"유신헌법은 무효" 지학순 주교, 내란혐의 벗을 길 열린다

큰사진보기 ▲1975년 2월 18일 서울구치소에서 출감한 지학순 주교. 마중나온 인파와 기쁨을 함께나눴다. 지 주교 뒤에 김수환 추기경의 모습이 보인다 ⓒ 천주교정의구현사제단 관련사진보기

형사소송법 제424조(재심청구권자) 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 재심의 청구를 할 수 있다.

1. 검사

2. 유죄의 선고를 받은 자

3. 유죄의 선고를 받은 자의 법정대리인

4. 유죄의 선고를 받은 자가 사망하거나 심신장애가 있는 경우에는 그 배우자, 직계친족 또는 형제자매

"민간인 집단희생사건과 중대한 인권침해사건·조작의혹사건은 일반적인 형사사건과는 근본적으로 다른 사건 유형에 해당하는 바(헌재 2018. 8. 30. 2014헌바148등 참조), 재심청구권자의 범위를 정한 심판대상조항 자체에 일반적으로는 합리적인 이유가 인정될 수 있다고 하더라도, 민간인 집단희생사건과 중대한 인권침해사건·조작의혹사건의 특수성을 고려하지 아니한 채 심판대상조항을 그대로 적용하는 것은, 법적 안정성만을 지나치게 중시한 나머지 정당하고 적정한 재판이라는 법치주의의 또 다른 이념을 도외시하여, 위 사건 유형에 관한 구체적 타당성과 정의의 요청을 외면한 것으로서 재판청구권에 관한 입법형성권의 한계를 일탈한 것이다."

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지학순. 한국 천주교 원주교구의 초대교구장으로 박정희 독재시절 민주화 운동을 적극 지원하던 그는 1974년 7월 6일 김포공항에서 중앙정보부에 긴급 체포됐다가 다음날 풀려났으나 7월 23일 "유신헌법은 무효"라는 양심선언을 발표하고 다시 잡혀갔다. 1심 비상군법회의는 그의 긴급조치 위반과 내란선동, 특수공무방해혐의 등을 유죄로 판단하고 징역 15년을 선고했고 대법원은 그대로 확정했다.지 주교는 1993년 선종했다. 성직자이므로 배우자와 직계비속(자녀 등)이 없고, 직계존속(부모 등)과 형제자매도 모두 사망한 상태라 재심청구는 검찰만 가능했다. 그런데 2018년 법원은 재심청구 사유에 긴급조치 위반 혐의만 포함됐다며 이 부분만 무죄를 선고했다. 3촌 조카 지아무개씨가 나섰지만, 2021년 8월 법원은 그에게 재심청구권이 없다며 기각했다. 위헌법률심판 제청신청도 받아들여지지 않았다. 결국 지씨는 헌재로 갔다.1948년 여수·순천 사건에 연루돼 포고령 위반죄로 유죄 판결을 받은 뒤 대전 골령골로 끌려가 살해된 희생자들의 처지도 비슷했다. 결혼을 하지 않은 상태로 사망했거나 직계가족이 모두 숨진 터라 억울한 누명을 벗고 명예를 회복할 길은 마땅치 않았다. 조카, 제수 등이 재심을 청구해도 소용없었다. 번번이 '재심청구권이 없다'는 결론에 부딪친 이들도 헌재로 갔다.24일 헌법재판소는 재판관 7대 2, 헌법불합치 결정으로 이들의 손을 들어줬다.김상환 소장과 김형두, 정정미, 김복형, 정계선, 마은혁, 오영준 재판관은 민간인 집단희생사건과 중대한 인권침해·조작의혹 사건(과거사정리법 2조 1항 3호, 4호)의 경우 본인 사망시 배우자, 직계친족, 형제자매만 재심을 청구하도록 한 형사소송법 424조 4호는 헌법에 어긋난다고 판단했다. 다만 청구권자 범위 등은 입법사항이라며을 내렸다.다수 의견은 과거사 사건의 '특수성', 즉 국가가 가해자라는 데에 주목했다.이러한 과거사 사건은 그 피해가 본인으로 그치지 않는다. 다수 의견은 따라서 과거사 사건은 진상규명은 물론 피해 회복까지 국가와 정부의 의무라고 강조했다. 또한 사건의 진상이 밝혀지기 전 당사자는 물론 배우자, 직계친족 등이 사망하는 경우도 많은데, 유일한 재심청구권자인 검찰이 그간 소극적이었으며 여수순천사건의 경우 2025년 11월에야 처음으로 검찰의 직권재심청구가 이뤄졌다고 지적했다.다만 다수 의견은 단순위헌 결정을 내린다면 배우자와 직계친족 또는 형제자매가 재심을 청구할 수 있는 근거 규정이 당장 사라지고, 재심청구권자의 범위를 어떻게 설정할 것인지, 아니면 현재 재심청구가 불가능한 친족이 검사에게 재심청구를 신청할 수 있도록 할 것인지 등은 국회가 논의해서 정리해야 할 사항이라고 봤다. 한편 심리 과정 중 재심청구권이 있는 유족이 재심을 진행, 무죄 확정판결을 받은 조아무개씨 사건은 각하했다.반면 정형식, 조한창 재판관은 '합헌' 소수 의견을 냈다. 두 재판관은 재심청구권을 과도하게 확대할 경우 법적 안정성을 해치고, 소송이 남발될 가능성이 커진다고 우려했다. 또한 과거에 검찰의 직권재심청구가 부족하긴 했지만 2017년 이후 제주 4.3사건, 여순사건 희생자 등을 대상으로 계속 이뤄지고 있고, 과거사 사건 관련 특별법 개정으로 해소할 수 있는 문제를 위헌으로 판단하는 것은 적절하지 않다고 덧붙였다.