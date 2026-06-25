아스팔트 위 노동자들, 이들에게 필요한 건 '시원한 물 한 병'

큰사진보기 ▲강서구노동복지센터와 강서양천민중의집 관계자들이 서울 강서구 우장산로2길 6 '사람과공간' 앞에서 이동노동자들을 위한 생수 나눔 캠페인을 진행하고 있다. 배달기사, 퀵서비스 기사, 대리운전 기사 등 폭염에 노출된 노동자들에게 전달할 제주삼다수를 차량에서 내리고 있다. ⓒ 양성윤 관련사진보기

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큰사진보기 ▲나상윤 강서구노동복지센터장(왼쪽 네 번째), 조해근 라이더유니온 서부분회장(왼쪽 두 번째)과 조합원들이 이동노동자 생수 나눔 캠페인에 함께하며 기념촬영을 하고 있다. 이번 캠페인은 폭염 속에서 일하는 이동노동자와 돌봄노동자의 건강과 안전을 지원하기 위해 마련됐다. ⓒ 양성윤 관련사진보기

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배달기사, 택배기사, 퀵서비스 기사, 대리운전 기사처럼 거리를 이동하며 일하는 노동자들은 여름철 폭염에 고스란히 노출된다. 에어컨이 가동되는 사무실이 아닌 뜨거운 아스팔트와 차량, 오토바이 위가 이들 일터이기 때문이다. 가정을 직접 방문해 돌봄,서비스를 제공하는 노동자들 역시 폭염 위험에서 자유롭지 않다.이들 건강과 안전을 지키기 위해 강서구와 강서구노동복지센터가 지난해에 이어 올해도 '이동노동자 생수 나눔 캠페인'을 진행한다.강서구와 강서구노동복지센터는 이번 캠페인을 위해 제주특별자치도개발공사가 서울 지역에 지원한 생수 15만 병 가운데 제주삼다수 1만1,200병을 확보했다. 이 중 6,200병은 강서구 온라인·특수고용노동자 쉼터 2곳과 강서구노동복지센터 인근에 비치해 이동,노동자 누구나 무료로 이용할 수 있도록 했다.생수는 ▲화곡동 1107-9 연지어린이공원 앞 강서구 온라인·특수고용노동자 쉼터 1호점 ▲화곡동 900-46 곰달래어린이공원 인근 강서구 온라인·특수고용노동자 쉼터 2호점 ▲우장산로2길 6 강서양천민중의집 건물 앞 등 3곳에서 받을 수 있다. 지난 15일부터 1인당 1병씩 제공하고 있으며, 준비된 물량이 소진될 때까지 운영된다.강서구노동복지센터는 별도로 확보한 생수 5,000병을 가구방문 돌봄서비스 종사자들에게 전달했다. 라이더유니온 조합원, 배달플랫폼노동자, 노인생활지원사 등 폭염에 취약한 현장 노동자들이 대상이다. 이동노동자뿐 아니라 무더위 속에서 가정을 일일이 방문하며 돌봄서비스를 제공하는 노동자들 건강과 안전을 지원하기 위한 취지다.올해 생수 나눔 캠페인은 처음으로 고용노동부 주관 사업으로 추진되면서 전국 규모로 확대됐다. 고용노동부와 기상청, 서울시노동센터협의회 등이 함께하는 '2026 이동노동자 생수 나눔 캠페인'은 지난 17일 서울 중구 장통교에서 공식 출범했다. 이날 행사에서는 폭염 취약 노동자 보호를 위한 다양한 지원 대책도 함께 소개됐다.나상윤 강서구 노동복지센터장은 "기후위기로 인해 폭염이 갈수록 심해지는 상황에서 현장을 이동하며 일하는 노동자들 건강 보호가 무엇보다 중요하다"며 "시원한 생수 한 병이 이동노동자들 여름철 건강관리에 작은 도움이 되길 바란다"고 말했다.이어 "강서구노동복지센터는 앞으로도 이동노동자들이 안심하고 건강하게 일할 수 있는 노동환경 조성을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 밝혔다.기상청에 따르면 올여름 역시 평년보다 높은 기온이 예상된다. 폭염은 이제 단순한 계절적 현상을 넘어 노동자의 건강과 생명을 위협하는 사회적 위험으로 자리 잡고 있다.연일 이어지는 무더위 속에서 이동노동자와 돌봄노동자들에게 건네는 시원한 물 한 병은 단순한 음료가 아니다. 폭염 속에서도 일해야 하는 노동자들의 안전과 건강을 지역사회가 함께 책임지겠다는 연대의 메시지이자, 노동존중의 가치를 실천하는 작은 행동이다.아스팔트 위에서 흘리는 땀의 무게를 지역사회가 함께 나누려는 노력. 그 시작은 어쩌면 '시원한 물 한 병'에서부터 시작될지 모른다.