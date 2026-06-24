"충북도, 950억 청사 공사·4360억 지방채... 미래 세대에 빚 떠넘겨"

큰사진보기 ▲충북참여연대에 따르면 김영환 지사 취임이후 4년 동안 충북도청사 건물 신축과 리모델링 비용으로 950억원을 쏟아 부은 것으로 나타났다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

김영환 지사의 민선 8기 충북도가 도청 청사 공사에 950억 원을 투입한 것으로 나타났다.24일 충북참여자치시민연대는 정보공개 청구를 통해 확인한 민선8기 충북도청사 공사 현황을 공개했다. 이에 따르면 충북도는 김영환 지사 취임 이후 4년간 청사 공사비로 총 949억 5000만 원을 지출했다. 이는 보수공사와 노후시설 교체 위주로 사업이 진행된 민선 7기(이시종 전 지사) 당시 19억8000만 원의 약 48배에 달하는 규모다.반면 김영환 지사가 취임한 2023년부터는 건물 신축과 리모델링, 시설 증·개축, 주차장 조성 등 청사 구조와 공간 활용 방식을 변경하는 사업이 추진됐다.사업별로는 ▲ 후생복지관 건립 473억 원 ▲ (구)의회동 리모델링 184억 원 ▲ 본관 복합문화공간 조성 104억 원 ▲ 대회의실 증축 및 개보수 49억 원 ▲ 주차장 등 교통체계공사 29억 원 ▲ 장애인편의시설 개선 20억 원 ▲ (구)충북산업장려관 보수·보강 14억 원 ▲ 승강기 설치 및 기능 보강 12억 원 ▲ 옥상 하늘정원 조성 10억 원 ▲ 신관·의회동 통합정화조 설치 9억 원 ▲ 신관 사무공간 환경개선 7억 원 등이다.충북참여연대는 "더 중요한 문제는 충북도의 재정과 재정 여건이 청사 내 공사비에 950억 원을 들일만큼 한가한 상황이 아니다"라고 지적했다.2026년 충북도 예산기준 재정공시 자료를 보면 충북도의 재정자립도는 동종 유형 자치단체 평균보다 5% 낮다. 이는 충북도의 재정자립도가 상대적으로 낮은 수준에 머물러 있음을 보여주는 지표로 평가된다.충북참여연대는 충북도가 부족한 재정수입을 보충하기 위한 수단으로 지방채 발행을 택했다고 지적했다.이들은 "충북도는 2023년까지 일반회계에서 지방채를 발행하지 않고 재정을 운용해왔으나 2024년 1513억 원, 2025년 1164억 원의 지방채를 발행했다"며 "여기에 2026년 발행 계획인 1683억 원까지 더하면 민선 8기 임기 동안 누적된 지방채 규모만 총 4360억 원에 달한다"고 밝혔다.이어 "2026년에는 행정안전부가 정한 지방채 발행 한도액 전액을 발행할 계획으로 미래에 막대한 채무 부담을 지우고 있다"고 비판했다.충북참여연대는 "지방재정의 최우선 순위는 민생이어야 한다"며 "도의 재정 여건 악화가 이미 예견된 상황에서 청사 내 노후시설 유지·보수를 넘어 950억 원 규모의 하드웨어 사업을 추진한 것은 재정 위험 관리의 안일함을 고스란히 드러낸 것"이라고 지적했다.그러면서 "일반 가정도 형편이 어려워지면 급하지 않은 인테리어나 공간 확장 계획을 미루기 마련이다"라고 꼬집었다.충북참여연대는 의회의 역할에 대해서도 비판의 목소리를 냈다. 이들은 "의회의 중요한 임무 중 하나는 예산 심의와 결산을 통해 세금이 허투루 쓰이지 않도록 감시하는 것"이라며 "청사 공사비가 민선 7기에 비해 48배 증가하고 수천억 원의 지방채를 발행하는 동안 충북도의회는 단체장과 집행부의 일방 독주를 제대로 견제했는 지 충북도의회가 돌아봐야 한다"고 강조했다.