"투기자본 탐욕에 홈플러스 노동자와 지역사회 희생 안 돼"

큰사진보기 ▲진보당 대구시당과 마트노조 대구경북본부는 24일 대구 2.28중앙공원에서 기자회견을 열고 홈플러스 회생을 위해 정부와 국회의 적극적인 개입을 촉구했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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홈플러스 회생계획 인가 시한이 오는 7월 3일로 다가온 가운데 마트노조와 지역 진보정당이 국회와 정부의 개입을 통한 정상화를 촉구하고 나섰다.진보당 대구시당과 마트노조 대구경북본부는 24일 대구 중구 동성로 2.28기념중앙공원에서 기자회견을 열고 "이대로 청산이 결정된다면 국민의 생존권이 길거리로 내몰리는 국가적 참사가 초래될 것"이라며 "국회와 정부는 홈플러스 노동자와 소상공인의 생존권을 지켜 달라"고 호소했다.이들은 서울 광화문 광장에서 마트 노동자들이 42일째 무기한 단식농성을 이어가고 있다며 "동료와 가족의 생존권을 지키기 위해 곡기를 끊은 노동자들이 연이어 병원으로 실려가는 현실 앞에 참담함을 느낀다"고 밝혔다.그러면서 "노동자들의 절규는 전례 없는 대규모 기업 청산 위기와 30만 규모의 민생 파탄을 막아달라는 절박한 호소"라며 "투기자본 MBK의 탐욕에 노동자와 지역사회가 희생되는 것은 결코 사회정의가 아니다"라고 강조했다.이들은 홈플러스의 몰락 책임을 사모펀드인 MBK로 돌렸다. 약탈적 차입매수를 한 뒤 무분별한 자산 매각과 수조 원대 배당 잔치가 불러온 금융 투기의 결과물이라는 지적이다.결국 3000명이 넘는 노동자가 해고됐고, 강제 휴직을 당한 노동자도 3500여 명에 달할 뿐 아니라 8000여 개의 입점업체, 1800여 개의 납품업체와 농민이 연쇄 도산 위기에 직면했다고 주장했다.이들은 홈플러스가 파산할 경우 대량실업과 사회적 고통은 고스란히 국민들에게 전가할 수밖에 없기 때문에 정부와 국회가 적극 나서야 한다고 촉구했다.이들은 ▲ 홈플러스 정상화를 위해 정부, 채권단, 대주주, 노동자가 함께 참여하는 노사정 4자 특별 협의 테이블 구성 ▲ 청산 결정 2개월 유예와 국회의 홈플러스 회생 심사 유예 촉구 결의안 채택 ▲ 정부는 유암코(연합자산관리)를 통한 공적 개입 결단 등을 요구했다.신경자 마트노조 홈플러스지부 대구경북본부장은 "홈플러스 노동자들과 입점업체, 협력업체 노동자들의 생존권이 벼랑 끝으로 내몰리고 있다"며 "위기의 책임은 노동자에게 있지 않지만 노동자들에게 전가되고 있다"고 비판했다.이어 그는 "MBK는 더 이상 회피하지 말고 기업 정상화 방안과 고용보장 대책을 즉각 마련해야 한다"며 "정부와 여당 역시 홈플러스 사태 해결을 위해 적극적으로 나서야 한다. 열심히 일한 노동자들이 하루아침에 거리로 내몰리지 않게 해 달라"고 호소했다.황순규 진보당 대구시당위원장은 "투기자본 MBK의 탐욕에 노동자와 지역 경제가 희생되는 것이 정의가 되어서는 안 된다"며 "지금 필요한 것은 청산이 아니라 회생이고 해고가 아니라 고용"이라고 강조했다.한편 홈플러스 회생계획 인가 시한이 다가오고 있지만 최대주주인 MBK파트너스와 주요 채권자인 메리츠금융그룹 간 책임 공방이 이어지면서 회생 여부를 둘러싼 불확실성이 커지고 있다.MBK는 메리츠금융에 긴급운영자금 2000억 원의 집행을 요청했으나 메리츠금융은 MBK와 김병주 MBK 회장의 보증을 요구하고 있는 상태이다. 홈플러스는 회생 계획 이행을 위해 2000억 원 규모의 외부 자금 조달이 필요하다고 판단하고 있다.