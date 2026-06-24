"연결이 희망 되기까지" 풀뿌리희망재단 20년의 기록

"혼자 가면 빨리 갈 수 있지만, 함께 가면 멀리 갈 수 있다."

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큰사진보기 ▲풀뿌리희망재단 20주년 성과연구 발표 중인 차선주 연구책임 ⓒ 풀뿌리희망재단 관련사진보기

큰사진보기 ▲풀뿌리희망재단의 임팩트 프레임워크 ⓒ 사단법인 시민 관련사진보기

"만년필과 잉크가 만난다고 일이 벌어지지 않습니다. 종이를 만나야 하고, 종이가 온다 해서 글이 나오지 않습니다. 다른 생각이 함께 와야 타인과 소통하는 무언가가 생겨납니다."

"연결은 개별적인 것이지만, 관계는 개인의 이익들이 집합적으로 모여 생겨납니다. 그리고 관계가 깊어지면 연대가 됩니다. 연대는 내 이익 여부와 상관없이 함께 행동하는 것입니다."

"풀뿌리희망재단이 지난 20년 천안에서 이 네 가지 성과를 과연 만들어 왔는지 다시 한번 되묻게 되는 시간이었습니다."

큰사진보기 ▲풀뿌리희망재단 20주년 심포지엄에 함께한 발표자와 토론자들 ⓒ 풀뿌리희망재단 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 소셜임팩트뉴스에도 실립니다.

지난 23일, 풀뿌리희망재단 20주년 기념 심포지엄 '연결이 희망이 되기까지'가 열렸다. 행사장 문을 열기도 전부터 로비는 이미 북적였다. 20주년을 축하하는 아기자기한 다과와 더불어 오랜만에 마주친 얼굴들 사이로 반가운 인사가 오가고, 끌어안음과 악수와 웃음소리가 뒤섞였다.근엄하고 경직된 행사 자리가 아니었다. '역시 풀뿌리다'라는 생각이 절로 들었다. 20년을 함께 만들어온 사람들의 온기가 공간 전체에 번져 있었다.이번 심포지엄에서 단연 눈에 띈 내용은 풀뿌리희망재단의 20년 성과연구 발표였다. 공익활동 활성화를 위한 정책플랫폼이자, 현장의 지식을 연구로 잇고 시민사회의 변화를 기록하는 사단법인 시민에서 이번 연구를 맡았다.공익 생태계를 연구하는 조직이 공익 생태계를 만들어온 조직의 20년을 살펴봤다는 것, 그 자체로 이번 연구는 단순한 성과 보고를 넘어선 의미를 가진다.풀뿌리희망재단은 2006년 한국에서 처음으로 설립된 지역사회재단이다. 지역의 자원을 지역에서 모아 지역의 문제를 해결하는 '지역사회재단' 모델을 처음 실현한 곳. 그 최초의 20년을, 공익활동의 생태계적 의미를 가장 잘 이해하는 조직이 기록했다는 점에서 이번 연구는 한국 시민사회에 하나의 레퍼런스가 될 것으로 기대된다.차선주 연구책임은 재단의 20년을 사업의 나열이 아닌, 재단이 지역사회에서 어떤 존재로 변화해 왔는가의 흐름으로 정리했다.2005년 막사이사이상 상금 5만 달러 기탁과 233명의 시민 참여로 시작된 씨앗은, 2006년 한국 최초의 지역사회재단으로 뿌리를 내렸다. 이후 재단은 '자원을 나눠주는 곳'을 넘어 지역의 공익 인프라를 직접 길러내는 배양소로 성격을 바꿨다.2019년에는 지원 대상을 '활동가·단체'에서 '공익을 위해 일하는 모든 이'로 확장하며 비전을 다시 세웠고, 코로나19라는 위기 속에서는 지역 거점으로서의 자리를 더욱 또렷하게 만들었다.연구는 이 20년의 핵심 임팩트를 네 가지 전략적 전환으로 분석했다. 기부가 '개인의 선의'에서 '지역사회 참여'로, 재단이 '자금 지원자'에서 '공익 인프라 배양소'로, 민간의 실험이 '공공 정책'으로 이어지고, 분절된 주체들이 '신뢰받는 허브'로 연결되는 흐름이다.20년간 재정자립도 100% 유지, 외부 이해관계자의 재단 평가가 내부 자체 평가를 웃도는 결과는 재단이 안보다 밖에서 더 높이 평가받는 조직임을 보여주는 숫자였다.기조강연에 나선 방대욱 다음세대재단 대표는 만년필 이야기로 말문을 열었다.방 대표는 역사학자들은 세상을 만드는 데 가장 큰 역할을 한 것이 '연결'이라고 말했다고 전하며 가치에 대한 근본적인 질문을 던졌다. 얼마나 이익을 냈는가가 아니라, 어떤 변화를 만들었는지, 누구에게 어떤 의미인지가 가치의 핵심이라고.20년을 버텼다는 것 자체가 굉장한 의미가 있다는 말도 덧붙였다.박성호 이사장은 환영사에서 전 세계 약 1700여 개 지역재단의 성과 분석을 인용했다. 지역재단이 지역사회에 만드는 변화는 시민참여 증가, 지역사회 네트워크 강화, 기관 투명성 증대, 사회적 신뢰의 확대로 수렴된다고 한다.그리고 그 물음에 대한 답은 이날 행사장 가득한 사람들이 이미 증명하고 있었다.이번 성과연구를 진행하며 FGI 참여자들에게 물었다. "여러분에게 풀뿌리희망재단이란 어떤 곳인가요?" 무화과, 낮은 거인, 애착인형, 정거장, 좋은 선배.어떤 조직의 20년이 이렇게 다채롭고 따뜻한 언어들로 기억된다면, 그것이야말로 가장 단단한 성과 아닐까.연결이 희망이 되기까지, 20년이 걸렸다. 그리고 그 20년은 앞으로의 시간을 위한 단단한 뿌리가 될 것이다.