경기 안양시 장마 앞두고 환경오염 특별 감시·단속

큰사진보기 ▲안양시청 전경 ⓒ 안양시 관련사진보기

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경기도 안양시가 장마와 집중 호우를 앞두고 폐수 무단 방류 등 환경 오염 행위와 오염 사고 예방을 위해 사업장을 대상으로 오는 8월 말까지 환경 오염 행위 특별 감시·단속을 실시한다.집중 호우 시 사업장에서 발생하는 폐수 등 오염물질이 공공 수역으로 유입되어 안양천 수질 악화와 수질 오염 사고 유발을 방지하기 위함 이라는 게 24일 안양시 관계자 설명이다.이번 특별 감시ㆍ단속은 시기별로 나누어 추진한다. 우선 환경 오염물질 배출 사업장을 대상으로 6월까지 자체 점검을 유도하고, 자율적인 예방 활동과 환경 관리 의식을 높일 계획이다. 이후 7~8월 집중 호우 및 장마 기간에는 안양천 및 지천 주변에 소재한 사업장 등 수질 오염 취약 지역을 대상으로 집중 점검과 단속을 강화한다. 또 하천 예찰 활동을 주기적으로 실시해 안양천 수질 관리에 만전을 기할 예정이다.주요 점검 사항은 ▲배출 시설 및 방지 시설 정상 가동 ▲무허가(미신고) 배출 시설 운영 ▲비밀 배출구를 통한 무단 방류 ▲기타 환경 관련 법령 위반 여부 등이다.아울러 집중 호우로 파손되거나 고장 난 방지 시설에 대해서는 신속한 복구를 유도하고, 무상 기술 지원 사업을 통해 사업장의 오염물질 관리 역량 향상을 지원할 예정이다.관련해 안양시 관계자는 "이번 특별 감시ㆍ단속은 수질 오염 사고 예방을 최우선으로 두고 실시하는 만큼, 사업장에서도 철저한 사전 점검과 관리로 환경오염물질관리 힘써주시길 바란다"고 밝혔다.