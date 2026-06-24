서영학 여수시장 당선인, '소부장 특화단지 지정' 등 현안 건의

큰사진보기 ▲24일 오전 전남광주대전환기획위원회 대회의실에서 열린 전남 동부권 시·군 당선인 업무공유회 모습. ⓒ 여수시 관련사진보기

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서영학 전남 여수시장 당선인이 민형배 전남광주통합특별시장 당선인을 만나 '이차전지 특화단지 지정' 등 지역 미래 발전을 위한 핵심 현안을 전달하고 적극적인 협력을 요청했다.서영학 당선인은 24일 오전 전남광주대전환기획위원회 대회의실에서 열린 동부권 시·군 당선인 업무공유회에서 ▲이차전지용 화학산업 소재·부품·장비 특화단지 지정 ▲여순사건 평화공원 조성 및 평화재단 설립 ▲2026여수세계섬박람회 성공 개최 및 COP33 유치 연계 등을 민 당선인에게 주요 현안으로 제안했다.특히 특화단지 지정과 관련해 산업부 평가가 마무리 단계에 접어든 만큼, 광주·전남 5극3특 성장엔진 전략에 이차전지 산업을 반영하고, 화학산업 소부장 특화단지 지정이 이뤄질 수 있도록 통합특별시 차원의 대응이 필요하다고 건의했다.아울러 해당 사업이 침체된 석유화학산업의 첨단산업 전환과 여수·광양·순천 산업벨트의 경쟁력 강화에 중요한 역할을 할 것으로 설명했다.여순사건과 관련해서는 진실규명과 명예회복, 치유와 계승을 위한 평화공원 조성과 평화재단 설립의 필요성을 강조했다.또한 오는 9월 개막하는 2026여수세계섬박람회가 통합특별시 출범 이후 국제 역량을 보여줄 첫 대규모 행사이자 COP33 유치 기반을 확대하는 계기가 될 수 있도록 적극적인 협력을 요청했다.서영학 당선인은 "여수의 미래를 좌우할 현안은 더 이상 미룰 수 없는 과제"라며 "필요한 사업을 차질 없이 추진해 여수가 통합특별시 성장의 핵심축으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.