해병대 찾은 이 대통령 "시간 허비 군 복무 안 되도록 바꿀 것"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 24일 인천시 옹진군 해병대 연평부대에서 장병들과 인사하고 있다. 2026.6.24 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 24일 인천시 옹진군 해병대 연평부대에서 화력장비를 시찰하고 있다. 2026.6.24 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 24일 인천시 옹진군 해병대 연평부대에서 K9A1 자주포에 탑승해 K-6 중기관총을 조준하고 있다. 2026.6.24 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 24일 인천시 옹진군 해병대 연평부대 장병들을 만나 "여러분의 희생과 헌신 덕분에 국민들께서 편안한 일상을 누리고 있다"면서 "군에서 결코 아까운 시간을 허비하는 것이 아니라 사회에 나가서도 충분히 자기 기량을 발휘할 수 있도록 군 체제를 바꿔보겠다"고 했다.이 대통령은 "(군 복무를 하는) 여러분의 억울한 생각이 최소화될 수 있도록 많은 정책들을 만들어보려고 한다"면서 "여러분처럼 특별한 희생을 치르는 사람들에겐 특별한 보상을 통해서 형평을 이뤄야 한다는 게 제 신념"이라고 강조했다.구체적으론 "앞으로 우리 군대도 많이 바뀌어야 될 것"이라며 "첨단과학기술로 재무장을 하는 과정에서 우리 병사들의 역할도, 과거와는 달리 첨단무기 장비체제를 운영하는 전문 병사, 전문 간부로 새롭게 태어날 것"이라고 했다.특히 "과거 여러차례 약속했던 바대로 징집병들을 최소화하고, 모병을 통해서 자기 자신의 직장으로 군을 선택할 수 있게 바꿔나가겠다"고 밝혔다.이에 대해 이 대통령은 "공약한 것처럼 국방비를 GDP의 3.5%까지 증액하기로 했기 때문에 지금보다 훨씬 많은 국방비를 지출해야 한다"며 "그 국방비가 사장되는 낭비가 아니라 우리 군 인력들의 역량을 강화하고 청년들에게 희망을 새롭게 만들어주는 기회비용으로 사용될 수 있을 것"이라고 했다.군을 미래형 첨단강군으로 전환하고 장병들의 역량을 강화하는 게 평화를 위한 조건이라고도 강조했다.이와 관련 이 대통령은 "싸워서 이기는 것도 중요하지만 싸울 필요가 없게 만드는 것이 더 중요하다. 그게 평화"라며 "그 평화조차도 적을 압도할 수 있는 강력한 억지력이 기반 되어야 한다"고 했다. 이어 "대한민국 국군을 대대적으로 미래지향으로 개편하고 여러분의 역량도 강화해서 세계에 내놓을 만한, 자랑할 만한 강력한 군대로 다시 태어나도록 하겠다"고 덧붙였다.이 대통령은 이후 이어진 간담회에서 장병들이 연평도를 오가면서 부담하는 뱃삯 문제나 의료 진료 제한 문제 등에 대한 고충을 들었다.이 대통령은 먼저 "그 전에 민원을 수집한 것 중 하나가 우리 병사들 배를 타고 육지로 나갈 때 뱃삯이 일반인과 똑같아서 너무 비싸다는 것"이라며 "제가 이거는 관할군이나 시에 청탁해서 여기 주민하고 똑같이 처리해보도록 노력하겠다"고 말했다.섬의 특성상 제때 치료받거나 진료받기 어렵다는 고충에는 "군의관 자원이 매우 부족해져서 벽지도서 배치가 어려운 상황"이라며 "국방부에서 누락되지 않도록 순회진료라도 잘 챙겨주면 좋겠다"고 당부했다. 어린이보육시설이 필요하다는 요청에는 "(현재 완성되지 않은) 실내시설이 예산상 문제가 있으면 처리를 해주시라"며 "예산 배분 문제는 정부, 대통령실에서 챙겨서 처리해드리도록 하겠다"고 확답했다.'선택적 모병제'에 대한 언급도 나왔다. 현행 징병제는 유지하되, 병역 대상자가 단기 징집병과 기술 집약형 전투부사관과 같은 장기복무병 가운데 하나를 선택할 수 있게 하는 제도로, 이 대통령의 대선공약 중 하나다.이 대통령은 '임무수행을 위해 연평도에 최우선적으로 간부 배치가 이뤄졌음 한다'는 부대 간부의 요청에 "없는 자원을 갑자기 만들어내긴 어렵겠지만 기다려보시면 많이 보완될 것 같다"며 이를 거론했다. 선택형 모병제가 시행되면 전투부사관 등 장기복무 자원이 더 늘어날 것이란 취지였다.'모병 과정에서 본인의 전문 분야를 활용할 수 있도록 하자'는 제안에는 "가능하면 자기 장래 직업 계발에 도움이 되는 전문 영역을 존중하는 게 좋겠지만 다 그렇게 하긴 어려울 것이다. 최대한 그렇게 하도록 노력하겠다"고 말했다.한편 이날 간담회는 6.25 주간을 맞아 안보 현장 시찰 중 하나로 마련됐다. 이 대통령은 간담회에 앞서 연평부대의 경계작전 현황 보고를 받고 화력장비들을 시찰했다. 또한 직접 경기관총과 소총을 쏴보거나 K9A1 자주포에 탑승해보기도 했다.