'오빠라 불러' '서장 옆에 앉아' 여성 소방관 죽음 내몬 갑질

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 6월 11일 '지난해 결혼을 앞두고 숨진 여성 소방관 사망 배경에 직장 내 음주 강요 문화가 있고 이에 대한 유족의 감찰 요구를 광주소방본부에서 묵살해 왔다'는 의혹에 대해 국무조정실에서 철저히 조사하라고 주문했다. 2026.6.11 ⓒ 이재명 대통령 X 관련사진보기

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결혼을 앞두고 숨진 여성 소방관의 사망 배경에 회식과 음주 강요 등 직장 내 괴롭힘이 있었다는 의혹이 국무조정실 조사 결과 사실로 확인됐다.소방청과 광주 소방안전본부, 광산소방서는 유가족 측이 제기한 감찰 요구를 모두 뭉갰으며, 피해 소방관의 심리상담 자료를 왜곡하고 인적 사항 등을 외부에 노출하기도 했다.국무조정실 정부 합동 공직복무점검단은 지난해 10월 스스로 생을 마친 광주 광산소방서 소속 A 소방교(당시 28·여) 사망 사건에 대한 조사 결과를 24일 발표했다.점검단은 해당 사건을 철저히 조사하라는 이재명 대통령 지시에 따라 지난 11일부터 2주 동안 ▲회식·음주 강요 등 갑질 행위 ▲유가족 측 감찰 요구 묵살 ▲불법적인 상담자료 노출의 경위와 책임을 규명하기 위해 소방청 본청, 광주소방안전본부, 광산소방서를 대상으로 집중 조사를 벌였다.A 소방교가 근무했던 광산소방서 내에서는 회식 강요, 음주 강요, 회식 시 남성 상사 옆자리 착석 강요, 부적절한 호칭 강요, 사적 노무 지시 등의 갑질 행위가 확인됐다.고인은 스스로 생을 마감하기 전 15개월 동안 24회나 술자리 참석을 강요받았다. 술자리는 다음 날 새벽 2시 넘어 호프집, 나이트클럽, 노래방까지 이어졌다.술자리에서는 '서장과 과장 사이에 앉아라', '서장에게 인사드리고 술을 받아라', '과장 옆자리에 앉아라', '편하게 오빠라고 불러' 등 부적절한 호칭 사용을 강요받았다.'후래자 삼배(늦게 온 사람 술 3잔)', '파도타기' 등 소주와 맥주를 섞은 '폭탄주'를 한 번에 다 마시도록 강요한 상급자도 있었다.또 다른 상급자는 개인적으로 해외여행을 갈 때조차 술과 커피를 사 올 것을 지시했다.주말까지 이어진 서장 등의 퇴임식 행사 준비, 전임 서장 부친상·장인상에서의 상차림·심부름까지 강요받았다. 상급자 차를 운전하기 위해 동원되기도 했다....이들의 갑질은 고인이 된 이후에도 계속됐다.광산소방서와 광주소방본부는 고인을 죽음에 이르게 한 직장 내 갑질을 숨기기 위해 '제 식구 감싸기'에 급급했다.광산소방서는 갑질 가해자인 부서장에게 A 소방교의 죽음에 대한 경위 조사를 맡기며 '셀프 조사'를 하게 했다.그 결과 유가족의 요청에도 어떤 조사도 하지 않은 채 A 소방교의 죽음에 '특이사항 없음'으로 결론 내렸다.또한 상급 관서인 광주소방본부는 A 소방교가 사망한 다음 달 익명 제보 시스템(레드휘슬)을 통해 진상 조사 요청을 접수했지만, 광산소방서 자체 조사 결과를 형식적으로 확인만 하고 마무리했다.이후 A 소방교 약혼자의 문제 제기에도 '객관적 증빙 자료가 제출되면 향후 조사하겠다'는 안내만 한 뒤 5개월 동안 감찰 착수 여부도 검토하지 않고 방치했다.오히려 A 소방교가 죽음에 이른 이유가 '남자친구(약혼자)와의 문제'인 것처럼 면직 인사 관련 공문서에 왜곡해 적었다.이 과정에서 권한도 없이 A 소방교의 생전 심리상담 자료를 취득했으며, 왜곡해 편집한 공문서를 대국민 공개 상태로 15개 유관부서에 발송해 대내외에 노출했다.소방청마저 고인과 유가족을 외면했다.소방청은 올해 5월 국가공무원노동조합 소방청지부의 민원 제기 이후 감찰 착수 계획을 수립했지만, 부실 감찰의 당사자인 광주소방안전본부 직원 6명을 조사반에 편성했다.더욱이 조사 대상을 갑질 관련자 1명, 심리상담 결과 노출 관련자 2명으로 극히 한정하는 등 부실 계획을 수립했다. 이마저도 국무조정실의 점검 이전까지 약 한 달간 관련자 대면 조사조차 실시하지 않았다.점검단은 광산소방서 9명, 광주소방본부 6명, 소방청 2명 등 17명에 대한 엄중한 징계 처분을 소방청에 요구할 계획이다.또한 비위 행위에 대한 관리 책임 등이 있는 퇴직자 2명에 대해서는 수사 의뢰할 계획이다.이번 점검에서 추가로 확인된 광산소방서 내 사행 행위 등 다른 위법 사안에 대해서도 수사 의뢰할 예정이다.점검단은 "공직사회 갑질 문화 폐해의 심각성에 경종을 울리는 계기가 되고, 젊은 나이에 스스로 생을 마감한 피해자와 유가족분들의 슬픔을 조금이라도 덜어드릴 수 있기를 기대한다"고 말했다.