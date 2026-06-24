'최고위원 출마' 박선원 "전대로 계파 나뉘어선 절대 안 돼"

큰사진보기 ▲박선원, 최고위원 출마 선언박선원 더불어민주당 의원이 24일 서울 여의도 국회 소통관에서 최고위원 출마 선언을 하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

"이게(전당대회가) 새로운 계파 정치의 시작이 아니냐라는 건데, 절대 그래서는 안 된다."

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24일 차기 최고위원 선거에 출마하겠다고 나선 박선원 더불어민주당 의원(인천 부평구을)의 일침이다.박 의원은 이날 여의도 국회 소통관에서 출마 기자회견을 열고 기자들과 만나 "사실 민주당은 계파가 없다, 그러나 이번 전당대회를 보며 많은 당원 동지들과 언론들이 우려하고 있다"며 이같이 말했다. 차기 당권을 둘러싸고 여론이 사분오열 중인 당내 과열 양상이 걱정된다는 취지다.그는 같은 날 오전 YTN 라디오 '장성철의 뉴스명당'에 출연해서도 "(차기 당권주자로 거론되는) 김민석·송영길·정청래 후보 모두와 다 관계는 좋다"며 "러닝메이트식으로, 친소 관계로 묶이는 건 결국 계파 정치로 이어질 수 있기에 저는 바람직하지 않다고 생각한다"고 말했다.박 의원은 '다른 최고위원이나 당대표에 직언을 할 수 있나'란 기자 질문에 "당연하다. 저는 현재 거론되는, 출마 의향을 가지고 계신 분들과 다 대화할 수 있는 단계에 있다. 아무리 힘들거나 어려운 문제라도 충분히 직언할 수 있다, 필요한 직언은 아끼지 않겠다"면서도 "다만 제가 갈등이나 의견 차이를 지나치게 키우거나 조장하는 일은 없을 것"이라 공언했다.전 국가정보원 차장 출신으로 민주당에 영입됐던 박 의원은 차후 최고위원이 되면 외교와 안보, 평화 분야에 주력하겠다는 다짐이다. 박 의원은 이날 차후 당내 역할을 묻는 기자들 질문에 "당내 안보 상임위가 지금은 다 국민의힘 쪽인데, 여당으로 바뀔 필요가 있다"라며 "평화와 안보, 국방.외교 등을 책임지고 맡을 최고위원 한 사람은 필요하지 않겠나 싶다"고 했다.또 지지 후보들을 중심으로 분열 양상을 보이는 당의 단결을 위해서도 노력하겠다고 했다. 박 의원은 "당의 단결이 중요하다. 차후 대표가 될 어느 분과도 저는 함께 할 수 있는 점을 이야기하고, 차이에 대해선 굳이 논쟁하지 않으려고 한다"며 "단결해도 부족한 판에 서로 갈등하거나 상처주는 일이 없도록 최대한 노력할 것"이라고 말했다.그는 이날 준비한 회견문에서 계파나 친소 관계가 아닌 '돌쇠'가 되겠다고 선언했다. 박 의원은 "저는 당의 돌쇠가 되어, 앞에서 폼 잡는 사람이 아니라 뒤에서 짐을 지는 사람이 되겠다. 당이 위기에 처하면 가장 먼저 나서서 민주당의 단결과 승리를 위해 일하겠다"라고 말했다.이날 출마 기자회견 또한 세 후보를 비롯해 한병도 원내대표 등에 미리 알려 사전에 소통했다는 설명이 이어졌다. 박 의원은 "저는 사전에 특정 후보와 연대한다는 생각은 하지 않고 있다"며 "지지자들과 당원들이, 누구와 연대하거나 편 먹는 걸 안 좋아하는 것 같다. 저는 당대표 후보가 아니니까 일단 홀로 나서겠다"라고 말했다.한편 투표용지 부족사태를 둘러싼 선관위 부실선거 관련, 앞서 '문제 지역 재선거'를 주장했던 그는 이날 관련 질문에 재차 같은 입장을 내놨다.박 의원은 이날 관련 질문에 "투표 용지가 부족하면 문제가 된다는 건 누구나 예상할 수 있는 것이라, 저는 중앙선거관리위원회 지휘부에 대해 근본적인 의구심을 갖고 있다. "철저히 수사가 돼야 한다"고 했다.그는 이어 "(중앙선관위가) 만약 부정선거 여론 촉발을 할 의도가 있었다면 그건 처벌돼야 하고, 만약 그걸로 선거 결과에 영향을 미칠 수 있다고 하면 재선거를 해야 된다고 본다. 서울시장 (후보) 경우도 약 6만 표 차이였는데 그걸 재개표하고 숫자를 맞춰봐서 최소한의 신뢰를 회복해야 한다고 본다"고 말했다.