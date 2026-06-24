15만의 이주민, 차별이 아닌 '지역을 함께 지킬 동료'로 맞이해야

큰사진보기 ▲선지현 (삶과노동을잇는배움터 이짓) 활동가 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이주노동자가 사용하고 있는 화장실 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 삶과노동을잇는배움터 이짓 활동가입니다. 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북 지역에 체류하고 있는 이주민은 공식 통계로 8만 명이다. 공식 통계에 잡히지 않는 미등록 이주민이 6~7만 명 규모라고 하니, 이를 포함하면 약 15만 명의 이주민들이 우리와 함께 살고 있는 것이다. 실제로 코로나19 재난으로 잠시 주춤했던 이주노동자 규모는 2022년부터 가파르게 증가하고 있다. 이는 정부 차원의 고용허가제 쿼터 증가와, 지방정부 주도로 농촌 일손을 메우기 위한 계절노동자 확대 정책이 맞물린 결과다.음성군과 진천군 산업단지에 가면 정주민보다 이주노동자를 더 많이 만나고, 농촌에서는 '이주노동자 없이는 농사를 지을 수 없다'고 말할 정도다. 여기에 이주 배경을 가진 이웃까지 생각하면 이미 우리 공동체는 생산, 소비, 돌봄 등 모든 영역에서 이주민과 함께 돌아가고 있다.그런데도 최근 이주민의 증가를 그들의 탓으로 돌리는 시선이 많아지고 있다. 하지만 이러한 변화는 그들이 만든 것이 아니라, 오히려 우리 사회의 필요에 의해 생겨난 결과다. 이주노동자가 집중된 곳을 보라. 인구 감소가 가파른 농산어촌, 노동환경이 열악해 인력난을 겪는 영세 제조업, 그리고 최저임금 수준의 단시간 일자리가 대부분인 서비스업까지 우리 사회의 가장 취약한 곳에서 그들이 일하며 살고 있다.취약한 곳이기에 더 위험하다.최근 5년간 산업재해로 충북 지역에서 사망한 이주노동자는 33명(올해 초 음성군 산재사고 포함)으로, 산재 사망률은 정주노동자보다 무려 3.6배나 높다. 2023년 오송 건설현장에서 베트남 출신의 이주노동자 두 명이 일하다 목숨을 잃었고, 음성에서는 올해 초 지게차에 치여 목숨을 잃었으며, 화재가 난 공장에서는 이주노동자만 미처 빠져나오지 못하고 또 목숨을 잃었다.산재 사망률이 높다는 것은 노동환경이 매우 열악하고 위험하다는 의미다. 다치고 병드는 노동자도 훨씬 많을 것이라는 합리적 추정이 가능하지만, 이에 대한 제대로 된 조사는 이뤄지지 않고 있다. 인권 침해 사례도 여전하다. 지난 4월 도내 한 공장에서는 내국인의 절반에도 못 미치는 '0.5인분'의 부실한 식사를 제공하며 상습적인 욕설과 노조 탈퇴를 강요한 사실이 알려져 충격을 줬다. 미등록 이주노동자를 잠재적 범죄자 취급하며 쫓는 폭력적인 단속으로 다치는 경우도 많다. 계절노동자에 대한 낮은 임금과 체불, 폭언과 폭행, 열악한 숙소 등 인권 침해 사례도 속출하고 있다.이런 비극이 반복되는 이유는 이미 알려진 것처럼 '고용허가제(E-9)'라는 족쇄 때문이다. 이 제도는 사업장 변경의 자유를 원칙적으로 금지한다. 고용주가 동의하지 않으면 폭언과 폭행이 반복돼도 합법적으로 일터를 벗어날 수 없다. 살기 위해 사업장에서 도망치는 순간 이들은 미등록 신분의 범죄자로 전락한다.계절노동 역시 국가가 합법적으로 이주노동자의 인권을 침해하는 구조다. 근로기준법 63조는 농어업 사업장에서 일하는 노동자에게 노동시간과 휴일 규정을 지키지 않아도 된다고 명시하고 있다. 살인적인 장시간 노동이 벌어져도 규제할 수 없는 형국이다.유학생 문제도 심각하다. 충북도는 학업과 일을 병행해 돈을 벌 수 있다며 'K-유학생' 정책을 펼치기 시작했다. 그 결과 2024년 5053명이던 외국인 유학생이 지난해 1만537명으로 92.1% 증가하며 전국 1위 증가율을 기록했다. 충북도는 지역 경제 활성화에 기여했다며 자화자찬하고 있지만, 대책 없이 무리하게 추진된 유학생 유치 확대 정책은 도리어 노동권과 인권의 사각지대를 키우고 있다. 여기에 브로커들까지 기승을 부리면서, 공부하러 왔다가 빚만 지고 미등록 체류자로 전락하는 경우도 나타나고 있다. 정부와 지자체의 정책이 인권 침해를 양산하고 있는 꼴이다.그런데도 우리는 이주노동자들이 우리의 일자리를 빼앗고 있다고 착각하며 혐오와 차별의 언어를 쏟아내고 있다. 하지만 앞서 살펴본 것처럼 이주노동자들은 우리 사회 저임금·불안정·위험 구조의 최일선에 놓여 있다. 자본이 이들을 값싸게 부릴 수 있는 유연한 노동력으로 활용해 이윤을 얻고, 정부가 이를 묵인해 왔기 때문이다.그 결과는 저임금·불안정 노동 시스템의 고착화다. 따라서 이주민에 대한 차별을 금지하고 혐오를 양산하는 제도를 철폐하는 것은, 곧 우리 사회의 불평등 구조를 떠받치고 있는 저임금·불안정 노동체제 자체를 바꾸는 일이기도 하다.최근 울산 HD현대중공업에서 이주노동자 수백 명이 임금 차별에 분노해 거리로 나왔다. 식대와 기숙사비 56만 원을 떼가고, 기본급 삭감 등이 담긴 계약을 내밀며 '서명하지 않으면 비자가 나오지 않아 본국으로 돌아가야 한다'고 압박했다고 한다. 체류 신분과 비자를 볼모로 임금을 쥐어짜는 야만적인 행태가 한국 사회의 대표적인 재벌 대기업에서 버젓이 벌어지고 있는 것이다. 현대중공업은 이제 성과주의 임금체계까지 내밀고 있다. 과연 이것이 이주노동자에게만 해당되는 문제일까.우리는 모두 타인의 노동에 기대어 산다. 그런데 그 노동이 어디에서 왔는가에 따라 등급을 매기는 사회는, 결국 서로의 노동에 기대어 사는 사람들의 삶 자체에도 등급을 매기게 된다. 이렇게 만들어진 위계는 불평등과 부정의를 확산시킨다. 그래 놓고 그 책임을 노동자에게 전가하며, 노동자 간의 갈등과 혐오를 부추겨 자본의 이윤을 보장하는 사회. 그런 사회에 우리의 미래가 있을 리 없다.우리는 모두 차별받지 않고 존엄하게 살길 원한다. 여기에는 예외가 없다. 우리 공동체를 함께 지탱하고 있는 이주민들 역시 예외일 수 없다. 그래서 우리의 대안은 하나다. '가자! 평등으로.'