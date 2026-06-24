전재수 인수위 "민생 비상조치 100일이 최우선 과제"

큰사진보기 ▲전재수 부산시장 당선자 인수위원회인 '다시 뛰는 부산위원회' 차재권(국립부경대 정치외교학과 교수) 위원장이 24일 부산시의회 브리핑룸에서 중간보고 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전재수 부산시장 당선인이 10일 열린 민선 9기 부산시장직 인수위원회 출범식에서 인수위원장으로 선임된 차재권 부경대 교수에게 위촉장을 준 뒤 기념사진을 찍고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

전재수 부산시장직 인수위원회인 '다시 뛰는 위원회'가 24일 중간보고회를 열어 2주간의 활동 내용을 언론에 공개했다. 인수위는 전 당선자가 선거시기 약속한 1호 공약 '민생 100일 비상조치' 마련을 최우선 과제로 삼고 있다. 현재 200여 개에 달하는 공약의 실현 가능성을 검토하며 이를 추려내는 중인데, 퐁피두 분관 등 '박형준 시정' 정책에 대해선 당장 중단이 아닌 신중한 태도를 보였다.이날 오후 부산시의회를 찾은 차재권(국립부경대학교 정치외교학과 교수) 위원장은 "민생 100일 비상조치를 최우선 과제로 이행하겠다"라며 "전 당선자가 배달라이더 유류비 특별지원, 소상공인 긴급 자금 연계 등 현장의 요구를 취임 즉시 행동으로 옮기게 될 것"이라고 말했다.침례병원 공공병원화나 보건의료 분야 등에선 적극적 개입을 시사했다. 이 사안은 박형준 부산시장을 비롯한 여야가 앞다퉈 해결을 강조하면서 해법을 도출할 것으로 보였지만, 선거국면으로 접어들면서 멈춰선 상황이다. 이를 두고 차 위원장은 대통령실, 보건복지부와 협의를 이어가고 있다고 설명했다.그는 "부산 시민의 공공의료 접근권을 보장하겠다. 반복되는 응급실 미수용 문제도 제도적으로 해소할 계획"이라며 "지금 구체적 내용을 말하긴 어렵지만, 전향적 검토 등 충분한 협의가 이루어지고 있다"고 말했다. 북극항로, 미래 인공지능(AI), 글로벌 해양수도 역시 정부와 협력 등 국비 연계를 더 구체화하겠다고 덧붙였다.전 당선자 인수위가 공개한 내용을 보면 그동안 190차례의 간담회가 진행됐고, 면담 인원만 그 숫자가 1020명에 달한다. 정책 검토는 452건이 이루어졌다. 시정을 넘겨받는 과정에서 시청 공무원들과 분과별 협업 회의도 60차례 이상 추진됐다. 1차로 정리된 공약은 284건으로 인수위는 핵심 공약을 100여 개로 더 줄인다.차 위원장은 "전 당선자가 실행 가능한, 체감할 수 있는 성과를 요구하고 있어 이에 부응하고자 앞으로 3~4일간 추진 전략과 세부 과제를 분류하게 될 것"이라며 "아마 종합하면 120여 개가 되지 않을까 싶다"라고 압축의 이유를 전했다. 이런 결과가 나오면 전 당선자는 주말 내내 관련 보고와 검토를 받을 계획이다.다만 퐁피두 부산분관, 부산오페라하우스 개관 라 스칼라 공연 등 전임 박형준 시장 시절 논란 사업의 중단 여부는 속도 조절이 불가피할 전망이다. 차 위원장은 "(인수위 차원에선) 파악한 현안에 어떤 문제가 있는지 나름의 견해, 의견을 보고하는 정도다. 기본적 스탠스는 신중"이라며 내부의 분위기를 전했다.북항야구장과 부울경 행정통합 또한 이런 기조가 이어질 것으로 보인다. 관련 질문이 나오자 차 위원장은 "북항야구장은 사직야구장 문제와 연결된 문제여서 복합적으로 검토하고 있다", "행정통합을 바로 이어가는 방식이냐, 부울경 메가시티(광역연합)냐 등은 시민 의견을 들어 최종 모델을 고민하지 않겠느냐"라고 답변했다.최근 들어 전 당선자는 여소야대 국면으로 소통과 협치를 부쩍 강조하고 있다. 하루 전에는 자신의 페이스북에 '정치는 경쟁으로 시작하지만 시정은 협력으로 완성된다'라는 제목의 글도 올렸다.시장은 민주당, 의회는 국민의힘 상황에 대해 그는 "견제와 균형, 협력을 통해 더 나은 부산을 만들어 달라는 시민의 뜻"이라며 인수위에 '시의원 공약 지도 구축' 등 별도 과제를 요청했다는 사실을 공개했다. 그러면서 "새로운 시정의 첫걸음을 대립이 아닌 협치로 내딛겠다"라고 밝혔다.