을 밝히고 불합리한 선거 시스템을 개선하는 것뿐이다"라며 "국민이 안심하고 투표할 수 있는 나라, 결과를 조건 없이 신뢰할 수 있는 선거제도를 만들어야 한다. 이를 위해 선관위의 전향적인 결단과 정치권의 초당적 합의, 그리고 국회의 신속한 입법을 강력히 촉구한다"고 밝혔다.