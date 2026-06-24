교육활동보호국 첫 제안자 "악성 민원? 전국 공통기준 필요"

"교육활동 보호 관련 인력과 재정 투입은 정부의 의지를 보여주는 잣대입니다. 당장 교육활동보호국이 어렵다면 우선 악성 민원이 뭔지, 정당한 교육활동이 뭔지 전국 공통기준이라도 만들어야 합니다."
"악성 민원과 정당한 교육활동이 뭔지 공통기준이라도 만들어야"
교육활동보호국을 처음 제안한 더불어민주당 민주연구원의 이경아 연구원(교육정책학 박사)은 24일 <오마이뉴스>에 "지금은 국가 차원에서 교육활동 보호에 대한 의지를 보이고, 교사 교육활동 보호를 위한 공통기준을 만드는 것이 필요한 때"라고 강조했다.
이 연구원은 오는 25일 오전 10시, 경기교육대전환 인수위(안민석 당선인 인수위)가 국회의원회관 제2세미나실에서 여는 '경기 교육활동보호국 왜, 어떻게 만들 것인가?'란 제목의 토론회에서 이 같은 취지의 발표문을 발제할 예정이다. 제목은 '교육활동 보호국 신설 방안'이다.
앞서 지난 12일, 이 연구원은 민주연구원 정책브리핑에서 '<참교육>이 던진 질문, 국가 책임형 교육활동 보호 체계로 답하다_교육부 교육활동보호국 신설 방안' 보고서를 발표한 바 있다. (관련 기사: 민주연구원 "<참교육> 현실판 '교권보호국' 신설하자
" https://omn.kr/2iocd)
이 방안에서 이 연구원은 "교육부에 '교육활동보호국'을 신설하여 교육활동 보호정책의 중앙 컨트롤타워로 기능하도록 해야 한다"라면서 "교육활동보호국은 교원의 정당한 교육활동을 보호하고, 학생의 학습권과 학교공동체의 안전을 보장하기 위한 국가 단위 전담 조직으로 설계해야 한다. 기존 교권보호위원회, 교육활동보호센터, 학교민원 대응체계, 학생생활지도 고시, 아동학대 신고 대응 지원, 학교폭력 조사 체계와 연계를 총괄한다"라고 밝힌 바 있다.
이 제안이 나온 뒤 교육부는 뜨뜻미지근한 태도를 보인 반면, 시도 교육감 당선인들이 이 연구원의 제안을 적극 받아들이고 있다. 안민석 경기교육감 당선인, 고의숙 제주교육감 당선인, 이병도 충남교육감 당선인, 강삼영 강원교육감 당선인, 오석진 대전교육감 당선인, 조용식 울산교육감 당선인 등이 그렇다. (관련 기사: 최교진 장관 "<참교육> 상영 중인데, 제도 만들자? 이건 아냐"
https://omn.kr/2ism5)
이런 움직임에 대해 이 연구원은 "초중등교육에 대한 법적 권한을 이양받은 교육감 당선인들이 교육활동보호국에 대해 관심을 갖고, 추진 의지를 내보인 것은 다행스러운 일"이라고 기대를 나타내면서도 "제가 제안한 교육활동보호국의 역할은 전국 공통기준을 만들고 법률 대응을 체계화하자는 것이었다"라고 설명했다.
"악성 민원이 뭔지, 정당한 교육활동이 뭔지, 언제 교육청이나 교육부가 직접 개입할지, 구체적인 대응 기준이 필요하다. 법률 대응도 교사 개인이 변호사를 찾는 구조가 아니라 기관이 공식적 대응해야 한다. 시도별 편차 없이 의지를 갖고 대응하려면 전국 공통기준이 필요하다."
"드라마식 응징 아니라 국가 책임체계 필요하다는 것"
이 연구원은 교육활동보호국 신설을 제안한 까닭에 대해 "제가 제일 강조하고 싶었던 것은, 드라마식 응징이 아니라, 교사가 민원, 아동학대 신고 대응, 소송 같은 일들을 혼자 감당하지 않도록 국가가 책임지는 체계가 필요하다는 것"이라면서 "학교가 교육기관으로 제대로 기능하려면, 갈등과 민원을 교사 개인에게 떠넘기지 말고, 학교·교육청·교육부가 공식적이고 법률적인 대응 주체가 되어야 한다"라고 제안했다. 그러면서 "교사가 안심하고 가르칠 수 있어야 학생도 안심하고 배울 수 있다. 저는 그 시작이 국가 책임형 교육활동 보호체계를 갖추는 것이라고 본다"라고 강조했다.