태안~안성 민자고속도로, 2028년으로 당겨지나

큰사진보기 ▲민자 적격성 조사를 최종 통과한 ‘태안~안성 민자고속도로’ 노선도. ⓒ 충남도 제공 관련사진보기

"(15일) 태안~안성 간 민자고속도로 적격성 심사 발표가 있었는데 타당한 것으로 통과됐다. 계획을 보니 전략환경성 평가와 제3사업자 선정 등을 거쳐 앞으로 빨라도 3~4년 후에나 착공이 가능한데, 민자로 진행되기 때문에 이 기간을 단축할 수 있다. 저희는 2년 후쯤, 늦어도 2028년도에는 착공을 추진해야겠다고 생각한다."

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큰사진보기 ▲타운홀미팅에서 함께 자리한 윤희신 당선인(사인 오른쪽)과 박수현 당선인(사진 가운데). ⓒ 통하는충남준비위원회 제공 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

윤희신 태안군수 당선인이 민자 적격성 조사를 통과한 '태안~안성 민자고속도로'와 관련해, 당초 착공 시기보다 3년을 앞당긴 2028년에 조기 착공을 추진하겠다는 의지를 밝혀 실행 여부에 관심이 모아지고 있다. 특히 박수현 충남도지사 당선인 또한 윤 당선인과 뜻을 함께하면서 실행 가능성이 높아지고 있다.충남 태안군과 경기 안성시를 잇는 '태안~안성 민자고속도로' 사업은 태안군 태안읍 평천리 국도 32호선 일원에서 경기 안성시 미양면 평택~제천고속도로까지 총 94.6㎞를 왕복 4차로로 연결하는 사업으로, 총사업비는 3조 7078억 원 규모다. 지난 15일 한국개발연구원(KDI) 공공투자관리센터(PIMAC)의 민자 적격성 조사를 최종 통과했다.민간투자사업(BTO-a)인 이 사업은 지난해 3월 민자 적격성 조사에 착수해 이달 최종 통과됐으며, 앞으로 전략 환경영향평가 및 실시 설계 등을 거쳐 현재로서는 오는 2031년 착공을 목표로 추진한다.충남 태안군은 전국에서 손꼽히는 해양관광도시임에도 관내에 고속도로가 한 곳도 없는 교통 소외지역으로, 군은 이번 사업으로 열악한 교통 인프라가 크게 개선될 것으로 기대하고 있다.고속도로가 완공되면 수도권과 충청권 서부를 오가는 이동 시간이 단축되고, 경기 남부 물류 거점인 안성과 연결되면서 태안 서해안의 수산물과 지역 특산물의 수도권·내륙 유통이 한층 빨라질 것으로 기대된다.특히 태안군은 지역 균형발전과 군민의 이동권 보장을 위해 전체 구간 중 기존 고속도로망과 태안을 잇는 '태안~서산' 구간이 우선 건설되기를 희망하고 있으며, 이 구간이 먼저 개통되면 수도권 등 외부에서 태안으로 진입하는 병목현상이 크게 해소될 것으로 보고 있다.태안군은 앞으로 국토교통부, 충청남도 등 관계 기관과 긴밀히 협력해 후속 절차가 차질 없이 진행되도록 대응하는 한편, '태안~서산' 구간의 조기 개통을 위한 행정적 노력을 이어간다는 방침을 밝히고 있다.현재로서는 앞으로 전략 환경영향평가 및 실시 설계 등의 후속 절차를 거쳐 2031년에야 착공이 가능할 것으로 내다보고 있는 가운데, 윤희신 태안군수 당선인과 박수현 충남도지사 당선인은 당초 계획보다 3년을 앞당긴 2028년 착공 의지를 밝히고 있다.윤 당선인은 지난 16일 서산문화복지센터에서 열린 '타운홀미팅' 자리에서 인사말에 나서 "태안이 과거에는 서쪽에 고여있는 물 같은 상당히 외로운 곳이었다"면서 "서해안고속도로가 개통되고 나아지긴 했지만 아직도 접근성 개선이 필요하다"고 전제했다.윤 당선인은 이어 "태안~안성 간 민자고속도로 적격성 심사 발표가 있었는데 타당한 것으로 통과됐다. 민자로 진행되기 때문에 이 기간을 단축할 수 있다"면서 "늦어도 2년 후쯤인 2028년도에는 착공을 시켜야 되겠다 생각하고 있다"고 의지를 전했다.윤 당선인은 특히 "전 구간이 94.6㎞에 3조 7천억 원의 예산이 들어가는데, 태안과 서산 구간이 24㎞ 된다. 태안을 거쳐 서산~예산~당진~아산~천안~안성으로 쭉 가는데 태안만 고속도로가 없다"고 현황을 진단한 뒤 "2028년 착공을 추진하지만, 여러 공구 중에 태안과 서산 구간을 우선적으로 착공할 수 있게끔 당선인께서도 신경을 써 주십사 말씀드린다"고 당부의 말을 전했다. 아울러 "그것이 가능해지고 나중에 준공이 된다면 태안은 전 분야에 걸쳐 엄청난 변화와 발전의 동력이 될 것"이라고도 했다.이에 박수현 도지사 당선인도 "태안~안성 고속도로 민자 적격심사가 발표돼 축하드린다"면서 "저도 (윤 당선인과) 똑같은 생각이었다. 시간이 너무 길게 잡혀 있다는 생각을 했는데, 단축해서 빨리 (착공)할 수 있도록 힘을 모아보자"고 목소리를 보탰다.한편, 이 자리에서 윤 당선인은 화력발전소 폐지에 따른 특별법 제정에 힘을 보태 줄 것을 박 당선인에게 요청하기도 했다.윤 당선인은 "화력발전소 폐지에 대해 노력하고 있지만 녹록지 않다. 기후에너지부에서 특별법 제정에 미온적이었다"고 전제한 뒤 "석탄화력발전소 전국 59기 중 충남이 절반을 차지하고 있다. 폐쇄가 확정된 화력발전소도 충남이 대부분이고 태안이 또한 많은 기가 해당된다"며 "태안에 다른 산업이 없다 보니 발전소가 차지하는 GRDP(1인당 지역내총생산)가 40%를 넘는다. 화력발전소 단계적 폐쇄로 인해 태안의 지역 경기는 걱정을 넘어 소멸의 위기까지 느껴진다. 특별법 제정이 확실하게 이루어질 수 있게끔 임기 시작하면서 더 신경을 써달라"고 건의했다.이에 박 당선인은 "도정의 가장 무거운 일 중 하나"라고 중요성을 강조한 뒤 "첫 번째, 두 번째로 (화력발전소 폐지 사안이) 갈 것으로 생각하는데 힘을 모아달라"고 말했다.