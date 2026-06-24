전공노 "민형배, 종전 근무지 보장 원칙 훼손 중단하라"

큰사진보기 ▲전국공무원노동조합 광주지역본부 광주시지부가 24일 오후 광주광역시청 앞에서 기자회견을 열고 "전남광주통합특별시 출범 후 공무원 종전 근무지 보장"을 촉구하고 있다.. ⓒ 안현주 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전국공무원노동조합 광주지역본부 광주시지부가 24일 오후 광주광역시청 앞에서 기자회견을 열고 "전남광주통합특별시 출범 후 공무원 종전 근무지 보장"을 촉구하고 있다.. ⓒ 안현주 관련사진보기

전국공무원노동조합 광주지역본부 광주시지부는 24일 "민형배 전남광주통합특별시장 당선인은 특별법에 명시된 종전 근무지 보장 원칙 훼손 시도를 즉각 중단하라"고 촉구했다.노조는 이날 오후 광주광역시청 앞에서 기자회견을 열고 "통합 행정의 안정성을 지키는 최소한의 약속인 종전 근무지 보장은 어떤 타협의 대상도 될 수 없다"며 이같이 밝혔다.단체는 "최근 당선인 측과 면담 과정에서 종전 근무지 원칙을 약화하거나 사문화하려는 시도가 포착됐다"며 "이는 통합의 본질을 훼손하고 공직사회 전체의 신뢰를 무너뜨리는 배신 행위"라고 비판했다.이어 "종전 근무지 보장은 단순한 편의가 아닌 특별법에 근거한 공무원 노동자의 최소한의 권리이자 통합 행정의 안정성을 담보하는 핵심 원칙"이라며 "이 원칙의 붕괴는 공직사회 전체의 신뢰 붕괴로 이어질 것"이라고 경고했다.노조는 "민형배 당선인은 공직자들의 종전 근무지 보장 원칙을 훼손하거나 사문화하려는 모든 발언과 시도를 즉각 중단하라"며 "특별법에 근거한 원칙을 통합특별시 조직 개편과 인사 운영의 기본 원칙으로 명확히 선언하라"고 촉구했다.또한 "이 과정에서 공무원 노조가 참여하는 공식 협의 기구를 구성해 투명하고 민주적인 의사 결정을 보장해야 한다"고 말했다.