동남아 시장 두드린 여주 기업들... 169만 달러 수출 성과

큰사진보기 ▲경기 여주시가 지역 중소기업의 해외 판로 확대를 위해 추진한 ‘2026 동남아 해외시장개척단’ 사업이 의미 있는 성과를 거두며 지역 기업들의 글로벌 시장 진출 가능성을 높였다. ⓒ 여주시 관련사진보기

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경기 여주시가 지역 중소기업의 해외 판로 확대를 위해 추진한 '2026 동남아 해외시장개척단' 사업이 의미 있는 성과를 거두며 지역 기업들의 글로벌 시장 진출 가능성을 높였다.여주시는 지난 6월 8일부터 13일까지 베트남 호치민과 인도네시아 자카르타에 해외시장개척단을 파견해 현지 바이어들과 수출 상담을 진행했다고 밝혔다.이번 개척단에는 여주시 관내 중소기업 5개사가 참가했다. 참가 기업들은 현지 바이어와의 1대1 비즈니스 상담을 통해 총 86건의 상담을 진행했으며, 약 169만3천 달러 규모의 계약 추진 성과를 거두며 해외시장 진출의 발판을 마련했다.이번 사업은 여주시와 경기도경제과학진흥원이 공동 추진했다. 바이어 발굴과 섭외, 전문 통역 지원, 항공료 지원 등 기업들이 해외 마케팅과 수출 상담에 집중할 수 있도록 다양한 지원이 이뤄졌다.특히 참가 기업들은 동남아 주요 시장의 수요와 소비 트렌드를 직접 확인하고 제품 경쟁력을 점검하는 한편, 향후 실제 수출 계약으로 이어질 수 있는 협력 기반을 구축했다.여주시는 이번 개척단 활동이 단순 상담에 그치지 않고 실질적인 수출 성과로 연결될 수 있도록 사후관리와 후속 지원을 강화할 계획이다. 또한 지역 기업들의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 해외 전시회 참가 지원과 시장개척 사업 등 다양한 해외 마케팅 지원 정책도 지속적으로 추진할 방침이다.이충우 여주시장은 "이번 해외시장개척단은 지역 기업들의 글로벌 경쟁력을 확인할 수 있었던 뜻깊은 기회였다"며 "앞으로도 관내 기업들이 세계 시장에서 성장할 수 있도록 실질적인 도움이 되는 지원 정책을 적극 추진하겠다"고 말했다.