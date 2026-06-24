2030 알프스 동계올림픽, 니스→리옹 변경... 스피드 스케이팅은 네덜란드서

큰사진보기 ▲2030 알프스 동계올림픽의 로고. 지난 6월 18일 공개되었다. ⓒ 국제올림픽위원회 관련사진보기

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당초 프랑스를 대표하는 휴양도시인 니스를 빙상 종목 도시로 삼아 개최될 예정이었던 2030 알프스 동계올림픽의 계획이 대폭 수정되었다. 빙상 종목의 대다수를 리옹에서 치르고, 프랑스 내에 실내 경기장이 없는 스피드 스케이팅 종목은 리옹에서 800km 떨어진 네덜란드에서 치른다.국제올림픽위원회(IOC)는 지난 19일 집행위원회 회의를 통해 프랑스에서 열리는 2030 알프스 동계올림픽의 경기장 마스터플랜 수정안을 승인했다고 밝혔다. 프랑스에서 동계올림픽이 치러지는 건 1992년 알베르빌 대회 이후 38년 만이다.2030 알프스 동계올림픽은 대회 준비가 늦어졌다는 지적이 많았다. 개최 6년을 앞둔 2024년 개최지가 확정된 데다, 엠블럼 역시 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽이 끝난 후인 지난 6월 18일 공개했기 때문이다. 특히 대회 개최 3년 반 남짓을 앞두고 개최 도시가 변경되는 중대 변수가 발생하는 등, 올림픽 준비가 순탄치 않은 모양새다.당초 2030 알프스 동계올림픽 조직위원회는 니스를 빙상경기 개최도시로 선정했다. 2024 파리 올림픽 당시 축구 경기장으로 쓰였던 알리안츠 리비에라 스타디움을 주경기장으로 하여 개·폐회식을 개최하면서, 아이스하키 경기를 치를 수 있도록 스타디움을 개조해 사용한다는 청사진도 제시했다.하지만 지난 3월 신임 니스 시장이 강경 우익 성향의 에리크 시오티로 선출되면서 분위기가 바뀌었다. 에리크 시오티 시장은 하키 경기장 개조가 1억 5000만 유로(한화 약 2630억 원)의 많은 예산을 소모하며, 기존 축구단이 다른 곳에서 경기해야 한다는 것을 이유로 알리안츠 리비에라 스타디움의 사용을 거부했다.이를 수용한다면 보안의 유지가 필요한 개폐회식장은 물론, 올림픽 경기장으로서 주경기장을 활용할 수 없기에 조직위원회의 고민도 컸다. 결국 조직위는 리옹이나 파리 등 인프라가 마련된 경기장을 활용하는 방안을 강구했다.6월 초 한 경제 포럼에 참석한 에리크 시오티 시장도 "올림픽 유치가 실패로 돌아갈 것으로 보이지만, 니스의 국제적 명성에는 영향이 없을 것"이라고 주장하며 사실상 올림픽 개최지로서의 지위를 박탈당했음을 인정했다.조직위원회 역시 이를 근거로 파리 및 프렌치 알프스 지역에서 접근성이 좋고, 실내체육관의 인프라가 좋은 대도시 리옹으로의 개최지 변경을 추진하고 나섰다. 김재열 국제빙상경기연맹(ISU) 회장도 AP통신과의 인터뷰를 통해 "한 도시에 빙상 경기를 모두 모아놓는 것은 훌륭한 제안이라고 생각한다. 리옹은 니스에 비해 사람들이 오가기 훨씬 더 쉽다"고 지원 사격에 나섰다.결국 지난 19일 열린 IOC 집행위원회 회의에서 마스터플랜 수정안이 의결되면서 아이스하키와 컬링, 쇼트트랙·피겨 스케이팅이 리옹에서 개최되는 것으로 확정되었다. 설상 종목 개최지는 당초 알려졌던 프렌치 알프스 일대의 쿠르슈벨, 발디제르에서 개최되는 것으로 알려졌다.주목할 점은 스피드 스케이팅 경기가 리옹에서 800km 떨어진 다른 국가, 네덜란드에서 치러진다는 점이다. 국제올림픽위원회는 스피드 스케이팅 경기를 치를 개최 후보지로 네덜란드 헤이렌베인에 위치한 티알프 오벌을 승인했다. 조직위원회가 경기장 소유주와의 협의를 완료하는 대로 개최지로 확정될 예정이다.프랑스엔 국제 경기를 치를 수 있는 실내 스피드 스케이팅 경기장이 없다. 그간 첫 동계올림픽 대회인 샤모니 대회를 포함해 알베르빌, 그르노블 등에서 여러 차례 개최했지만, 당시에는 스피드 스케이팅 경기를 야외에서 치를 수 있었기에 가능했던 일이었다. 현재는 올림픽은 물론 세계선수권, 월드 투어 등 모든 주요 대회가 실내 경기장에서 치러진다.티알프 오벌은 이미 세계선수권과 월드 투어, 유럽 선수권을 성공적으로 치러낸 데다 1만 2500석 규모의 관중석을 갖춘 만큼 개최지로서 적절한 위치를 지니고 있다. 비용 절감 및 기존 시설 활용을 천명하고 나선 조직위원회는 이미 유치 당시부터 해당 경기장을 2006년 토리노 올림픽 경기장과 함께 스피드 스케이팅 경기 개최지 후보로 선정하는 등 이미 '두 국가 올림픽'을 염두에 두었다.그간 하계 올림픽은 여러 사유로 속령·특별행정구에서 열리거나, 승마 종목의 검역 문제로 인해 다른 국가에서 열린 사례가 있었다. 하지만 티알프 오벌이 정식 경기장으로 승인된다면 사상 처음으로 두 국가에서 경기가 열리는 동계올림픽이 성사된다.다만 800km가량 떨어진 거리가 걸림돌이다. 티알프 오벌은 리옹 도심에서 이격되어 있어, 각 국가 대표팀의 현지 지원 등에 어려움을 겪을 수 있기 때문. 실제로 올해 초 개최되었던 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 당시에는 컬링 종목이 밀라노에서 차로 6시간 거리인 코르티나담페초에서 치러지면서 한국은 물론 각 국가가 빙상 종목 현지 지원에 큰 어려움을 겪었다.3년 7개월을 남겨둔 시점에서 주요 개최지를 변경하고, '두 국가 올림픽'을 확정 짓는 등 2030 알프스 동계올림픽은 이례적인 상황의 연속 안에서 준비를 이어가고 있다.