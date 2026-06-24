출마 빌드업? 사퇴 직후 문재인 만난 정청래 "열심히 토닥여주셨다"

큰사진보기 ▲정청래 전 더불어민주당 대표가 24일 서울 강남구 코엑스에서 열린 서울국제도서전에서 문재인 전 대통령과 대화하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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당대표 전격 사퇴 정청래 "이 대통령 끝까지 지킬 사람은 나"

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큰사진보기 ▲정청래 전 더불어민주당 대표가 24일 서울 강남구 코엑스에서 열린 서울국제도서전에서 문재인 전 대통령과 대화하고 있다. 문 전 대통령은 지난해에 이어 올해도 평산책방 책방지기로 도서전에 참석했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

당대표 연임 도전이 유력한 정청래 더불어민주당 대표가 대표직을 내려놓은 뒤 첫 행보로 문재인 전 대통령을 만났다. 대표직 사퇴 이후에도 당내에선 오는 8월 전당대회를 앞두고 정 대표의 불출마와 연임 포기를 요구하는 목소리가 나왔다.정 대표는 24일 당대표 사퇴 이후 첫 행보로 서울 강남구 코엑스에서 열린 서울국제도서전을 찾아 문 전 대통령과 대화한 뒤 기자들을 만나 "오늘 (대표직을) 사퇴한 걸 (문 전 대통령이) 알고 계셔서 등을 열심히 토닥여 주셨다"라며 "오랜만에 봬서 반갑고 따뜻하게 손을 잡아주셔서 온기를 느낄 수 있었다"라고 말했다.정 대표는 "김대중·노무현·문재인·이재명 대통령 책 4권을 샀다. 오늘 아침 사퇴의 변으로 김대중의 역사, 노무현의 역사, 문재인의 역사를 자양분으로 삼아 이재명의 역사를 더 꽃피워야 한다고 했더니 (문 전 대통령이) '잘했다' 하시더라"라며 "민주정부의 역사가 자랑스러운 대한민국의 역사라고 말씀드렸더니 '그렇지, 그렇지' 하셨다"라고 전했다.문 전 대통령은 지난해에 이어 올해도 평산책방 책방지기로 도서전에 참석했으나 이날 정 대표를 만나는 건 사전에 계획된 일정이 아니었다. 정 대표는 "문 전 대통령에게 사전에 허락받고 일정을 조율하고 온 게 아니다"라며 "오늘 평산마을에 가서 인사드리려 했는데 여기 오신다는 거다. 대통령은 오늘 아침까지 (제가 온다는 걸) 모르셨을 것"이라고 했다.문재인 정부 청와대 국정상황실장을 지냈던 윤건영 민주당 의원도 이날 앞서 페이스북에 "정청래, 문 전 대통령 만난다... '친문·친청' 연대 띄우나"라는 제목의 기사를 공유하며 "문 전 대통령은 책과 관련된 일정 외에 다른 일정은 전혀 계획돼 있지 않다"라고 선을 그은 바 있다.정 대표는 이날 오전 최고위원회의 마무리 발언으로 대표직을 사퇴하며 "이러쿵저러쿵 누가 뭐래도 이 대통령을 끝까지 지킬 사람은 정청래"라며 "이 대통령과 저는 정치적 운명 공동체이자 한 몸 공동체"라고 강조하기도 했다.한편 친정청래계로 분류되는 이성윤 최고위원은 이날 페이스북에 "정청래 당대표 사퇴, 또 다른 시작을 위하여"라는 글을 올렸다. 당대표 비서실장을 지냈던 한민수 의원은 이날 앞서 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>에서 "(정 대표에게) 기회를 주신다면 당원들께 다시 한번 판단을 받고 (연임 도전을) 하시는 게 좋지 않겠나"라고 말했다.반면 이기헌 민주당 의원은 이날 정 대표 사퇴 이후 페이스북에 글을 올려 "국민이 지금은 가지 말라고 멈춰 세울 때 기꺼이 멈출 줄 아는 것도 정청래다움이라 믿는다"라며 정 대표의 당대표 불출마를 촉구했다.이 의원은 "국민은 민주당에 뼈를 깎는 쇄신을 명령하고 있다. 당 쇄신의 시작은 인사이고 그 답은 인적 교체"라며 "많이 억울하고 아프실 줄 알지만 지금 한 걸음 물러서는 게 대통령을 지키고 당을 구하는 최선의 방법"이라고 말했다. 그러면서 "오랜 시간 지켜보고 응원했던 후배가 긴 고민 끝에 간곡히 청한다"라고 덧붙였다.