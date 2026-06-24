장동혁의 퇴원 일성은 '사퇴 거부'... 당심 앞세워 버티기 수순

큰사진보기 ▲건강 악화로 입원한 지 엿새 만에 퇴원한 장동혁 국민의힘 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 기자회견을 열어 취재진의 질문을 받고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲엿새 만에 퇴원...당무 복귀한 장동혁건강 악화로 입원한 지 엿새 만에 퇴원한 장동혁 국민의힘 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 기자회견을 하기 위해 회견장으로 향하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲건강 악화로 입원한 지 엿새 만에 퇴원한 장동혁 국민의힘 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 기자회견을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲건강 악화로 입원한 지 엿새 만에 퇴원한 장동혁 국민의힘 대표가 24일 서울 여의도 국회에서 기자회견을 열어 취재진의 질문을 받고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲정점식 원내대표, 4선 중진 의원들과 오찬 간담회국민의힘 정점식 원내대표가 24일 서울 영등포구 여의도의 한 식당에서 4선 중진 의원들과 오찬 간담회를 하고 있다. 이날 오찬에는 박덕흠·윤영석·김태호·한기호 의원이 참석했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

버티기.장동혁 국민의힘 당 대표가 당무에 복귀하자마자 내놓은 일성은 '사퇴 거부'였다. 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거 이후 당 안팎에서 적극적으로 퇴진을 요구하고 있지만, 명시적으로 거부하며 본인이 대여 투쟁 전선의 선봉에 서겠다고 자처했다. "당 대표의 거취 역시 당원들이 결정할 문제"라며 "몇몇 의원들이 결정할 문제는 더더욱 아니다"라고 '당원의 뜻'을 강조했다. 남은 임기까지 계속 버티겠다고 재차 못 박은 셈이다.그러나 '온건파'인 정점식 원내대표도 장 대표의 거취를 두고 중진 의원들의 의견을 청취하고 있고, '친한동훈계'를 중심으로 한 비판도 계속되고 있다. 당 바깥으로 시선을 돌려 대표직을 유지하겠다는 장 대표의 계산이 맞아떨어질지는 미지수다.장 대표는 24일 오후 2시 30분 국회 본관에서 현안 관련 기자회견을 열었다. "오늘 오전 병원을 나와 현장으로 돌아왔다"라며 "어제(23일) 병상에서 국정조사 특위를 지켜봤다"라고 입을 열었다. "선거관리위원회는 여전히 오만하고 무책임했다. 무엇이 잘못인지 모르고 무엇을 고쳐야 할지도 모르고 있다"라며 "결국 특검과 재선거밖에 다른 길이 없다는 생각을 더욱 굳히게 됐다"라는 선언이 이어졌다.그는 "6.3 지방선거, 투표는 끝났지만 아직 지방선거는 끝나지 않았다"라며 "지금도 많은 청년과 시민들이 올림픽공원을 지키며 참정권 회복을 외치고 있다"라고 했다. 그러면서 "올림픽공원은 그 순수한 시민들의 공간"이라고 강조했다.장 대표는 "특정 세력의 정치적 목적을 품은 구호와 깃발이 저항의 동력을 떨어뜨리고 시민들의 결집을 오히려 방해하고 있다"라며 "시민들의 순수한 공간을 정치적으로 이용하려 해서는 안 된다. 즉각 이러한 행태를 멈춰야 한다"라고 말했다.동시에 이재명 정부를 향해서는 "일부의 일탈을 명분 삼아 시민들의 목소리를 폄훼하고 짓밟아서는 안 된다"라고 목소리를 높였다. 장 대표는 "올림픽공원에 모인 대다수 시민들은 '시위대'가 아니다"라며 "아이의 손을 잡고 태극기를 흔드는 시민들, 묵묵히 자원봉사에 땀 흘리는 청년들, 어떻게 이들을 감히 시위대라고 할 수 있나"라고 반문했다.이어 "강제 해산이 아니라 시민들의 목소리를 듣고 시민들이 원하는 답을 내놔야 한다"라며 "올림픽공원의 순수한 시민들과 함께 '참정권 회복 특검'과 '재선거'를 반드시 관철시킬 것"이라고 했다. 그는 "더 나아가 선관위와 선거제도 개혁까지 완수할 수 있도록 우리 당의 힘을 더 집중하겠다"라고 덧붙였다.장 대표는 "이제 우리 당이 집중해야 할 일은 분명하다"라고 역설했다. "민주당이 공소취소 특검을 포기하고 법원이 즉각 이재명 재판을 재개하도록 우리 당 모두가 하나로 힘을 모아 싸워야 한다"라고 목소리를 높인 것이다.장 대표는 "지금 민주당은 '명청대전'의 소용돌이에 길을 잃었다"라며 "이재명 대통령 지지율은 데드크로스를 넘었다. 우리 당을 향한 국민들의 지지는 높아지고 있다"라고도 주장했다. 이어 "지금이야말로 우리 당이 제대로 싸워야 할 때"라며 "지금 우리가 하나 되어 싸우지 않는다면 국민들의 지지는 다시 우리 당을 떠날 것"이라고 했다.그가 강조한 '단결'의 중심은 사실상 장 대표 본인을 가리키는 것이었다. 장 대표는 "이재명 정권과 싸우기에도 힘이 부치는 마당에 무가치한 갈등으로 힘을 소진하고 있다"라며 "이래서는 안 된다. 당의 주인은 당원"이라고 원내 기류와 거리를 뒀다. "당 대표의 거취 역시 당원들이 결정할 문제"라며 "당 대표 마음대로 결정할 수 있는 문제가 아니고 몇몇 의원들이 결정할 문제는 더더욱 아니다"라는 주장이었다.당내 비판 세력을 향한 견제성 발언도 나왔다. 장 대표는 "당을 흔들고 당심과 민심에서 멀어지는 모습이야말로 당원들께서 가장 분노하시는 일"이라며 "더 이상 이런 상황을 방치할 수는 없다"라고 엄포를 놓았다. "당을 쇄신하고 당의 기강을 확립하는 일이 더 이상 미룰 수 없는 과제가 됐다"라는 경고였다.그는 '당원중심주의'를 명분으로 삼았다. "우리 당을 바로 세우는 일이 '보수 재건'의 첫걸음이라고 믿는다"라며 "진정한 '당원 주권 시대'를 여는 것이 보수를 재건하는 가장 확실한 길"이라고 강조했다. 이어 "당원들께서 바라시는 진짜 보수 재건을 이루기 위해 노력을 아끼지 않을 것"이라며 "우리 당 구성원의 목소리를 세심하게 챙겨 들으면서 변화와 혁신의 새 길을 찾겠다"라고 말했다.기자회견 뒤 질의응답에서도 장 대표는 자신의 거취 문제에 선을 그었다. 오세훈 서울시장이 이날 오전 국회 세미나에서 중앙당과 당 대표 중심 정치의 한계를 지적하며 '원내 중심 정당론'을 언급한 데 대한 질문이 나오자, 그는 "원내 중심 정당 문제 역시 당 대표 혼자서 결정하거나 우리 당 의원 몇 명이 결정할 문제는 전혀 아니라고 생각한다"라며 재차 '당심' 뒤로 숨었다.버티겠다는 장 대표의 의지와 무관하게, 원내에서는 중진 의원들을 상대로 한 의견 수렴도 이어졌다. 정점식 국민의힘 원내대표는 이날 낮 12시 서울 영등포구의 한 식당에서 4선 의원들과 오찬 회동을 했다. 박덕흠·윤영석·김태호·한기호 의원이 자리했다.오찬을 마친 뒤 정 원내대표는 기자들과 만나 "통상적인 의견 수렴 절차니까 그렇게 이해해달라"라며 "오늘 4선 의원들을 모시고 선거 이후 대책에 대해 다양한 말씀을 들었다. 의원들 의견을 잘 취합해서 원내 운영, 당 운영에 참고하도록 하겠다"라고 원론적인 답만 내놓았다.그러나 장 대표 거취 문제도 이날 테이블에 올랐다. 그는 "사퇴 논란에 대한 말씀도 들었다"라고 시인했다. 다만, 앞서 자신이 언급한 '빠른 결정'의 의미에 대해서는 "1~2주 내 의미가 아니고, 내년 2월까지 이 논란이 지속돼서 되겠느냐는 취지"라며 "그때까지 퇴진해야 된다는 취지가 아니라, 사태와 관련된 논란이 이전에는 종식돼서 당이 빨리 안정을 찾지 않겠느냐는 취지"라고 설명했다.장 대표의 기자회견을 두고 반발도 곧바로 나왔다. 친한계로 꼽히는 박정훈 의원은 이날 자신의 페이스북에 "장동혁 대표가 결국 사퇴를 거부했다"라며 "의원 절대다수가 '지방선거 패배의 책임은 장 대표에게 있고, 이미 리더십도 상실했다'고 평가하고 있지만, 개인의 정치적 이익을 위해 자리를 지키겠다는 것"이라고 비판했다.박 의원은 "장 대표가 사퇴를 거부하려면 적어도 당원들에게 재신임이라도 물어야 한다"라며 "그게 일말의 양심을 보여주는 길"이라고 주장했다. 이어 "패장이 이런 뻔뻔함을 보인 적은 정당사에 없다"라고 직격했다.한편, 장 대표가 '기강'을 언급한 것을 두고 당 대변인은 확대 해석을 경계했다. 박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 현안 관련 브리핑 뒤 기자들과 만나 "굳이 함의까지 해석해드리기는 적절치 않은 것 같다"라며 "공당의 대표로서 원론적으로 발언한 것 같다"라고만 말을 아꼈다. 현장의 언론인들이 '윤리위원회' 등을 언급했지만, 즉답을 피한 것.그는 장 대표가 '당 대표 거취는 당원들이 결정할 문제'라고 한 데 대해서도 "당대표는 당원 투표를 통해 선출된 것"이라며 "지금 우리가 집중해야 할 것은 당대표 거취를 둘러싼 소모적 논쟁이 아니라 2030 청년들과 상식적인 국민들의 목소리를 담아내고, 진상규명과 책임자 처벌로 한 발 나아갈 수 있느냐는 문제"라고 설명했다.