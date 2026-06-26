인생 후반전에 시작한 시민기자, 이 질문을 기억하겠습니다

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"나는 오늘, 내 경험을 말하기보다 사람들의 이야기를 얼마나 진심으로 들었는가?"

덧붙이는 글 | 개인 브런치에도 실립니다.

나이가 들수록 입은 열리고 귀는 닫히기 쉽다. 살아온 세월만큼 경험이 쌓이고, 세상을 바라보는 나만의 기준도 단단해지기 때문이다. 하지만 인생 후반전을 '작가'와 '시민기자'라는 이름으로 새롭게 시작한 사람이라면, 오히려 그 반대의 태도를 지녀야 마땅할 것이다. 더 많이 말하기보다 더 깊이 듣고, 내 경험을 가르치기보다 타인의 삶을 이해하려 노력하는 것. 그것이 인생 후반전의 글쟁이가 갖추어야 할 첫 번째 덕목이다.이유는 단순하다. 모든 글의 출발점은 결국 '사람'이기 때문이다. 작가는 사람의 마음을 받아 적고, 기자는 사람의 삶을 기록하는 존재다. 아무리 화려한 문장과 뛰어난 취재 기술을 갖추었더라도, 그 바탕에 사람에 대한 진심 어린 관심과 공감이 없다면 결코 독자의 마음을 움직일 수 없다.특히 인생의 중반을 넘어선 이들은 잘 안다. 삶이란 성공보다 실패가, 승리보다 눈물이 더 잦다는 것을 말이다. 우리가 지나온 굴곡진 경험은 누군가를 판단하고 재단하는 잣대가 아니라, 타인을 온전히 품어 안는 따뜻한 자산이 되어야 한다. 글을 쓴다는 것은 결국 내 안의 상처로 타인의 아픔을 어루만지는 일이다.돌아보면 나 역시 그랬다. 경찰관으로 33년을 근무하며 참으로 수많은 사람과 마주했다. 엄격한 법 집행이 이뤄지던 사건 현장에서 만난 피해자와 가해자, 억울함을 호소하던 민원인, 그리고 삶의 벼랑 끝에 위태롭게 서 있던 사람들까지. 저마다 가슴 절절한 사연 하나 없는 이가 없었다. 제복을 입었던 당시에는 법과 원칙이라는 차가운 기준이 먼저 보였지만, 현직에서 물러나 숨을 고르는 지금은 비로소 그들의 아픈 마음이 먼저 눈에 들어온다.지금 시민기자로 활동하며 현장을 누빌 때면 유독 그 마음이 크게 와닿는다. 남모르게 묵묵히 봉사활동을 이어가는 어르신의 굽은 등, 자신의 작은 재능을 대가 없이 이웃과 나누는 평범한 이들을 만난다. 그 속에서 매번 깨닫는다. 세상을 움직이는 거대한 힘은 결코 귀를 울리는 거창한 구호가 아니라, 이웃을 향한 작은 선의들이 맞잡은 연대라는 사실을 말이다.현장에서 "내가 왕년에"로 시작하는 과거의 경력이나 직책을 은연 중 내세우는 순간, 취재원과의 대화는 끊기고 글의 생명력은 사라진다. 과거의 경험을 절대적인 정답인 양 내세우지 않는 겸손함이야말로 살아있는 글을 쓰는 출발점이다. 인생 후반전은 결코 삶의 끝을 조용히 준비하는 쇠퇴의 시간이 아니다. 오히려 삶의 깊이를 완성해 가는 가장 찬란한 성숙의 시간이다. 작가는 그 깊이를 글로 남겨 증명하고, 기자는 그 깊이를 세상과 나누며 소통한다. 그리고 그 모든 위대한 시작은 거창한 천재성이 아니라 사람을 향한 따뜻한 시선, 단 하나에서 비롯된다.취재 수첩을 접으며 오늘도 스스로에게 묵직한 질문을 던져본다.