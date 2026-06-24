"출퇴근에 빼앗긴 시간 돌려드리겠다"... 추미애표 '30분 출근 대전환' 본격 시동

큰사진보기 ▲추미애 경기도지사 당선인이 15일 인수기구인 '공정·혁신·포용 경기 준비위원회' 공식 출범식에서 발언하고 있다. ⓒ 경기준비위원회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추미애 경기도지사 당선인 인구기구인 '공정ㆍ혁신ㆍ포용 경기준비위원회' 산하 30분 출근 대전환 특별위원회가 당선인의 핵심 교통 공약 이행을 위해 23일 경기융합센터복합시설관 2층에서 정책토론회를 개최했다. ⓒ 경기준비위원회 관련사진보기

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추미애 경기도지사 당선인이 민선 9기 핵심 교통 공약인 '30분 출근 대전환' 실현에 본격적으로 나섰다. 단순히 새로운 교통수단을 늘리는 차원을 넘어, 출퇴근에 소요되는 시간을 줄여 도민의 삶의 질을 높이겠다는 정책 철학이 구체적인 실행 단계에 들어갔다는 평가다.추미애 당선인의 인수기구인 '공정·혁신·포용 경기준비위원회' 산하 30분 출근 대전환 특별위원회는 24일 도민이 직접 버스 노선을 제안할 수 있는 '경기편하G버스 제안게시판'을 신설했다고 밝혔다.이번 조치는 지난 22일 추미애 당선인이 직접 주재한 교통 현안 회의에서 나온 특별 지시에 따른 것이다. 당시 추 당선인은 "출퇴근 문제 해결은 1,420만 도민의 가장 시급한 민생 현안"이라며 "도민들의 생생한 목소리를 듣고 수요자 중심으로 노선을 설계할 수 있도록 제안게시판을 즉각 신설하라"고 주문했다.'경기편하G버스'는 민선 9기 경기도가 추진하는 경기도형 프리미엄 광역급행버스다. 출퇴근 시간대 이동 시간을 단축하고, 보다 쾌적한 광역교통 서비스를 제공하는 것이 목표다.특히 눈에 띄는 점은 노선 설계 과정에 도민 참여를 전면에 내세웠다는 것이다. 기존의 공급자 중심 교통정책에서 벗어나 실제 이용자인 도민의 이동 수요를 직접 반영하겠다는 의지가 담겼다.도민들은 게시판을 통해 희망 승하차 장소와 노선 신설 필요성, 출퇴근 시간대 등을 직접 제안할 수 있다. 특위는 접수된 의견을 분석해 실제 노선 설계와 정책 수립 과정에 반영한다는 계획이다.박상혁 30분 출근 대전환 특별위원장은 "도민의 삶과 직결된 교통 문제를 도민과 함께 풀어나가겠다는 당선인의 확고한 철학이 반영된 조치"라며 "도민들이 '출퇴근 30분 시대'를 체감할 수 있는 맞춤형 노선을 신속히 구축하겠다"고 밝혔다.이번 정책의 핵심은 단순한 교통 인프라 확충이 아니라 '시간 복지' 개념에 있다.실제로 경기도는 서울로 출퇴근하는 광역통행 인구가 전국에서 가장 많은 지역이다. 직장과 주거지가 분리된 수도권 구조 속에서 상당수 도민은 하루 2~3시간 이상을 이동에 사용하고 있다. 교통 문제는 단순한 이동의 불편을 넘어 가족과 보내는 시간, 여가 시간, 자기 계발 기회를 제한하는 생활 문제이기도 하다.추미애 당선인이 "도민의 시간을 돌려드리는 것이 최고의 복지"라고 강조하는 이유도 여기에 있다. 현금성 지원이나 복지서비스 확대 못지않게, 출퇴근 시간을 줄여 삶의 여유를 되찾아 주는 것이 실질적인 복지라는 인식이다.이 같은 철학은 지난 23일 열린 '30분 출근 대전환 정책토론회'에서도 재확인됐다.경기융합타운복합시설관에서 열린 토론회에는 서울연구원과 인천연구원, 학계 전문가, 경기도 관계자 등이 참석해 공약의 실행 방안을 집중적으로 논의했다.토론회에서는 경기편하G버스를 비롯해 수도권 원패스, 친환경 2층 전기저상버스 확대, 어린이·청소년 든든교통 지원, GTX 지체 없는 개통 등 주요 공약이 다뤄졌다. 특히 수도권 3개 광역자치단체 간 협력체계 구축, 자율주행 기반 대중교통 도입, 라스트마일 교통체계 정비 등 보다 구체적인 실행 전략도 제시됐다.김채만 특위 부위원장은 "도민이 일상에서 직접 체감할 수 있는 교통 정책을 중심으로 세부 실행계획을 구체화하겠다"고 밝혔다.정책토론회 개최와 도민 제안게시판 신설은 추미애 당선인 측이 교통 공약을 단순한 선거 구호가 아닌 실제 행정 과제로 접근하고 있음을 보여준다.특히 도민 참여를 통한 노선 설계와 전문가 검증을 병행하는 방식은 정책 수요와 실행 가능성을 동시에 확보하려는 시도로 읽힌다. GTX 개통 지연, 광역버스 부족, 수도권 교통 혼잡 등 복합적인 과제가 산적한 상황에서 '30분 출근 대전환'이 실제 성과로 이어질 수 있을지 관심이 모아진다.