태안군의회 초선 6명 새 시대... 국힘 다수당으로 의장단 구성

큰사진보기 ▲제10대 태안군의원 당선인들제10대 태안군의회는 무소속으로 4선에 당선된 김영인 의원이 국민의힘에 전격 입당함에 따라 국민의힘 5명, 더불어민주당 2명으로 구성됐다. 사진 왼쪽부터 최성미 비례대표의원 당선인, 장영숙, 김주성, 오동원, 김영인, 임해환, 홍상금 당선인. ⓒ 태안신문 DB 관련사진보기

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큰사진보기 ▲제10대 전반기 태안군의장에 유력한 4선의 김영인 의원무소속으로 4선에 성공한 김영인 의원이 최근 국민의힘에 전격 입당하면서 제10대 전반기 의장의 유력한 후보로 떠오르고 있다. 의장과 부의장 선출은 오는 7월 1일 오전에 열린다. 오후에는 개원식을 갖고 제10대 군의회의 힘찬 출발을 알린다. ⓒ 태안군의회 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

지난 6.3지방선거에서 '변화'를 선택한 태안민심이 태안군의회의 색깔도 바꿔놨다. 7명의 군의원 중 4명이 더불어민주당 소속이었던 제9대 태안군의회와는 달리 오는 7월 1일 출범하는 제10대 군의회는 국민의힘 소속 군의원이 4명으로 다수당을 차지했기 때문이다.제10대 태안군의회는 당선인 기준으로 비례대표를 포함해 국힘 소속 4명, 민주당 소속 2명, 무소속 1명으로 원구성을 마쳤다. 이 중 4선 고지에 오른 김영인 의원만이 제10대 군의회 입성에 성공했고, 나머지 6명의 군의원은 모두 초선의 새 얼굴로 바뀌었다. 다만 김영인 의원이 최근 국민의힘에 전격 입당하면서 국민의힘 5명, 민주당 2명으로 재편됐다.이로써 6.3지방선거 이후 초선 6명에 다수당이 된 국민의힘 소속 4명이 제10대 군의회에 입성하면서 전반기 의장을 두고 설왕설래했던 논란도 함께 사그라지고 있다. 국민의힘에 입당한 4선의 김영인 의원 쪽으로 무게가 실리고 있기 때문이다.제9대까지 운영되면서 태안군의회에서는 단 한차례만 초선의원이 의장을 맡은 적이 있다. 주인공은 김진권 의원으로, 지난 제6대에서 후반기 의장을 맡은 바 있다. 하지만, 태안군의회 의정사에서 초선의원이 전반기 의장을 맡은 적은 없다.현재로서는 다수당인 국민의힘에서 전반기 의장이 선출될 가능성이 높다. 그리고, 국민의힘에 입당한 4선의 김영인 의원이 유력하다. 김 의원이 국민의힘에 입당하기 전까지만 해도 '6694표'라는 전무후무한 득표로 당선된 임해환 당선인에 무게가 실리는 듯 보였다. 최다득표에 연장자이기 때문.오는 7월 1일 오전 전반기 의장과 부의장 선출 이후 같은 날 오후 개원식을 갖고 본격 활동에 돌입하는 제10대 군의회에는 의장 선출이 유력한 김영인 의원을 비롯해 임해환‧장영숙‧오동원 당선인, 그리고 비례대표 최성미 당선인 등 5명의 국민의힘 소속 당선인과 민주당 소속의 홍상금‧김주성 당선인이 입성하게 된다.전반기 의장에 가장 유력하게 소환됐던 임해환 당선인은 기자와의 통화에서 제10대 군의회의 합리적인 구도를 바라는 한편 "자리에 연연하지 않겠다"는 의사를 내비쳤다.임 당선인은 "의장 욕심 내면 초선이 자리에 연연한다는 말이 나오지 않겠나"라며 "분명한 것은 자리에 연연하지 않고 합리적인 방법이 있다면 찾아보겠다"고 말했다. 임 당선인은 현재 구도 속에서 제10대 후반기 의장이 유력해 보인다.양보 의사까지 밝힌 임 당선인과는 달리 국민의힘 소속의 한 군의원 당선인은 "국민의힘이 이번 선거에서 4석을 차지한 만큼 전반기 의장은 당연히 국민의힘에서 나와야 하고, 부의장도 마찬가지"라면서 "4선의 김영인 의원이 전반기 의장을 맡으려면 국민의힘에 입당을 해야 가능한 것 아닌가"라고 되물었다. 이 물음은 김영인 의원이 국민의힘에 입당하면서 무의미해졌다. 그는 덧붙여 "가선거구에서 의장이 선출된다면 부의장은 나선거구에서 뽑아야 형평성에 맞다고 본다"고도 했다.가선거구 당선인 중 제10대 전반기 의장 가능성이 높아지는 가운데 나선거구에서 부의장이 선출된다면 나선거구에서 최다 득표로 당선된 장영숙 당선인이 선출될 가능성이 높다고 지역정가는 내다보고 있다. 실제로 국민의힘 당선인들 내부에서도 장 당선인을 부의장으로 염두에 두고 있는 것으로 전해졌다.제9대 의장단 구성에 대한 불만과 함께 전반기 의장에 사실상의 도전의사를 에둘러 밝히고 있는 4선의 김영인 의원은 먼저 "국민의힘이 4명, 민주당 2명, 무소속 1명의 이런 구도가 될 줄 상상도 못했지만 군민들게 변화를 선택해 주셨구나 생각은 솔직히 들었다"면서 "9대 의회에서도 캐스팅보트로서 부의장 정도는 배려해 줄 수 있었는데 상처를 많이 받았다"고 서운한 감정을 드러냈다.그러면서 김 의원은 "전반기 의장은 더 많은 분들하고 대화를 나눠보고 고민한 뒤 결정해볼까 생각은 하고 있지만 국민의힘이 다수당이어서 조금 더 구체화 되면 의사를 전하겠다"면서 "지금 선거가 끝난 지 얼마 안됐는데 주변에서 원 구성과 관련해서 말씀들이 많다. 의장에 욕심이 없다면 거짓말이겠지만 조금 더 겸손하고 좀 더 낮은 자세로 적극적으로 고민해서 참여할 수 있다면 참여해 보고 싶다"고 입장을 밝혔다.그리고 국민의힘에 입당 후 김 의원은 보도자료를 통해 "무소속 4선의 초심은 변하지 않는다"면서도 "태안군이 직면한 복합 위기를 극복하기 위해 더 넓은 협력과 정책 실현력이 필요하다"고 입당 이유를 밝혔다.김 의원은 이어 "무소속 의정활동은 제게 '정치가 무엇을 위해 존재해야 하는가'를 가르쳐준 소중한 자산"이라며 "그동안 어느 정당에도 얽매이지 않고 오직 태안군의 이익을 위해 필요한 곳이라면 어디든 문을 두드릴 수 있었던 것은 저만의 큰 자부심이었다"고 지난 시간을 회고했다.계속해서 김 의원은 "태안군은 인구감소, 지역경제 위축, 발전공기업 통폐합, 태안화력발전소 단계적 폐쇄, 에너지 전환 대책, 지방소멸 대응, 관광·복지·정주 여건 개선 등 지역의 생존과 직결된 중대 과제들이 산적해 있다"며 "이러한 과제들은 집행부와 의회, 충남도와 중앙정부, 국회, 지역사회에서 함께 힘을 모아야만 실질적인 정책 성과를 기대할 수 있다"고 입당 배경을 밝혔다.태안군이 직면한 현안의 무게가 갈수록 무거워지고 있는 만큼 더 넓은 협력 체계와 책임 있는 실천력이 요구되는 시점에서 불가피한 선택이었다는 입장이다.이어 "그동안 정당에 얽매이지 않고 군민 곁에서 현장을 살피며 일해 왔다면, 앞으로는 그 위에 더 큰 협력과 책임을 더하겠다"며 "정당의 이름보다 중요한 것은 태안군민의 삶이고, 입당은 그 삶을 더욱 제대로 챙기기 위한 하나의 방법"이라고 설명했다.이번 입당을 통해 김 의원은 성일종 국회의원과 윤희신 태안군수 당선자 및 태안군의회 의원 당선자들과의 협력 기반을 공고히 하고, 주요 정책 추진에 속도를 내겠다는 계획이다.그동안 김 의원은 태안화력발전소 폐쇄대책 마련, 지방도 확·포장, 장애인과 사회적 약자를 위한 지원, 지역 문화 활성화, 보훈 공원 조성 등 지역 숙원사업 해결을 위해 지속적으로 노력해 왔으며, 앞으로는 정당의 정책 역량을 더해 이러한 현안들을 더 빠르게 해결하겠다는 각오를 밝혔다.김 의원은 "제 정치의 출발점은 언제나 태안군민이었으며, 입당 후에도 그 기준은 변하지 않을 것"이라며 "국민의힘 소속 의원으로서 태안 발전을 위한 협력의 폭을 넓히되, 의회 본연의 견제와 감시 기능도 책임 있게 수행하겠다"고 말했다.김 의원은 "이번 선택은 태안군의 미래를 위해 더욱 큰 책임을 지겠다는 선택"이라며 "군민의 삶이 먼저라는 원칙 속에 '아이들이 행복하고, 청년들이 꿈을 꾸며, 어르신들께서 존경받는' 태안군을 만들기 위해 군민 곁에서 더욱 낮은 자세로 더욱 큰 책임감으로, 더욱 큰 일꾼으로 거듭나 분명한 결과로 보답 드리겠다"고 밝혔다.덧붙여 4선 이후의 행보에 대해서도 입을 열었다. 김 의원은 차후 지방선거에서 군의원이 아닌 체급을 높여 출마해야 되는 것 아니냐는 질문에 "이번에도 결단을 해 보려고 했는데 여건이 안 맞아 군의원에 출마하게 됐다"면서 "이제 더 이상은 군의원에 대한 마음은 없다"고 밝혔다. 지역정가에서는 김 의원이 향후 정치적 체급을 높이거나 농협조합장 출마에 나서지 않을까 내다보고 있다.한편, 제10대 태안군의회는 의정사에서 처음으로 가장 많은 3명의 여성의원이 입성해 활동하게 된다. 여성의원은 민주당 홍상금 당선인, 국민의힘 장영숙 당선인, 비례대표 최성미 당선인 등이다.