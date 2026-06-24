사천문화재단 직원 사칭 사기 발생... "선입금 요구는 100% 사기"

큰사진보기 ▲공공기관을 사칭한 납품·선입금 사기가 사천을 비롯한 전국 곳곳에서 반복되는 가운데, 이번엔 사천문화재단이 직원 사칭 사기 시도가 발생했다며 긴급 주의 안내문을 냈다.(이미지=사천문화재단) ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이 같은 사기 시도는 이번이 처음이 아니었다. 재단 관계자에 따르면, 올해 2월 말에도 같은 수법의 시도가 있었다. 당시 사기범은 위조 공문서와 명함까지 동원해 지역 업체 두 곳에 선입금을 요구했다. 사천문화재단 전경.(사진=사천시) ⓒ 뉴스사천 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 뉴스사천에도 실렸습니다.

[뉴스사천=강무성 기자] 공공기관을 사칭한 납품·선입금 사기가 사천을 비롯한 전국 곳곳에서 반복되는 가운데, 이번엔 사천문화재단이 직원 사칭 사기 시도가 발생했다며 긴급 주의 안내문을 냈다.재단은 24일 직원 사칭 사기 주의 긴급 주의 안내문을 소셜미디어(SNS)와 누리집에 게시했다.재단에 따르면, 이날 사기범은 재단 '경영지원팀' 직원을 사칭해 지역 업체 사장에게 전화를 걸었다. 사기범은 업체 사장에게 "재단에서 행사를 준비 중인데 내부 사정상 지출이 어렵다"며 업체 측에 먼저 선입금을 해달라고 요구했다.그러나 해당 업체 사장은 재단 담당자들을 평소 잘 알고 있었고, 전화를 걸어온 이의 이름이 처음 듣는 것이었다. 의심을 품은 업체 측이 재단에 직접 확인 전화를 걸면서 사기임이 밝혀졌다. 재단은 곧바로 SNS와 누리집에 주의 안내문을 올리는 한편 위조 공문서와 명함이 함께 동원될 수 있다는 점도 함께 경고했다.이 같은 사기 시도는 이번이 처음이 아니었다. 재단 관계자에 따르면, 올해 2월 말에도 같은 수법의 시도가 있었다. 당시 사기범은 위조 공문서와 명함까지 동원해 지역 업체 두 곳에 선입금을 요구했다.재단과 개별 업체가 연락이 닿아 피해를 막았지만, 4개월 만에 같은 수법의 사기 시도가 이어진 것이다. 재단 관계자는 "재단 직원이 업체에 선금을 요구하는 건 있을 수 없는 일"이라며 "공문서를 받았더라도 반드시 재단 대표번호(055-835-6496)로 먼저 확인해달라"고 말했다. 그러면서 "우리뿐 아니라 다른 재단들도 비슷한 피해가 이어지고 있는 것으로 안다"고 덧붙였다.사천문화재단 사칭 시도는 지역 내에서 반복되고 있는 공공기관 사칭 사기의 연장선이다. 지난 1년여 사이 사천을 무대로 한 유사 사건이 줄줄이 이어졌고, 일부는 실제 금전 피해로 이어졌다.지난해 4월, 경남소방본부 소방관을 사칭한 사기범이 사천과 거제의 수산업체에 전화해 "신입 구급대원 훈련에 필요하다"며 장어를 주문했다. 다음 날에는 위조된 '물품지급 결제 확약서'까지 문자로 보내왔다. 업체들이 확인 과정에서 사기임을 알아채 피해를 막을 수 있었다. 같은 해 8월에는 사천해양경찰서가 해경 명의 공문서를 위조해 물품 납품이나 계약을 유도하는 사기가 잇따르고 있다며 주의를 당부했다.지난해 12월에는 사천 관내 학교 행정실 사칭 사기 전화가 기승을 부렸다. 실제 한 지역 업체가 1500만 원을 송금하는 피해가 발생하기도 했다. 사기범은 사천의 한 고등학교 행정실 직원을 사칭하면서, 해당 업체가 과거 도내 다른 학교에서 진행했던 공사 이력까지 사전에 파악하고 접근했다. 학교에서 수의계약이 가능한 한도 이내로 공사 금액을 제시하는 치밀함도 보였다. 올해 들어서도 유사한 사기 전화는 계속되고 있다.일련의 사건을 들여다보면 수법의 핵심은 비슷하다. 공공기관이나 공공재단의 이름이 주는 신뢰를 이용해 업체의 판단을 흐린 뒤, 물품 선구매나 선입금을 유도하고 잠적하는 것이다.사기범은 위조 공문서와 명함, 허위 발주서까지 갖춰 접근한다. 업체의 과거 납품 이력이나 계약 한도 금액 등 구체적인 정보를 사전에 파악해 마치 실제 담당자처럼 행동하고, 개인 휴대전화로 연락하면서도 그럴듯한 변명을 즉각 준비해두기도 한다.유사한 사기 시도가 잇따르자 공공기관들도 비상이 걸렸다. 공공기관들은 각각 안내문을 내고, 업체들의 주의를 당부하고 있다.공공기관들이 밝힌 핵심 주의 사항은 다음과 같다. 실제 공공기관이나 재단이 업체에 먼저 선입금을 요구하는 경우는 없다. 아무리 그럴듯한 공문서나 명함을 받았더라도 반드시 해당 기관의 공식 대표번호로 직접 확인해야 한다. 나라장터 등 공식 전자조달시스템을 거치지 않은 거래 제안도 일단 의심해볼 필요가 있다. 개인 휴대전화로 연락이 오거나, 급하게 결제나 송금을 재촉하는 상황이라면 더욱 그렇다.피해가 발생했거나 의심스러운 상황이라면 즉시 경찰(112) 또는 해당 기관에 신고하면 된다.