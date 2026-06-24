인천시, '외국인근로자 운전면허 교실' 운영

큰사진보기 ▲인천시는 외국인근로자의 교통안전 의식 향상과 안전한 지역사회 정착 지원을 위해 인천논현경찰서와 협력해 인천외국인근로자지원센터를 통해 '외국인근로자 운전면허 교실'을 운영한다 ⓒ 인천시 관련사진보기

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인천시는 외국인근로자의 교통안전 의식 향상과 안전한 지역사회 정착 지원을 위해 인천논현경찰서와 협력해 인천외국인근로자지원센터를 통해 '외국인근로자 운전면허 교실'을 운영한다고 밝혔다.최근 국내 체류 외국인근로자가 증가하면서 국내 도로교통 환경과 교통법규에 대한 이해 부족으로 교통사고 위험에 노출되는 사례가 발생하고 있다. 또한 운전면허 학과시험 준비 과정에서 언어와 제도에 대한 정보 부족으로 어려움을 겪는 경우가 적지 않다.이에 인천외국인근로자지원센터는 교통안전 교육과 운전면허 학과시험 지원교육을 통해 교통사고를 예방하고 외국인근로자의 안정적인 지역사회 정착을 지원하고자 이번 교육을 마련했다.교육은 총 2회에 걸쳐 인천외국인근로자지원센터 강당에서 진행된다. 지난 6월 14일 실시된 1차 교육에는 미얀마 근로자 116명이 참여했으며, 오는 6월 28일에는 필리핀·베트남·태국·캄보디아 근로자를 대상으로 진행될 예정이다.이번 교육은 인천논현경찰서 교통과와 협력해 도로교통 관련 기본 법규와 교통안전 수칙, 교통신호 및 표지판 등 운전면허 학과시험의 핵심 내용을 중심으로 운영된다. 아울러 시험 응시 절차와 준비 방법도 함께 안내해 교육 이후 실제 시험 응시로 자연스럽게 연계될 수 있도록 돕는다.또한, 교육 참가자에게는 한국어·영어·베트남어로 제작된 운전면허 학과시험 대비 교재를 제공하며, 인천논현경찰서와의 협력을 통해 학과시험 합격자에게는 운전면허 기능시험 관련 학원 수강료 할인 혜택 등 실질적인 면허 취득 지원도 연계할 계획이다.남경선 인천시 재외동포협력과장은 "교통안전 교육과 운전면허 교실 운영을 통해 외국인근로자의 교통법규 이해도를 높이고 교통사고 예방에 기여할 것으로 기대한다"면서 "앞으로도 유관기관과의 협력을 통해 외국인근로자의 생활 적응과 안정적인 지역사회 정착을 위한 다양한 지원사업을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.