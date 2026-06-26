조회수 250만 영화감독의 처방전 "쓸모있게 우울하자"

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큰사진보기 ▲이윤선의 더 많은 작품은 유튜브 채널 ‘영화film_이윤선Yunseon Lee’에서 확인할 수 있다. ⓒ 김규현 관련사진보기

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- 영상들을 보면 대부분의 사람들이 그냥 넘기는 순간을 지나치지 않아요.

큰사진보기 ▲<나의 선한 친구에게>, 이윤선, 2021 ⓒ 이윤선 관련사진보기

- <나의 선한 친구에게>에서는 선풍기가 친구처럼, <나의 차가운 딸>에서는 냉장고가 딸처럼 등장해요. 사물에 인격과 감정을 부여하는 시각이 자주 보이는데, 이유가 있을까요.

- 브이로그 속 "쓸모 있게 우울하자"라는 말이 인상 깊었어요.

- "모두가 아프다"는 말이 마음에 남네요. 그 이유가 무엇이라고 생각하나요.

- 영화를 만들고 싶다고 생각한 이유가 있나요.

- 가족들에게 젊은 시절 돌아가신 이모의 이야기를 물어보며 시작한 단편영화 <거기에도 물론 봄이 찾아왔겠죠?>를 제작하면서 느낀 책임감의 크기는 더 컸을 거 같아요.

큰사진보기 ▲<거기에도 물론 봄이 찾아왔겠죠?>, 이윤선, 2023 ⓒ 이윤선 관련사진보기

- 어떤 사람이 되고 싶나요. 상상하는 미래가 있을까요.

- 많은 사람들이 봐주고 인정해 주는 것들을 다루고 싶다고 생각하지는 않나요.

- 남들보다 조금 예민하고, 눈물이 많고, 우울한 사람들에게 해주고 싶은 말이 있을까요.

햇볕이 뜨겁게 내리쬐는 여름. 여자아이가 거실에 무릎 꿇고 앉은 친구의 뺨에 스티커를 붙인다. 발톱에 색을 칠하고, 얇은 옷 속으로 끌어당겨 맨살에 얼굴을 묻게 한다. 친구는 반항하지 않는다. 그저 빤히 본다. 여자아이가 다 크고 나서도 여전히 웃으며 그 자리에 앉아 있다. 무릎을 꿇고, 여전히 그만을 바라보면서. 그만을 기다리면서.유튜브에서 조회수 250만 회를 달성한 단편영화 <나의 선한 친구에게>는 한 여자와 그의 선한 친구, 선풍기에 대한 이야기다. <나의 선한 친구에게>는 이윤선의 첫 감독작이기도 하다. 영화감독이자 음악가, 배우이자 유튜버인 그에게 '멀티 예술가'라고 칭하자, 수줍은 얼굴을 했다. 지난 15일 이 감독을 만났다.길가에 떨어진 음식에 모여든 개미 떼와 버스 창틀에 앉은 파리, 밤마다 우는 냉장고와 한여름 거실에 놓인 선풍기. 이윤선의 카메라는 대개 사람들이 지나치는 것들 앞에서 멈춘다. 그런 것들을 소재로 그는 영화와 음악을 만들고, 글을 쓰고, 유튜브에 영상을 올린다."저희 아버지가 시를 쓰시거든요. '시인이 되려면 어떻게 해야 해?' 물어보니까 '자기가 사랑하는 사람을 십 분 이상 바라볼 수 있으면 시인이 돼' 라고 하시더라고요. 아버지는 그걸 '사랑하는 사람'이라고 표현하셨지만, 저는 그냥 뭐든 거기에 적용할 수 있다고 생각해요. 그리고 반대로, 뭐든 십 분 이상을 바라보면 그 대상을 사랑할 수밖에 없게 된다고 믿어요.""여러 사물 중에 제가 선택한 것들은, 사람으로 바꿨을 때 기묘한 느낌이 드는 것들이에요. 사람이 아닌 것이 사람이 될 때 느껴지는 위화감에서 사람의 특징을 발견할 수 있거든요. 예를 들면 선풍기나 핸드폰은 언제나 사람의 얼굴을 향해 있는데, 이들을 사람의 모습으로 바꾸면 상대를 빤히 보는 그 모습이 이상하죠. 사물을 가지고 사람을 이야기할 수 있다는 데서 매력을 느끼는 것 같아요.""저는 '쾌'와 '재능'이라는 단어를 좋아해요. 어디다 갖다 붙여도 재미있어요. '잘 우울한 재능', '잃어버리는 것에서 느끼는 쾌'. 이런 것들이 예술을 하는 사람의 특권이라고 생각하거든요. 우울함은 직장을 다니거나 일상생활을 할 때는 쓸모 없고 불편하게 여겨지죠. 그런데 음악을 하고 영화를 하고 연기를 할 때는 그 우울이 너무 너무 소중해요. 저한테는 그게 쾌이자 재능인 거죠. 그래서 '쓸모 있게 우울하자'가 저를 잘 말해주는 문장이라고 생각해요. 저는 정말 아픈 사람들이 예술을 한다고 생각하거든요. 안 아프면 예술을 할 필요가 없어요. 근데 사실 놀랍게도 요즘은 모두가 아프거든요. 그래서 변화한 시대에도 여전히 영화가 필요하고, 음악이 필요하다고 생각해요.""긍정적인 감정을 전시할 공간은 많지만, 부정적인 감정을 전시할 공간이 희소한 시대예요. 애도와 우울, 슬픔과 화와 같은, 필요하지만 환영받지 못하는 감정들이 설 자리가 사라지고 있다고 생각해요. 자기가 아픈지 모르거나, 슬픔을 마음에 가둬 놓고 까먹고 있는 사람도 많은 것 같아서요. (예술을) 소비하는 것으로도 감정을 비우고 승화할 수 있어요. ""고등학교 때의 극심한 우울증에 시달렸어요. 죽고 싶다고 생각했을 때 자비에 돌란 감독의 <마미>를 만났어요. 갑자기 저에게 생이 몰려오는 느낌을 받았어요. 무기력했던 몸의 모든 감각이 열리는 느낌이었죠. 온몸에 열이 났고 엉엉 울었어요. 138분 동안. 그냥 빨래 집게에 옷가지가 걸려져 있고, 그게 햇빛을 맞고 바람에 흔들리는 평범한 오프닝 장면이었는데 눈물이 터진 거예요. 너무 살고 싶어졌어요. 기적의 순간을 맛보면서 생각했죠. 영화가 누군가를 이렇게 살고 싶게 한다면, 나도 영화를 만들겠다고.""후유증에 크게 시달렸어요. 아예 몰랐던 사람이 갑자기 살아났는데 그 일생이 한 번에 몽땅 스쳐 지나가고, 그 당일 죽은 느낌이 들었거든요. 그게 너무 힘들었어요. 그런데 엄마가 마지막에 저에게 '고맙다'고 말했을 때 깨달았죠. 이걸 위해서 내가 괴로워하면서 영상을 찍었구나. 이제 가족들과 함께 (이모) 얘기할 수 있게 된 거죠. 대화에도 이모가 항상 껴있어요. 그게 너무 좋아요.""그냥 끊임없이 창작하고 있으면 돼요. 어떠한 형태로든 상관없어요. 나중에 저한테서 영화라는 매체가 사라져도 상관없어요. 그냥 뭐든 만들고 있으면 될 것 같아요.""아무도 안 봐준다면, 창작물이 나한테 아무 의미가 없나? 그렇지 않거든요. 영상의 조회수가 낮거나 부정적인 감상 댓글이 달린다고 해서 속상하지는 않아요. 제작 지원을 받지 못해도 만들고 싶은 영화를 만들 거고요. (그래도) 저 같은 사람이 70억 지구에 한 명은 있을 거라는 믿음이 있어요.""어떠한 형태든 예술을 하세요. 소비를 해도 좋고요. 마음이 힘들면 예술을 처방하면 됩니다. 거창한 예술 말고, 본인이 원하는 다양한 방식으로요."