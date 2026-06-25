'이매진'이 흐르는 전시, 가까이서 보면 또 달라집니다

"노래가 전하는 '상상하라'는 메시지가 제 작업과 맞닿아 있습니다. 눈앞에 존재하지 않는 세계를 마음 속에 떠올리는 일, 지나가 버린 시간과 사람을 다시 불러오는 일이 그림을 그리는 과정과 다르지 않거든요."

큰사진보기 ▲김진수 작가의 개인전 모습 ⓒ 이규승 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전시장 기둥에는 BTS의 멤버의 얼굴이 그려진 인물화가 걸려있다. ⓒ 이규승 관련사진보기

덧붙이는 글 | 김진수 작가는1972넌 서울특별시에서 태어났다. 제주대학교 대학원을 졸업했으며, 2017년 제24회 제주도 문화예술진흥원 올해의 제주우수청년작가, 2017년 제43회 제주특별자치도 미술대전 미술부문 대상, 2015년 제41회 제주특별자치도 미술대전 한국화부문 대상을 수상했다.









전시장에 들어서자 존 레논(1940~1980)의 목소리가 들려왔다. 서울 용산구 한강로에 있는 갤러리 솔라의 흰 벽과 천장을 따라 'Imagine'이 조용히 흘렀다. 한 곡이 끝나면 다시 같은 노래가 시작됐다. 전시를 위한 흔한 배경음악이라고 생각했지만 아니었다. 김진수 작가(55)에게 왜 이 노래를 반복해서 틀어 놓는지 물었다.지난 24일 찾은 김진수 개인전 <당신은 그 곳에 있었습니다>(오는 7월 1일까지, 갤러리 솔라)는 그렇게 음악과 그림이 서로의 의미를 이끌어주는 전시였다. 존 레논의 노래가 아직 오지 않은 세상을 상상하게 한다면, 김진수의 그림은 이미 지나간 시간 속에 존재했던 사람과 풍경을 다시 바라보게 만든다.전시장에 가장 먼저 들어오는 것은 색감이다. 붉은색과 주황색, 분홍색, 노란색, 연두색과 푸른색이 흰 벽을 나누어 차지한다. 강렬한 원색의 화면들이 이어지면서 전시장 전체가 하나의 커다란 색면 회화처럼 보인다. 반질거리는 흰 바닥에는 작품의 붉고 노란 빛이 어렴풋이 비친다. 하지만 김진수의 그림은 멀리서 볼 때와 가까이 다가갔을 때 전혀 다른 얼굴을 드러낸다.멀리서 보면 작품은 노을이 번진 하늘이나 바람에 흔들리는 숲, 햇빛을 받은 제주의 오름처럼 보인다. 화면을 단순하게 가르는 색과 여백, 둥근 원의 형태가 먼저 눈에 들어온다. 그러나 작품 앞으로 몇 걸음 더 다가서면 넓은 색면이라고 생각했던 화면이 무수한 흔적의 집합이라는 사실을 발견하게 된다.붉은 먹을 비롯한 여러 빛깔의 먹과 색이 한 번에 칠해진 것이 아니다. 작가는 작은 흔적을 한 땀 한 땀 쌓아 올리듯 화면을 채운다. 선과 점, 번짐과 긁힌 자국이 겹치면서 하나의 숲과 바람이 만들어진다. 멀리서 하나였던 풍경은 가까이에서 수많은 시간의 조각으로 흩어진다.그 조각들 사이에는 작가가 숨겨 놓은 작은 존재들이 있다. 나뭇잎과 숲의 결을 자세히 들여다보면 사슴이 모습을 드러내고, 뜻밖에도 영화 속 외계 생명체 'ET'를 연상시키는 형상도 발견된다. 처음에는 보이지 않던 존재가 어느 순간 눈앞에 나타난다. 관람객은 그림 앞을 그냥 지나가는 대신 화면을 가까이 들여다보고, 옆으로 움직이고, 다시 뒤로 물러서게 된다.이 숨은 형상들은 단순한 장난이나 '숨은그림찾기'에 머물지 않는다. 기억이 우리에게 돌아오는 방식과 닮았다. 오래된 기억은 처음부터 또렷한 얼굴로 나타나지 않는다. 어떤 색과 냄새, 나무 한 그루와 사람의 눈빛 같은 작은 단서를 통해 서서히 모습을 드러낸다. 김진수의 그림에서 풍경은 배경이 아니다. 누군가 살았고, 떠났으며, 여전히 기억되고 있는 장소다.김진수는 어린 시절부터 그림을 그렸다. 한때 미술학원에서 학생들을 가르치는 선생님으로 살았다. 다른 사람에게 그림을 가르치면서도 정작 자신이 작가로 살아가고 싶다는 갈망은 쉽게 사라지지 않았다.삶은 그를 제주로 데려갔다. 그는 아픈 어머니를 돌보기 위해 제주에 내려갔고, 그곳에서 아내와 딸과 함께 생활했다. 어머니를 간호하고 가족의 일상을 지키는 동안에도 그림은 마음 한쪽에 남은 아련한 존재였다. 당장 펼칠 수는 없지만 그렇다고 완전히 접을 수도 없는 오래된 꿈.어머니가 세상을 떠난 뒤, 눌러두었던 작가로서의 본능이 다시 고개를 들었다. 그는 서울로 올라왔다. 이번 전시를 준비하기 위해 갤러리 근처에 숙소를 얻었고, 작품과 전시장 사이를 오가며 시간을 보내고 있다.그의 개인사가 작품을 모두 설명해주지는 않는다. 그러나 전시장에 걸린 그림들이 왜 그토록 집요하게 시간과 사람의 흔적을 붙잡고 있는지는 짐작하게 한다. 이번 전시는 새로운 작품을 선보이는 자리를 넘어, 오랫동안 미뤄두었던 자신의 이름을 다시 찾아가는 과정에 가깝다.그는 미술학원 선생님이기 전에 그림을 그리고 싶어 했던 소년이었고, 어머니를 돌보는 아들이었으며, 아내와 딸의 가족이었다. 지금은 다시 자신의 이름 앞에 '작가'라는 두 글자를 놓으려 한다.그래서 <당신은 그 곳에 있었습니다>라는 전시 제목은 과거를 회상하는 평범한 문장보다 무겁게 다가온다. 제목 속 '당신'은 세상을 떠난 어머니일 수 있고, 제주에서 함께한 가족일 수도 있다. 숲과 오름 사이에서 만난 사람일 수도 있으며, 한동안 잊고 지냈던 작가 자신일 수도 있다.전시장의 기둥에는 또 다른 작품들이 걸려 있다. 붉은색과 분홍색, 푸른색과 연두색으로 표현된 얼굴들이다. 가까이 다가서면 BTS 멤버들의 얼굴을 모티프로 한 작품이라는 사실을 알아차릴 수 있다.이 초상들은 인물을 선명한 선으로 묘사하지 않는다. 얼굴은 색 속에서 나타났다가 다시 숲의 결처럼 흩어진다. 눈과 코, 입의 형태가 보이지만 인물을 둘러싼 색의 입자가 계속해서 얼굴의 경계를 무너뜨린다. 사람의 얼굴과 자연의 풍경이 한 화면 안에서 겹치는 셈이다.세계적으로 알려진 대중문화의 아이콘을 전통적인 먹의 감각과 결합했다는 점도 흥미롭다. 그러나 이 작품에서 중요한 것은 유명인의 얼굴을 알아보는 재미만이 아니다. 김진수에게 얼굴 역시 하나의 풍경이다. 사람의 표정 안에도 시간이 쌓이고, 기억과 감정이 머문다.붉은 숲과 제주의 오름, 사슴과 ET, 대중스타의 얼굴이 한 전시 안에서 만나는 이유도 여기에 있다. 서로 관계없어 보이는 대상들이 작가의 기억과 상상을 통과하면서 하나의 세계를 이룬다.전시장 한쪽을 가득 채운 긴 분홍색 작품은 특히 인상적이다. 화면을 메운 수많은 흔적이 멀리서 보면 거대한 숲이나 바람의 흐름처럼 보인다. 작품 앞에 서면 관람객은 풍경을 바라보는 사람이 아니라 색과 흔적 속에 들어온 사람이 된다.강렬한 색채는 자칫 화면을 단순한 장식으로 보이게 할 수 있다. 그러나 가까이에서 발견되는 수많은 붓질과 작은 형상들이 화면의 깊이를 되살린다. 김진수의 작품은 '보기 좋은 제주 풍경'에서 멈추지 않고, 그 장소를 통과한 사람의 삶과 감정으로 나아간다.전시장을 한 바퀴 돌아 다시 입구 쪽으로 나왔을 때 존 레논의 'Imagine'이 또다시 처음부터 흐르고 있었다. 그 노래가 상상하라고 말한다면, 김진수의 그림은 기억하라고 말한다. 한때 그곳에 있었던 사람, 함께 바라보았던 숲, 어머니를 돌보던 시간, 가족과 살아온 제주, 그리고 그림을 그리고 싶어 했던 오래 전의 자신을 잊지 말라고 한다.작가는 잠시 제주를 떠났지만 그의 화면에는 여전히 제주의 바람과 숲이 남아 있다. 어머니는 떠났지만, 함께했던 시간은 붉은 먹과 분홍빛 흔적으로 되살아난다. 작가를 꿈꾸던 소년의 시간 역시 사라지지 않았다. 오랜 기다림 끝에 서울의 작은 전시장 벽 위에서 다시 모습을 드러냈다.<당신은 그 곳에 있었습니다>는 누군가의 부재를 확인하는 전시가 아니다. 보이지 않는 존재가 여전히 우리 안에 살아 있음을 보여주는 전시다. 전시장을 나서며 제목 속 '당신'을 다시 생각하게 된다. 당신은 어느 순간, 어떤 장소에 머물렀는가. 그리고 그곳의 기억은 지금도 당신 안에서 살아 있는가.