평등사회노동교육원, '전태일평전 손글씨 이어쓰기' 동참

큰사진보기 ▲평등사회노동교육원 회원들이 24일 전태일기념관에서 열린 '전태일평전 손글씨 이어쓰기' 행사에 참여한 뒤 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 평등사회노동교육원 관련사진보기

큰사진보기 ▲단병호 평등사회노동교육원 대표가 24일 전태일기념관에서 '전태일평전 손글씨 이어쓰기' 행사에 참여하고 있다. ⓒ 양성윤 관련사진보기

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평등사회노동교육원(아래 교육원, 원장 임혜숙)이 24일 전태일 열사의 정신을 기리고 11월 13일 국가기념일 제정을 촉구하는 범국민 운동에 동참했다.교육원은 이날 오전 서울 종로구 청계천로 전태일기념관 1층에서 회원들과 함께 '전태일평전 손글씨 이어쓰기' 행사에 참여했다. 이번 행사는 전태일재단이 전태일 열사 분신 항거 일인 11월 13일을 국가기념일로 지정하기 위해 추진하고 있는 범국민 운동의 하나로 마련됐다.이날 행사에는 교육원 회원들이 참석해 전태일 평전의 문장을 직접 손으로 옮겨 적으며 전태일 정신의 의미를 되새기는 시간을 가졌다.손글씨 이어쓰기에 직접 참여한 단병호 평등사회노동교육원 대표는 "11월 13일 국가기념일 지정을 위한 전태일평전 손글씨 이어쓰기에 교육원이 함께 참여하게 되어 매우 뜻깊다"라며 "이번 참여가 폭넓은 연대를 실천했던 전태일 정신의 의미를 다시 한번 되새기는 소중한 계기가 되었다"라고 말했다.교육원은 노동교육을 통해 미조직·불안정 노동자를 새로운 운동의 주체로 세우기 위해 설립된 노동자 교육기관이다. 노동의 가치와 다양한 진보적 가치를 바탕으로 평등사회 실현을 목표로 활동하고 있으며, 노동의 의미와 권리, 노동운동의 역사 등을 함께 배우는 교육사업을 진행하고 있다.또한 글로벌 자본주의 시대에 노동이 처한 현실을 성찰하고, 노동자들이 더 나은 사회를 상상하며 실천할 수 있도록 다양한 대안교육 프로그램을 운영하고 있다.한편 전태일재단은 전태일 열사의 분신 항거 일인 11월 13일을 국가기념일로 지정하기 위한 서명운동과 시민 참여 사업을 지속해서 전개하고 있다.