두 권이 동시에 던지는 하나의 질문

※ 아래 기사에는 서평 소설의 스포일러가 포함돼 있습니다.

큰사진보기 ▲책표지 ⓒ 반타 관련사진보기

"7년 전, 이 건물에서 남자 하나가 죽어 나갔지. 그거 자살 아니야. 사실은 내가 죽였어."

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"누군가에게 절대 말해서는 안 돼. 그걸 지키지 않으면, 너는 죽어."

"당신은 사람을 죽인 사실이 있습니까?"

"내가… 제가 죽였습니다."

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추리 소설을 읽는 이유는 단순하다. 범인을 찾고 싶어서다. 사건의 진실이 밝혀지는 순간의 카타르시스를 기대하며 마지막 페이지를 향해 달려간다. 그런데 정해연의 소설은 늘 그 지점에서 독자를 멈춰 세운다. 범인을 찾았다고 생각하는 바로 그 순간, 우리가 처음부터 믿고 있었던 진실이 소리 없이 흔들리기 시작하기 때문이다.이번에 정해연이 세상에 내놓은 것은 한 권의 소설이 아니다. <내가 죽였다>와 <내가 죽이지 않았다>(2026년 6월 출간), 두 권이 동시에 출간됐다. 제목부터 서로를 비추는 거울처럼 닮았다. 그러나 이것은 단순한 시리즈가 아니다. 두 권을 나란히 놓는 순간, 독자는 어느 쪽이 진실인지보다 '나는 어느 쪽을 믿는가?'를 먼저 묻게 된다. 자백과 부인, 확신과 의심, 진실과 오해가 정확히 서로를 마주 보고 서 있는 구조다. 서사는 <내가 죽였다>에서 먼저 시작된다. 그 출발은 단 한 문장이다.자수하러 찾아온 건물주 노인의 이 고백은 소설 전체의 도화선이다. 사고사로 처리된 7년 전의 죽음이 사실은 살인이었다는 것, 그리고 자신이 바로 그 범인이라는 것. 충격적인 자백 앞에서 독자는 한시름 놓는다. 범인이 스스로 나타났으니, 이제 사건은 해결된 것이나 다름없다고 생각한다. 그러나 정해연은 바로 그 안도감을 가장 날카로운 무기로 사용한다. 그 건물주 노인은 자수 전날 밤, 건물 5층에서 추락해 숨진다. '죽였다'라고 말한 사람이 정작 죽어버린 것이다.이 역설적인 구조 앞에서 독자는 첫 문장의 무게를 처음부터 다시 재게 된다. 고백이 진실이었는지, 고백을 통해 무언가 다른 것을 감추려 했던 것인지 조차 불분명해지는 순간, 소설은 단순한 수사물의 외피를 벗고 인식론적 질문으로 들어선다. 그리고 그 질문을 더욱 섬뜩하게 만드는 것이 소설 전반을 관통하는 또 하나의 문장이다.이 경고는 소설 속에서 협박이지만, 동시에 독자에게 건네는 메시지처럼도 읽힌다. 진실을 알게 된다는 것이 곧 위협이 되는 세계. 그리고 그 세계는 <내가 죽이지 않았다>로 이어지며 한층 더 복잡한 국면에 접어든다. 두 번째 <내가 죽이지 않았다> 소설은 첫 문장부터 독자를 조여든다.군부대에서 발생한 살인 사건의 범인으로 지목되어 형을 살고 나온 남자. 범행을 끝까지 부인하던 그가 어느 날 항소심에서 돌연 자백하고 출소한다. 그러나 피해자 유족은 그를 범인일 리 없다며 변호사를 찾아온다.<내가 죽였다>에서 '죽였다'고 말한 사람이 살해당했다면, 이번에는 '죽이지 않았다'라고 버티던 사람이 뒤늦게 자백하고 살아남는다. 그러나 그가 입을 열려던 바로 그 순간, 그 역시 살해당하고 만다. 두 소설을 가로지르는 이 기묘한 대칭 앞에서 독자는 비로소 깨닫는다. 이 두 권은 처음부터 하나의 질문을 향해 달리고 있었다는 것을.이 문장이 두 번째 소설 속에서 터져 나오는 순간, 독자는 첫 번째 소설의 출발점으로 다시 끌려간다. '내가 죽였다'와 '내가 죽이지 않았다', 두 개의 진술이 뒤섞이며 독자가 쌓아 올린 확신의 지형도가 완전히 허물어지는 것이다. 정해연은 이처럼 '말'과 '사실' 사이의 균열을 능숙하게 다룰 줄 아는 작가다. 그리고 그 균열 속에서 가장 무섭게 드러나는 것은 범죄가 아니라, 우리 자신이 얼마나 쉽게 누군가를 믿고, 의심하고, 단죄해 왔는가 하는 민낯이다.정해연은 오랫동안 인간 심리의 가장 취약한 지점을 파고들어 왔다. 작가 스스로 "사람의 저열한 속내나, 진심을 가장한 말 뒤에 도사리고 있는 악의에 대해 상상하는 것을 좋아한다"고 밝힌 바 있다. <홍학의 자리>에서 인간 내면의 악의를 해부하고 <유괴의 날>에서 피해자와 가해자의 경계가 뒤바뀌는 아이러니를 탐구했다면, 이번 <내가 죽였다>와 <내가 죽이지 않았다>에서는 한 걸음 더 나아가 우리가 진실이라 믿는 기억과 확신 자체를 의심하게 만든다.범죄는 언제나 소재였을 뿐, 그가 줄곧 이야기해온 것은 결국 인간이었다. 선과 악이라는 단순한 구분으로는 설명되지 않는 복잡한 내면, 그리고 진실에 다가가려는 과정에서 불가피하게 드러나는 불안과 모순. 정해연은 그것을 작품마다 한 층씩 깊이 파고들며 여기까지 왔다.어쩌면 좋은 소설이란 독자를 설득하는 작품이 아니라, 독자가 자신을 의심하게 만드는 작품인지도 모른다. <내가 죽였다>에서 시작해 <내가 죽이지 않았다>로 이어지는 이 여정을 마치고 난 뒤에도 오래도록 마음에 남는 것은 사건의 결말이 아니라 바로 그 질문이었다.우리는 과연 무엇을 진실이라고 믿는가. 그 믿음은 얼마나 확실한 것인가.정해연은 두 권을 동시에 내놓으면서도 끝내 답을 주지 않는다. 대신 두 개의 문장을 남긴다. '내가 죽였다'와 '내가 죽이지 않았다'. 독자는 그사이 어딘가에서, 자신이 진실이라고 믿어온 것의 뿌리를 마주하게 될 것이다.