'반장동혁' 두 사람의 엇박자? 오세훈·한동훈 이틀 연속 조우 불발

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큰사진보기 ▲오세훈 서울시장이 24일 국회 의원회관에서 국민의힘 김기현 의원이 회장인 대한민국 미래혁신포럼 주최 세미나에 참석해 '6·3 지방선거 진단과 향후 과제 - 보수가치의 회복과 미래'를 주제로 강연하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲선거제도 개혁 토론회에서 만난 이성권·한동훈·천하람 의원23일 국회 의원회관에서 국민의힘 이성권 의원과 범시민사회단체연합이 연 '참정권 피해사태와 선거제도 개혁 국회 토론회'에서 이 의원(앞줄 오른쪽부터), 무소속 한동훈 의원, 개혁신당 천하람 원내대표 등 참석자들이 기념 촬영하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

23일 오전, 국회에서 열린 '참정권 피해사태와 선거제도 개혁을 위한 국회 토론회'에 한동훈 무소속 국회의원이 등장했다. 하지만 오세훈 서울특별시장의 모습은 보이지 않았다.그리고 24일 오전, 역시 국회에서 열린 대한민국 미래혁신포럼 주최 '보수가치의 회복과 미래' 세미나에 오세훈 시장이 참석했다. 하지만 한동훈 의원은 불참했다.보수 야권의 잠재적 대권주자가 연이어 엇갈렸다. 장동혁 국민의힘 당 대표의 기조에 분명하게 '반기'를 들고 있는 당 안팎의 유력 인사들이 최근 보폭을 넓히며 원내 지지 기반을 다지는 가운데, 언론의 기대를 모았던 두 사람의 조우가 연일 불발된 것이다.공식적으로는 양측 모두 확대 해석을 경계하며 거리를 두고 있다. 오 시장은 23일 토론회 불참에 대해 국가유산청 조찬 선약 때문에 못 갔다고 해명했고, 한 의원 역시 24일 세미나 불참과 관련해 "선약이 있어서 가기 어렵다고 김기현 (전) 대표에게 말했다"라고 설명했다.'반장동혁' 공동전선을 펴고 있는 두 사람은 '포스트 장동혁' 체제에서의 주도권 나아가 차기 대선주자로서의 입지를 두고 경쟁 관계가 될 전망이다. 양측의 공식 해명에도 불구하고 여러 물음표가 따라 붙는 이유이다.24일 오전 국회 의원회관 제1소회의실에서 열린 미래혁신포럼 세미나는 사실상 오 시장의 선거 승리 복기 자리였다. '친윤' 김기현 국민의힘 의원이 주도하는 미래혁신포럼은 이날 오 시장을 초청해 '보수가치의 회복과 미래'를 주제로 세미나를 열었다. 정점식 국민의힘 원내대표와 김기현 의원을 비롯해 다수의 국민의힘 의원과 원외 인사들이 참석했다.김기현 의원은 인사말에서 오 시장을 "전국의 핵심 인물"이라고 치켜세웠다. 그는 "전국 단위의 큰 선거를 치른 직후에 이루어지고 있는 세미나"라며 "서울시장 선거에서 민심은 결코 그렇게 기울어지지 않고 중심을 회복했다는 것을 보여주었다"라고 말했다. 정점식 원내대표도 "과거에 얽매여 네가 잘했냐, 내가 잘했냐라고 따지고 있을 시간이 없다"라며 "오로지 미래를 바라보면서 하나가 되어 힘을 합치고 뼈를 깎는 쇄신에 나서야 한다"라고 했다.오 시장의 발언 중 눈길을 끈 대목은 중앙당과 당대표 체제에 대한 언급이었다. 오 시장은 과거 초선 의원 시절 정치개혁 3법을 추진했던 경험을 거론하며 "중앙당 제도의 폐지"를 언급했다. "모든 사회 현상에 다 당 대표가 관여를 하는, 그래서 정쟁이 일상화돼 있는 현상이 개선되려면 굳이 당 대표가 필요한가"라고도 반문했다. 장동혁 대표의 거취 논란과 맞물려 해석될 수밖에 없는 대목이다.다만 오 시장은 직접적으로 장 대표 사퇴를 요구하지는 않았다. 질의응답에서 당내 선거 평가와 지도체제 논란에 대한 질문이 나오자, 그는 "뭐든지 서둘러서 되는 일은 없다"라며 "오늘 아침 정점식 원내대표 인터뷰를 유심히 봤는데, 대체적으로 지금 원내대표의 입장에 동의한다"라고 말했다.오 시장은 "당장 내일모레 선거가 있는 것도 아닌데 불필요하게 서두르다가 부작용만 많이 생기는 변화와 혁신은 우리 당 전체 구성원들이 바라는 변화는 아닐 것"이라며 "굳이 피를 흘려가면서 할 이유는 없다"라고 했다. 그러면서도 "이 문제만큼은 원내에서 해결을 해야 된다"라며 "원내에 계신 의원님들의 총의가 바닥부터 꿈틀꿈틀 형성이 되는 단계라고 생각한다"라고 말했다. 의원들의 중지를 모아 사실상 '질서 있는 조기 퇴진'에 방점이 찍히는 모양새이다.세미나 뒤 기자들과 만난 자리에서도 오 시장은 신중한 태도를 유지했다. '서울시장 승리가 장동혁 체제 유지의 동력이 된다는 분석이 나온다'는 질문에는 "해석의 영역인데 결과는 지켜봐야 되지 않겠나"라고만 답했다.한 의원과의 조우 불발에 대해서는 일정상 이유를 강조했다. 오 시장은 "언론 입장에서 어제 함께한 자리를 많이 기대했나 보다"라며 "오늘 모임은 오래전 정해진 자리고, 어제 모임은 불과 며칠 전 연락을 받았다"라고 말했다. 이어 "사실 선약이 있었다. 국가유산청과 조찬 모임이 계획돼 있었다"라며 "세운지구, 종묘를 둘러싼 문제 때문에 정부와 엇박자가 있었고, 그 문제를 풀기 위한 자리였다"라고 설명했다. 그는 "이틀 연속 국회에 오는 게 서울시장으로 부담스럽다는 측면도 있었다"라고도 덧붙였다.하루 전인 23일 오전 국회 의원회관 제1세미나실에서 열린 토론회에는 한동훈 의원이 참석했다. 이성권 국민의힘 의원과 범시민사회단체연합 등이 공동 주최한 이 토론회는 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족 사태와 선거제도 개혁을 주제로 열렸다. 주호영 국회부의장, 김기현 의원, 성일종 의원, 권영진 의원 등 국민의힘 의원들과 천하람 개혁신당 원내대표도 자리했다.한 의원은 이 자리에서 선거관리위원회를 강하게 비판하고, 이재명 대통령과 더불어민주당도 겨냥했다. 그는 "이재명 대통령과 민주당 정권은 마치 자기들이 피해자, 제3자인 것처럼 유체이탈하듯이 원포인트 개헌을 하자고 한다"라며 "이 사태에 대해서 가장 책임을 느끼고 반성하고 사과해야 될 사람"이라고 주장했다.특히 보수 재건을 거듭 강조했다. 그는 "보수 재건은 과거가 아니라 미래를 보는 것"이라며 "과거에 상대했던 모두와 함께해야 한다는 생각으로 이 자리에 왔다"라고 말했다. 토론회 뒤 기자들과 만난 자리에서도 "정치인은 정치인과의 관계보다는 해결하려는 지점, 도달 목표점이 중요하다"라며 "선관위 개혁을 하자는 데 많은 사람이 뜻을 같이하는 것, 그게 좋은 정치 아니냐?"라고 반문했다.복당 행보로 해석해도 되느냐는 질문에는 "복잡하게 생각하는 사람이 아니다"라면서도 국민의힘 의원들과 접촉면을 넓히고 있음을 숨기지 않았다. 한 의원은 "제가 국민의힘 의원들을 만나지 민주당 의원들을 만나겠느냐"라고 말했다.다만 24일 미래혁신포럼 세미나 참석 여부에 대해서는 선약을 이유로 불참 의사를 밝혔다. 한 의원은 "제가 그 포럼에 가입해야 했기에 가야 하는데, 그 시간에 선약이 있어서 가기 어렵다고 김기현 대표에게 말했다"라고 설명했다.당내에서도 두 사람의 행보를 주시하는 분위기다. 김대식 국민의힘 의원은 24일 YTN 라디오 <장성철의 뉴스명당>에서 장 대표 사퇴론과 관련해 "이번 선거에서 백서를 한번 내보자"라며 "인사 문제를 다루기 이전에 먼저 백서를 가지고 평가하고, 책임질 사람은 책임지고 해야 한다"라고 말했다.김 의원은 오 시장의 서울시장 선거 승리에 대해 "오세훈 시장도 본인 혼자서 고군분투하면서 승리를 했다고 하지만, 엄연한 국민의힘이라는 당 간판을 달고 뛴 것 아니냐"라고 말했다. 그러면서도 차기 보수 대선주자 조사에서 "1등이 장동혁, 2등이 오세훈, 3등이 한동훈"이라고 언급하며, 장 대표가 이를 "고무적으로" 받아들일 가능성이 있다고 했다.반면 장 대표 사퇴 이후의 노선과 지도체제 논의가 먼저라는 목소리도 나왔다. 박수민 국민의힘 의원은 같은 날 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼>에서 "장동혁 대표를 사퇴하라, 그거는 알겠다"면서도 "중요한 것은 그 이후에 어디로 갈 거냐"라고 말했다. 박 의원은 "노선과 방향이 서야 한다"라며 "미래형 지도부가 뭐냐라는 얘기가 나가야 될 것"이라고 했다.두 사람 모두 장 대표 체제와 일정한 거리를 두고 있지만, 오 시장은 원내 중심 정당과 신중한 변화론을 강조했고, 한 의원은 선관위 개혁과 보수 재건을 고리로 국민의힘 의원들과 접촉하고 있다. 현재로서는 장 대표를 향한 공동 압박 전선처럼 보이지만, '포스트 장동혁' 국면이 본격화될 경우 두 사람이 차기 주도권을 놓고 경쟁 관계에 놓일 가능성도 가시화하고 있다.