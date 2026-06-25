종량제봉투 받은 할머니 본 손자의 귀여운 한마디

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큰사진보기 ▲'그린구래데이' 홍보입간판 읽는 둥둥이 ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲수거한 페건전지 무게 재기 ⓒ 홍영미 관련사진보기

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"둥둥아, 우리가 지구를 아프게 하는 다 쓴 건전지를 열심히 모았잖아. 착한 일을 해서 주민센터 이모가 고맙다고 선물을 준 거야."

"아, 칭찬 스티커구나."

"응 그렇지, 칭찬 스티커 같은 거야. 이건 그냥 비닐봉지가 아니라, 쓰레기를 예쁘게 담는 '쓰레기 집'이야. 여기에 쓰레기를 잘 담아서 버려야 지구가 깨끗해지거든."

"으응, 밤에 아빠가 쓰레기통 버리는 비닐봉투 말이지."

"응. 맞아. 우리 둥둥이가 건전지를 잘 모아준 덕분에 이 마법 봉투를 받은 거야. 둥둥이 덕분에 지구가 엄청 시원하고 행복하대!"

"그래? 다음에는 더 많이 모아서 오자. 할머니."

큰사진보기 ▲종량제 봉투 받아와서 엄마 아빠에게 자랑하는 둥둥이 ⓒ 홍영미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

점심을 먹고 조금은 나른해지려는 오후 시간. 잠시 짬을 내어 아파트 커뮤니티 센터 헬스장에서 땀을 흘리고 있는데, 단지 내 스피커에서 안내 방송이 흘러나왔다. 행정복지센터에서 아파트 놀이터 앞으로 나와 폐건전지와 우유팩을 수거하고 홍보 행사를 진행한다는 내용이었다.그 방송을 듣자마자 며칠 전 팬트리를 정리하던 기억이 번뜩 떠올랐다. 그동안 서랍 구석구석에서 모아둔 폐건전지가 제법 묵직해져서 '조만간 행정복지센터에 가져가야지' 하고 현관 앞에 내어두었던 참이었다. 큰손주의 하원 시간에 맞춰 아이를 픽업한 뒤, 곧장 아파트 놀이터로 향했다. 행정복지센터 직원 두 분이 입간판을 세워두고 주민들을 맞이하고 있었다.반갑게 인사를 건네며 "좋은 일 하시네요. 혹시 아파트로 나오는 수거 행사는 날짜가 정해져 있나요?"라고 여쭈었다. 직원은 미소를 지으며 "오늘은 더 많은 주민께 알리려고 나온 홍보 차원이고, 평소에는 언제든 가까운 행정복지센터로 직접 가져오시면 됩니다"라고 친절하게 안내해 주었다.이날 우리가 제법 묵직하게 챙겨간 폐건전지의 무게는 무려 4kg에 달했다. 오랜 시간 모아둔 덕에 양이 제법 많았던 것이다. 직원 분이 무게를 달아보더니 20리터짜리 종량제 봉투를 무려 8장이나 건네주셨다. 뜻밖의 횡재에 순간 마음이 든든해지며 마치 부자가 된 듯한 기분이 들었다.곁에 있던 큰손주 '둥둥이'는 커다란 쓰레기봉투 뭉치를 보며 눈을 동그랗게 떴다. "할머니, 왜 건전지를 줬는데 이 봉투를 주는 거야?"라며 홍보 입간판에 적힌 글자와 숫자를 신기한 듯 읽어 내려갔다. 그 모습이 기특하고 귀여웠는지, 복지센터 직원분이 "아이 사진 한 장 찍어도 될까요?"라며 양해를 구하고 둥둥이의 예쁜 모습을 사진으로 남기기도 했다.집으로 돌아오는 길, 아이의 눈높이에 맞춰 이 특별한 '보물 바꿈 놀이'의 비밀을 설명해 주었다.자신이 지구를 시원하게 만들어 주었다는 말에 둥둥이의 어깨가 으쓱해졌다. 아이에게는 지구를 사랑하는 방법을 자연스럽게 가르쳐 주고, 살림에는 종량제 봉투라는 실속을 챙겼으니 그야말로 일석이조의 기쁨이었다.우리 둥둥이는 평소 행정복지센터 도서관에서 책을 빌려 읽으며 그곳을 친근한 공간으로 여기고 있다. 하지만 이번 기회를 통해 주민센터가 단순히 책을 빌리거나 서류를 떼는 곳을 넘어, 지구를 지키는 온 동네의 '환경 기지' 역할을 하고 있다는 사실을 알게 되었을 것이다.집으로 돌아와 둥둥이와 씻은 우유팩을 말리며 약속했다. 다음번에는 우유팩을 차곡차곡 열심히 모아서 다시 한번 행정복지센터를 방문하자고. 아이의 손을 잡고 걸어가며, 행정복지센터가 우리 사회와 지구를 위해 얼마나 소중하고 멋진 일을 하는 곳인지 다시 한번 다정하게 일러주어야겠다.지구를 살리는 마법은 멀리 있지 않다. 우리 집 현관 앞에 놓인 폐건전지 한 줌, 우유팩 한 장을 챙기는 작은 발걸음 속에 이미 미래를 바꿀 커다란 탄소발자국이 찍히고 있는지도 모른다.