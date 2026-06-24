세월호 생존자 비보에 고개 숙인 이 대통령 "충분 못했던 국가 책임 다할 것"

▲이재명 대통령이 24일 엑스(X·옛 트위터)에 트라우마에 시달리다 최근 세상을 떠난 세월호 참사 생존자를 추모하면서 참사 생존자와 유가족에 대한 국가의 책임을 다 하겠다고 다짐했다. 2026.6.24 ⓒ 이재명 대통령 X 관련사진보기