"초심 잃지 말라" 당부에 개인 휴대전화 번호 공개한 민경선

큰사진보기 ▲창조혁신캠퍼스 성사에서 개최된 '민선9기 고양대전환준비위원회' 자문위원 위촉식 현장. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲창조혁신캠퍼스 성사에서 개최된 '민선9기 고양대전환준비위원회' 자문위원 위촉식에 발언하는 민경선 당선인. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲창조혁신캠퍼스 성사에서 개최된 '민선9기 고양대전환준비위원회' 자문위원 위촉식에 발언하는 천경득 자문위원. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲창조혁신캠퍼스 성사에서 개최된 '민선9기 고양대전환준비위원회' 자문위원 위촉식에 발언하는 송미령 자문위원. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲창조혁신캠퍼스 성사에서 개최된 '민선9기 고양대전환준비위원회' 자문위원 위촉식에 참석해 자문위원들의 발언을 청취하며 메모 중인 김달수 인수위원장. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲창조혁신캠퍼스 성사에서 개최된 '민선9기 고양대전환준비위원회' 자문위원 위촉식에 참석해 자문위원들의 발언을 청취하며 메모 중인 민경선 당선인. ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲창조혁신캠퍼스 성사에서 개최된 '민선9기 고양대전환준비위원회' 자문위원 위촉식을 마치고 기념 촬영하는 모습. ? ⓒ 고양e뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 위촉식을 시작으로 고양대전환준비위원회 자문위원들의 시정 청사진 그리기가 본격화됐다. 각 분과별 20여 명 내외로 구성된 실무형 위원들이 모인 만큼, 오는 7월 20일 백서 발간 전까지 고양특례시의 해묵은 과제들을 어떻게 구체적인 정책으로 엮어낼지 그 결과가 주목된다.

민선 9기 고양특례시의 시정 방향을 설계할 '고양대전환준비위원회'와 동행할 자문위원회가 24일 오전 10시 고양시 덕양구 창조혁신캠퍼스 성사에서 자문위원 위촉식을 열고 공식적인 활동에 들어갔다. 기자는 이날 위촉식 현장을 직접 찾아 당선인과 자문위원들 간의 시정 현안 논의 과정을 취재했다.이날 위촉식에는 김달수 위원장을 비롯해, 문재인 정부 대통령비서실 총무비서관실 선임행정관(인사팀장)을 지낸 천경득 변호사, 고양시립지축종합사회복지관 송미령 관장, 고양시 청년정책조정위원회 박기병 위원장 등 각 분야 실무 전문가들이 각 분과별 20여 명 내외로 자문위원에 위촉됐다. 위원회는 오는 7월 20일 인수위원회 백서 발간을 목표로 활동한다.위촉식과 자문 회의 성격을 겸한 이날 행사는 사전에 준비된 원고를 읽는 대신, 위원들이 고양시 현안을 짚고 당선인이 직접 답변하는 난상토론 형식으로 진행됐다.회의의 첫 화두는 '시장실 1층 이전' 공약의 실천 의지였다. 민경선 당선인은 공무원 조직의 능동적 변화를 주문하며 물리적 공간 개편의 필요성을 역설했다.민 당선인은 "고양시청 2층에 시장실이 있는데, 휠체어 하나 타면 더는 탈 수가 없는 엘리베이터"라며 "누구나 시장을 만나겠다는 선언의 의미로, 비용이 크게 들지 않는 구조로, 그냥 막혀있는 공간이 아니라 투명한 공간으로 만들겠다"고 밝혔다.또한 일부 부서의 반대 우려에 대해서도 "사실 만나면 (점거를 안 할 텐데) 안 만나니까 점거하겠죠"라며 "열린 행정을 실현하겠다"고 덧붙였다.천경득 자문위원은 이에 적극 동의했다. 천 위원은 광주광역시 남구청 사례를 언급하며 "1층으로 시장실을 옮긴다는 건 굉장히 좋은 아이디어 같다"고 평가했다.도시의 경제적 활력 저하와 학령인구 감소 문제에 대해서도 구체적인 수치와 사례가 오갔다.천 위원은 본인이 거주하는 아파트의 사례를 들어 고양시의 현주소를 진단했다. 그는 "저도 식사동에 아파트가 한 채인데 2008년도에 분양된 아파트인데 아직까지도 분양가를 회복을 못하고 있다"고 밝혔다.이어 "고양시 아파트값을 올려달라는 취지가 아니고 그만큼 활력이 떨어져 있는 도시라는 것이 부동산 가격만 보더라도 알 수 있는 것"이라고 지적했다.민 당선인 역시 청년 이탈과 학교 소멸 문제를 언급하며 위기감을 표했다.민 당선인은 "행남초등학교 올해 1학년 모집 인원이 5명"이라며 "과거 8학급, 10학급 했던 도시가 청년들이 지금 하나도 없는 것"이라고 설명했다. 이어 "인구만 많고 실질적으로 늙어가는 도시가 활력이 없는 도시"라며 "제가 일자리에 목숨을 걸겠다고 생각하는 게 그런 것"이라고 강조했다.해결 방안으로는 규제 완화와 기업·R&D 유치를 제시했다. 민 당선인은 "법 테두리 내에서 할 수 있는 방법은 무한함에도 불구하고 그걸 좀 등한시한 부분이 있다"며 "경기도와 국토부를 상대로 해서 (공업 물량을) 확보를 하면 충분히 가능성이 있고 판교가 그렇게 만들어진 것"이라고 말했다.또한 "농협중앙회에 요구를 해서 투자를 하겠다고 해서 조만간에 농협중앙회도 만나면서 R&D 투자를 할 수 있도록 하고, 동국대와 함께 먹거리 관련 식품 관련된 R&D도 협업을 하고 있다"고 밝혔다.현장 복지 전문가의 쓴소리도 이어졌다. 송미령 관장은 고양시 사회복지 예산이 시 전체 예산의 약 40%를 차지하는 만큼, 현장 종사자들의 근로 환경이 중요하다고 강조했다.송 관장은 "지난 4년 동안 그런 자존감이라든가 사회복지사들의 자존감이라든가 이런 것들이 굉장히 존중받지 못했다는 생각을 들고 있었던 것 같다"고 지적했다.이어 "현장에 있는 사회복지사들이 최선을 다해서 열심히 일할 수 있도록 좀 존중하는 분위기에서 일을 할 수 있도록 많은 지지와 격려를 부탁드린다"고 당부했다.이에 민 당선인은 해결책으로 "복지와 관련된 전문성을 갖고 있는 보좌관 채용을 해서 시장 직속이 됐으면 좋겠다"며 "조직 개편안에 넣으려고 한다"고 약속했다.문화예술 분야에서는 관 주도의 하드웨어 투자 대신 민간 중심의 소프트웨어 육성에 초점을 맞추겠다는 방향을 제시했다.민 당선인은 "시설 투자보다는 저는 콘텐츠를 입히는 데 (집중하겠다)"며 "고양시의 문화예술인들이 전국에서 제일 많이 살고 있는데, 그분들의 역량을 엮어내는 역할을 그동안에 못 했던 것 같다"고 진단했다.실제 사례로 아이돌 그룹 방탄소년단(BTS)을 언급하며 "RM이 가사에자기의 청소년기에 대한 꿈을 꿨던 곳이 라페스타라고 썼다. 장만 열어주면 충분히 아미들의 성지가 될 수 있는 곳"이라고 덧붙였다.이날 회의 말미에는 선출직 공직자를 향한 묵직한 조언이 나왔다. 천경득 위원은 "권력을 잡고 나면 정부의 초심을 잃게 된다"라며 "4년 뒤에 '내가 그때는 안 그랬어야 했는데 한 번만 더 할 수 있으면 다시는 안 그럴게'라는 얘기를 듣지 않도록 초심을 잃지 말아달라"고 당부했다.민 당선인은 이에 화답하며 자신의 개인 휴대전화 번호를 현장에서 위원들에게 공개했다.