박수현 "태안원유유출사고 20주년을 기념비적인 날로"

큰사진보기 ▲박수현 충남도지사 당선인(사진 가운데)과 윤희신 태안군수 당선인(사진 오른쪽) ⓒ 통하는충남준비위원회 제공 관련사진보기

"내년 12월 7일 태안원유유출사고 20주년에는 전 국민들에게, 와주셨던 123만 명의 자원봉사자들에게 감사를 드릴 수 있는 시간을 만들고, 태안을 한번 더 성장시키는 지역발전의 기반이 되는 그런 기념비적인 날로 꼭 만들도록 하겠다."

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덧붙이는 글 | 이 기사는 태안신문에도 실립니다.

내년이면 태안원유유출사고가 발생한 지 꼭 20주년을 맞는다. 이에 박수현 충남도지사 당선인이 대통령을 초청한 "20주년다운 기념행사"를 제안한 가운데 윤희신 태안군수 당선인이 "내년 20주년을 123만 자원봉사자들에게 감사를 드릴 수 있는 기념비적인 날로 만들겠다"고 화답했다.박 당선인은 지난 16일 서산과 태안을 시작으로 오는 25일 홍성·예산 권역을 마지막으로 타운홀미팅을 권역별로 진행하고 있다.박 당선인의 첫 방문지였던 지난 16일 서산문화복지센터에서 열린 '타운홀미팅'에서 "지금 태안은 군민의 정신을 살려나가는 데 있어서 조금 부족하다는 생각이 드는데 내년 (태안원유유출사고) 20주년을 앞두고 혹시 그에 대한 계획이 있는지"에 대한 박 당선인의 물음에 윤 당선인은 이같이 답했다."20주년다운 기념행사를 하면서 대통령도 한번 오라고 한다거나 태안의 정신, 대한민국의 정신인데 이에 대한 복안은 없나?"라는 박 당선인의 물음에도 윤 당선은 원고 없이 즉석에서 20주년에 대한 복안을 밝혔다.윤 당선인은 "2007년도에 허베이스피리트호 기름유출사고는 대한민국을 떠나 세계적인 사건이었다. 절망의 시간들이었지만 기회의 시간으로, 기회의 사건으로 만들어야 되겠다는 생각"이라면서도 "현안으로는 애써주셨던 삼성중공업의 지원기금 중 태안군에 배정된 것이 1503억 원인데 기금을 관리하고 있는 사회복지공동모금회와 기금을 위탁받아서 사업을 진행하려 했던 허베이사회적협동조합 간에 여러 문제, 즉 기금을 피해주민과 해양환경복원을 위해 쓰여지게 돼 있는데 여러 가지 내부적인 문제로 인해 20년 가까이 다 됐는데 목적대로 활용을 못하고 있다. 모금회에서 반환 소송을 했고 1심이 진행 중인데, 앞으로 2심, 3심 언제 끝날지 모르는 상황"이라고 현 실태를 진단했다.윤 당선인은 이어 "군정에 대한 준비를 하면서 중요한 것은 목적대로 20년째 쓰여지지 못하고 있는데, 실질적인 피해주민들이 돌아가신 분들, 고령화가 되다 보니 혜택의 대상자분들이 자꾸 줄어드는 문제가 있다"면서 "조속한 조정을 통해서 해결하겠다는 의지를 갖고 이해관계자분들과 격의 없는 소통을 계속 하겠다"고 해결 의지를 전했다.계속해서 윤 당선인은 "123만 명의 자원봉사자가 오셔서 태안이 다시 돌아왔다. 태안의 앞바다가 돌아왔다"며 "내년 20주년을 맞이해서 대통령님을 모시던, 전국의 자원봉사자들도 모셔서 태안을 새롭게 알리고 새로운 성장의 그림을 그릴 수 있는 이벤트를 준비해야 되겠다"는 계획을 밝혔다.윤 당선인은 덧붙여 원유유출사고를 계기로 자원봉사의 성지로 거듭난 소원면 만리포 일원에 전국자원봉사자연수원 건립을 제안했다.윤 당선인은 "자원봉사자연수원이 현재 없다. 행안부와 계속적으로 협의해서 태안에 그리고 가 예상지를 만리포로 예상하고 있는데, 만리포에 자원봉사자연수원을 유치해서 계속적으로 그 정신이 이어갈 수 있고 태안을 홍보할 수 있는 토대, 기반을 마련하고자 한다"고 했다.덧붙여 "제가 구체화를 시키지 못했었는데 (박수현) 당선인께서 말씀 주셔서 적극적으로 구상하고 검토해서 내년 12월 7일 전 국민들에게, 와주셨던 123만 명의 자원봉사자들에게 감사를 드릴 수 있는 시간을 만들고 태안을 한 번 더 성장시키는 지역발전의 기반이 되는 그런 기념비적인 날로 꼭 만들도록 하겠다"고 의지를 전했다.한편, 태안원유유출사고와 관련해서는 사고 10주년을 맞았던 지난 2017년 9월 15일 문재인 전 대통령이 태안유류피해민들의 적극적인 구애로 '서해안 유류피해극복 10주년' 행사에 참석해 희망의 메시지를 전한 바 있다.한편, 윤 당선인은 이에 앞서 안면도관광지 개발을 우려하는 안면도 주민의 물음에도 직접 답변에 나섰다.윤 당선인은 "안면도국제관광단지가 8번의 MOU 체결과 7번의 해지, 마지막 8번째 MOU를 체결하고 진행되고 있는데 군에서도 협조하겠다"면서 "안면도가 충남도에서 진행하는 국제관광지도 관광지이지만 자체적으로도 수려한 자연환경을 갖고 있는데 사실 기반시설이 부족해서 스쳐가는 관광지가 되고 말았다. 가까이 원산도와 보령으로 이어지는 교량과 해저터널의 영향도 있는데 안면도가 머무르는 관광지가 될 수 있게 끔 노력하겠다"고 밝혔다.