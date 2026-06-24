김영록 지사 퇴임 "전남 잘 살아보자 8년간 뛰어... 성원 감사"

큰사진보기 ▲이임사 하는 김영록 전남지사. 2026. 6. 24 ⓒ 전라남도 관련사진보기

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김영록 전남지사가 24일 전남도청 김대중강당에서 이임식을 갖고 민선 7·8기 8년간의 도정 여정을 마무리했다. 지역 국회의원과 시장·군수, 도의원, 출연기관장, 공직자 등 도민 1000여 명이 참석해 김 지사의 노고를 격려했다.이임식은 '전남, 새로운 길 위에'라는 제목의 영상 상영을 시작으로 8년간의 도정 성과 발표, 재직 기념 영상 상영, 재직 기념패·공로패 전달, 송별사, 이임사 순으로 진행됐다.김 지사는 이임사에서 "지난 8년은 우리 전남도 제대로 한 번 살 길을 만들어 보자는 일념으로 밤낮없이 달려온 시간이었다"며 "부족한 저를 두 번이나 선택해 주시고 늘 함께해 주신 도민 여러분께 진심으로 감사드린다"고 말했다.이어 "지방소멸 위기와 전국 최하위권 경제라는 현실 속에서도 전남의 저력과 도민의 힘을 믿고 달려 왔다"며 "그 결과 과거에는 상상도 못했던 삼성전자와 SK그룹 같은 굴지의 대기업이 전남의 바람과 햇빛, 물과 땅을 찾아 모여들고 있다"고 밝혔다.또 "꿈에 그리던 '호남 반도체 시대'도 머지않았다"며 "지난 1년여 동안 정부와 긴밀히 협의해 온 결과 그 결실을 눈앞에 두고 있다. 반도체 팹과 패키징 공장 등이 이재명 대통령의 약속대로 조만간 들어서게 될 것"이라고 말했다.김 지사는 "지난 8년은 영광스럽고 행복한 시간이었다"며 "앞으로 저는 대한민국과 전남광주통합특별시의 발전과 이재명 국민주권정부의 성공을 위해 힘을 보태겠다"고 말했다.