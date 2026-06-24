"그새 죽은 사람이 몇인데... 더는 떠밀릴 데가 없다"

2021년 2월 5일, 국토교통부와 서울특별시, 용산구 등 5개 부처와 기관은 “전국 최대 서울역 쪽방촌, 명품 주거단지로 재탄생”이란 제목의 합동 보도자료를 발표하였다. 계획은 동자동 쪽방촌에 공공임대주택 1250호를 짓고, 공사 기간 중 임시 거주지를 마련해 쪽방촌 주민들과 세입자들이 내몰림 없이 재정착하게 한다는 내용을 담았다.



이른바 ‘동자동 쪽방 공공주택사업’은 2021년 말까지 첫 단계인 ‘지구지정’을 완료하고 2026년 1월, 공공임대주택에 입주하는 것을 목표로 추진될 예정이었다. 그러나 2026년 6월 현재, 2021년에 완료됐어야 할 ‘지구지정’조차 이뤄지지 않은 상태다. 그사이 160여 명의 주민이 세상을 떠났고 1000여 명에 달했던 쪽방 주민은 800여 명으로 줄었다.



정부와 서울시, 용산구 등 계획을 발표했던 이들은 침묵하거나, 공공주택사업을 반대하는 입장으로 돌아섰다. 그러나 주민들에게 공공주택사업은 ‘죽은 자들의 원망’이자, 주민들을 내몰았던 민간개발과 같은 다른 꿈은 꿀 수 없는 ‘산 자의 소망’이기에 버릴 수 없다. '2026홈리스주거팀'은 동자동 쪽방 공공주택 사업의 실행을 위해 분투하는 동자동 쪽방 주민들, 이를 지지하는 시민들을 인터뷰해 기사를 실었다. 기사는 총 4회에 걸쳐 연재될 예정이다.

"나는 본래 오씨가 아니에요."

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"나 길러준 아버지가 오씨지. 내가 오씨가 아닌 본래 성, 그건 오빠나 알아요."

큰사진보기 ▲생일 케이크오계순 님이 생일 초를 불고 있다. ⓒ 동자동사랑방 관련사진보기

"지 자식들은 공부를 가르치지, 나를 가르치겠어요? 학교를 안 보내줘. 선생님이 찾아와서 공부하자고 막 그랬는데, 가고 싶어도 못 가게 하더라고."

"그거 잡아다 팔면 1원, 10원 주잖아요. 그러면 새엄마가 방으로 들어오라 그래. 팬티만 입혀놓고 싹 검사해. 잔돈 숨겼나 보려고. 그래서 나는 비닐에다 싸가지고 돌멩이 밑에다 묻어놨어요. 배고픈데 어떡해. 그거 갖다 줘도 안 줘, 저희들만 방에서 먹고."

"엄마를 줘야지 어떻게 해."

"가발 공장 다닐 때 박정희가 죽었어요. 공장이 다 술렁술렁하는데, 나는 그날 일당 못 받을까, 그 걱정만 했어."

"새아버지가 어떻게 알고 찾아와요. 한 달 딱 되면 돈 계산해서 가져가."

"그것 때문에 오빠하고 새아버지하고 싸움도 많이 했어. 왜 동생 돈을 줘야 하냐고."

"서울역에 내리면 남자들이 꽃 들고 와요. 어디로 데려가려고. 영등포역 앞에서는 손님 하나 끌어오면 만 원 준다고도 하고."

"근데 나는 술 한 잔도 못 먹어요. 안 갔어. 역전에 앉아 있지도 않았어."

"사람들이 나보고 머리가 좋대요. 돈 보고 금방 안 넘어간다고."

"근데 걔들이 머리가 나빠서 그랬겠어요? 나나 걔나, 갈 데 없는 건 똑같았지. 한 명은 따라갔다가 사람이 아주 달라졌더라고. 나쁜 애도 아니었는데."

"거기도 결국 헐렸어요. 개인 땅이거든. 철거한다고 사람들이 들이닥치는데, 깡패 같은 것들도 왔어."

"본래 성은 우리 오빠나 알지. 근데 그 오빠를 못 찾겠어. 내가 이렇게 찾는데, 왜 나를 안 찾을까."

"잠잘 때도 그 생각이 나요."

큰사진보기 ▲전 부치기신문지를 깔고 '식도락'에서 전을 부친다. 여기서 차린 음식은 끼니를 거른 이웃의 방으로 나뉘어 간다. ⓒ 동자동사랑방 관련사진보기

"여기 오기 전에 식도락 옆에 있는 식당에 들렀거든요? 주인이 나를 보더니, 고맙다는 거예요. 언니 왔다 간 날엔 손님이 많아진다는 거야. 그 말 들으니 좋더라고."

"여기서 공공주택사업 한다고 했잖아요. 그때 다들 좋아했어요. 이제 집다운 집에 산다고."

"벌써 몇 년이에요. 말만 하고. 그새 죽은 사람이 몇인데."

큰사진보기 ▲동자동 쪽방 공공주택 촉구 청와대 영정 행진1월 26일, 광화문에서 청와대로 향하는 추모 행렬에 주민들과 16개 시민단체가 함께했다. ⓒ 2026홈리스주거팀 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글쓴이는 동자동사랑방 활동가입니다.



오계순님의 첫마디였다.반년 가까이 오계순님을 보아 왔지만, 사랑방 사무실 책상을 사이에 두고 이렇게 마주 앉은 것은 처음이었다. 살아온 이야기를 듣고 싶다고 하자 오계순 님은 잠시 나를 보았다. 묻고, 적고, 떠난 사람은 그동안 여럿이었을 것이다. 나 역시 그중 하나가 될 수 있었다. 나는 어떻게 물어야 할지 가늠할 수 없었다. 그러나 오계순 님은 이내, 어디서부터랄 것도 없이 이야기를 시작했다.새엄마는 오계순님을 학교에 보내지 않았다. 그런데도 오계순님은 학교에 갔다. 학교에 가려면 먼저 산에서 나무를 삼사십 킬로그램씩 묶어 끌고 와야 했다. 그렇게 가도, 학적을 두지 않은 아이라며 학교 직원이 도로 내보냈다.배가 고프면 냇가에서 소라를 잡아 팔았다.과수원 일을 거들면 주인이 초콜릿을 하나씩 줬다. 오계순님은 그걸 집에 가져가 새엄마에게 줬다.그 집에서 나올 수 있었던 것은 오빠 덕분이었다. 어느 날 서울에 산다던 오빠가 찾아와, 여기 있으면 고생만 한다며 오계순님을 데리고 나왔다. 오빠를 따라 서울로 온 뒤로는 닥치는 대로 일했다.그러나 다달이 월급날이면 길러준 아버지, 오계순님이 새아버지라 부르는 사람이 어김없이 찾아왔다.오계순님은 웃었다.그래서 오계순 님은 또 숨겼다. 월급을 타면 얼마는 미리 떼어 새아버지가 못 찾는 곳에 따로 두었다. 그렇게 하지 않으면 한 푼도 만질 수 없었다.한동안은 오빠를 따라 청량리에 살았다. 오빠는 동생에게도 반말을 하지 않았고, 좋은 말만 쓰라고 했다. 그러나 오빠가 결혼하자, 올케가 집에서 나가라고 했다. 네 갈 데로 가라고. 그렇게 오계순님은 다시 혼자가 됐다.이발 기술을 배운 뒤에는 다른 일을 겪었다. 머리를 손질해주는 동안, 손님이 돈을 줄 테니 여관에 가자고 꾀는 일이 흔했다.오계순님의 목소리가 또렷해졌다.같이 일하던 여자 중에는 그 꾐을 따라간 이도 있었다.오계순님은 잠깐 가만히 있다가 덧붙였다.인천 연안부두 횟집에서 일하다, 일자리를 따라 다시 서울로 올라와 공장에 들어갔다. 사장이 출근길 교통사고로 죽어 공장이 넘어갔고, 옮겨 간 곳은 망해 월급을 떼였다.일이 끊기면 방도 잃었다. 처음엔 부엌이 딸린 방이었다. 다음엔 부엌이 없어지고, 그다음엔 창이 없어졌다. 보증금은 점점 줄어, 마지막엔 사만 원이었다. 그 사만 원짜리 쪽방에서는 밤마다 빈대와 바퀴벌레 때문에 잠을 못 잤다.그래도 그런 방이라도 있어야 했다. 갈 데가 없으니까. 주소가 없으면 받던 것마저 끊기니까.남대문 쪽방에서 보낸 십오 년 이야기는 한참 뒤에야 나왔다.오계순님은 그렇게 남대문을 떠나 동자동에 닿았다.오계순님은 아직도 제 본래 성을 찾고 있다. 경찰서에 가고, 동사무소에서 서류를 떼어 봐도 길러준 아버지의 이름만 남아 있었다.그 생각만 하면 욕이 나온다고 했다.남대문에서 오계순님은 사람들이 흩어지는 것을 보았다. 집이 팔리고, 같이 살던 이들이 어디로 갔는지도 모르게 사라지는 것을 보았다. 동자동에 와서 오계순님이 한 일은, 사람들이 그렇게 흩어지지 않게 붙드는 것이었다.지금 오계순님은 동자동사랑방의 공동대표이고, 주민들이 끼니를 나누는 마을 식당 '식도락'에서 밥을 푼다. 누가 며칠 보이지 않으면 그 방을 찾아가 서성인다. 누가 어디 아프다더라, 누구네 방에 무슨 일이 있다더라 하는 소식은 오계순 님을 거쳐 동네를 돈다. 말이 많다고 하는 사람도 있다. 그래도 그 말 덕에, 혼자 앓다 아무도 모르게 갈 뻔한 사람이 챙겨진다. 누가 끼니를 거른 눈치면 제 몫의 반찬을 덜어 그 방에 넣어주고 온다.오계순님은 오늘 있었던 일을 들려줬다.그래서 동자동을 떠나라는 말이, 오계순님에게는 그저 방을 옮기라는 말로 들리지 않는다. 그가 붙들어 온 사람들에게서 떨어지라는 말, 그가 평생 막아 온 흩어짐 속으로, 이제는 자기 차례로 들어가라는 말이다.칠십 평생 떠밀려 온 사람에게 여기는, 더는 떠밀릴 데가 없는 마지막 자리다.오계순님은 말을 끊고 잠깐 가만히 있었다.정부와 서울시가 동자동 쪽방촌을 헐고, 그 자리에 주민들이 다시 들어와 살 공공임대주택을 짓겠다고 발표한 것은 2021년이다. 사업의 핵심은 순서에 있었다. 쪽방을 헐기 전에 주민들을 먼저 가까운 임시 거처로 옮기고, 새 임대주택이 다 지어지면 그 자리로 도로 들여보낸다. 떠났다가 제자리로 돌아오는 방식이었다. 개발이 곧 내쫓김이던 이 나라에서, 사람을 흩어놓지 않는 개발은 좀처럼 없던 일이었다.그해 말까지 지구를 지정하고 2023년에 착공해 2026년부터 입주를 시작한다는 계획이었다. 애초 계획대로라면 올해는 주민들이 새집에 들어가기 시작했어야 하는 해였다.그러나 사업은 멈췄다.발표 이튿날, 동자동의 땅과 건물을 가진 이들은 건물 외벽에 붉은 깃발을 내걸었다. '내 무덤에 공공임대를 지어라'라고 적힌 현수막이 나붙었다. 거기 사는 사람들이 아니라, 거기 땅을 가진 사람들이었다.그들은 민간개발로의 전환을 요구했다. 민간으로 가야 자기들 몫이 커진다는 것이었다. 반발이 길어지는 동안, 정작 그곳에 살지 않는 소유주들에게도 분양권 보상의 길을 열어주는 법 개정이 추진됐다. 쪽방 주민들이 기다린 집은 멈춰 있었고, 땅과 건물을 가진 사람들의 몫은 다시 계산되고 있었다.죽음은 통계로 보고되었다. 주민들은 줄었고, 더러는 죽고 더러는 어디로 갔는지 모르게 흩어졌다. 오계순 님이 동자동에서 막아보려 한 바로 그 일이 다시 벌어지고 있었다. 죽음은 통계가 됐지만, 사업은 그 통계의 속도만큼도 움직이지 않았다.지난 1월, 주민들은 그때까지 세상을 떠난 이웃 153명의 영정을 들고 거리로 나섰다. 같은 방식으로 시작한 영등포 쪽방촌에서는 발표 여섯 달 만에 지구 지정이 완료됐고, 이미 임시 거처로 옮긴 주민들은 2029년 완공될 집을 기다린다. 동자동은 다섯 해가 지나도록, 지구 지정의 문턱조차 넘지 못했다.