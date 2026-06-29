문화권 국제 규범 변화가 지향하는 것, 이제는 문화자치다

큰사진보기 ▲국민주권정부 출범 1주년 문화체육관광부 기자간담회(2026.05.28.)최휘영 문화체육관광부 장관이 5월 28일 국민주권정부 출범 1주년을 앞두고 서울 종로구 국립현대미술관 서울관 다원공간에서 기자간담회를 열었다. ⓒ 문화체육관광부 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 글쓴이는 (사)한국문화정책연구소 소장입니다. 이 기사는 굿모닝 충청에도 실립니다.

문화정책을 둘러싼 논의에서 "문화자치"는 더 이상 부수적인 구호가 아닙니다. 갈수록 국제 규범은 문화를 단순한 향유의 대상이 아니라 권리의 문제로 재정의하고 있습니다. 이 변화는 문화정책의 방식에도 직접적인 영향을 미칩니다. 권력이나 행정이 문화적인 것을 공급하고 시민이 소비하는 방식은 점점 설득력을 잃고 있습니다. 이제 문화정책에서 중요한 것은 얼마나 많은 프로그램을 제공했는가만이 아니라, 누가 문화적 방향을 정하고 그 결정에 참여하는가 하는 점입니다.문화적 권리(문화권)에 대한 국제 규범은 이미 1948년 세계인권선언과 1966년 경제적·사회적 및 문화적 권리에 관한 국제규약에서 출발했습니다. 이 시기 문화권은 주로 문화생활에 참여하고 예술을 향유할 권리로 이해되었습니다. 문화는 인간다운 삶의 일부였고, 국가는 이를 보장해야 한다는 인식이 자리 잡았습니다. 이것만으로도 적지 않은 진전이었습니다. 문화가 단순한 취미나 사치가 아니라 권리의 문제라는 점이 국제적으로 확인되었기 때문입니다.그러나 이 단계의 문화권은 대체로 접근과 향유의 권리로 설명되었고, 문화정책의 결정 과정에 시민이 어떤 지위를 가지는가 하는 문제는 상대적으로 분명하게 다뤄지지 않았습니다. 21세기 이후 문화권의 의미는 한층 더 넓어졌습니다. 유네스코는 문화다양성을 인간 존엄과 결부된 문제로 보았고, 각 사회가 스스로 문화정책을 설계할 권리도 강조했습니다. 이어 문화권에 관한 국제 논의는 향유할 권리에 머물지 않고 형성에 참여할 권리까지 포함하는 방향으로 발전하였습니다.특히 최근의 국제 규범과 논의인 2022년 및 2025년의 MONDIACULT 논의는 문화권을 단순한 접근권이 아니라 문화정책의 방향 설정과 거버넌스에 관여하는 권리와 연결해 해석하는 경향을 한층 분명하게 보여줍니다. MONDIACULT는 유네스코 세계문화정책회의의 명칭으로, 최근 논의에서는 문화를 발전의 부수 영역이 아니라 지속가능발전, 민주주의, 공동체 회복력과 직결되는 공적 의제로 다루면서 문화정책의 결정 구조와 참여 원리를 함께 재검토하는 흐름을 보여주었습니다.문화정책의 수립과 집행, 평가에 시민이 관여할 권리가 명시적으로 논의되기 시작했다는 점이 중요합니다. 이 변화는 문화를 더 이상 행정이 제공하는 서비스의 목록으로만 이해할 수 없게 만듭니다. 문화는 공동체의 정체성, 삶의 방식, 관계의 형식과 결부되는 영역이며, 따라서 문화권 역시 단순한 이용권이 아니라 형성과 결정의 권리까지 포함하는 방향으로 해석되기 시작한 것입니다.이러한 국제적 변화는 한국의 문화정책을 다시 보게 만듭니다. 시민이 문화행사에 참여하고 시설을 이용하는 것만으로 문화권이 충분히 보장된다고 보기 어렵게 되었기 때문입니다. 지역의 문화정책이 어떤 방향으로 가야 하는지, 어떤 사업이 우선되어야 하는지, 어떤 문화공간이 유지되고 어떤 예산이 배분되어야 하는지에 대해 시민과 지역공동체가 발언하고 결정할 수 있어야 한다는 요구가 자연스럽게 따라옵니다.바로 이 지점에서 문화자치의 필요성이 제기됩니다. 사실 한국 사회에서 문화권과 문화자치를 구체적으로 제도화하려는 시도가 전혀 없었던 것은 아닙니다. 이전의 칼럼에도 썼지만, 한국 사회에는 20여 년 전인 참여정부 시절 문화계와 시민사회가 문화부를 추동하여 문화헌장을 만든 바 있습니다. 문화헌장은 헌법에 간략하게 담겼던 문화권을 좀 더 구체적으로 강조하고, 이를 실질적으로 제도화하는 근거를 만들려는 취지에서 제정되었습니다. 문화권을 단순한 상징적 언어에 머무르게 하지 않고 시민의 생활 속에서 작동하는 제도적 기준으로 옮겨보려는 시도였다고 할 수 있습니다.그러나 이후 정부들의 무관심 속에서 문화헌장은 사실상 사문화되었습니다. 문화권이 정책과 제도의 중심 언어가 되지 못한 채 다시 주변부의 가치로 밀려난 셈입니다. 이 대목은 지금 다시 돌아볼 필요가 있습니다. 문화권에 대한 국제 규범은 지난 20년 동안 훨씬 더 구체화하였고, 그 내용도 강화되었습니다. 문화는 단지 향유의 문제가 아니라 참여와 기여, 더 나아가 결정의 문제까지 포함하는 권리로 이해되고 있습니다.그런데 한국의 제도는 여전히 이 흐름에서 비껴나 있습니다. 문화권은 헌법과 문화기본법 등에 부분적으로 언급되어 있지만, 그것이 시민의 실제 결정권과 연결되는 수준까지 제도화되었다고 보기는 어렵습니다. 권리는 존재하지만, 그 권리를 행사할 수 있는 절차와 구조는 없는 상태입니다. 심심치 않게 나오는 개헌 논의에서 문화권을 국제적 흐름에 견줄 수 있게 제도화하는 것과, 이를 통해 시민들의 문화자치를 실질화하는 것이 필요하다는 점도 이 때문에 제기됩니다. 개헌이 모든 문제의 해답일 수는 없지만, 적어도 문화권을 단순한 국가의 보호 대상이 아니라 시민의 실질적 권리로 분명히 자리매김하는 계기는 될 수 있습니다.더 중요한 것은 그 권리가 법전에 적히는 데서 끝나지 않고, 지역과 생활세계에서 어떻게 작동할 것인가입니다. 문화권이 헌법적 언어로만 남고 정책과 제도 속에서 구현되지 않는다면, 그것은 다시 상징적 선언에 머물 가능성이 큽니다. 결국 핵심은 권리의 명시와 함께 권리의 행사 구조를 어떻게 제도화할 것인가의 문제입니다.여기서 문화자치와 문화분권을 구별할 필요가 있습니다. 문화자치는 지방권력이 문화적 결정권을 가져가는 문화분권과는 다릅니다. 시민과 지역공동체가 문화정책의 형성과 집행, 평가 과정에 실질적으로 개입하는 구조를 뜻합니다. 문화분권은 중앙정부의 권한을 지방정부로 이양하는 데 초점이 있습니다. 물론 이것도 중요합니다. 지역의 문화정책은 지역이 더 잘 아는 영역이기 때문입니다.그러나 권한이 중앙에서 지방으로 이동했다고 해서 곧바로 시민의 권리가 확장되는 것은 아닙니다. 지방정부가 중앙정부의 역할을 대신 수행할 뿐, 시민은 여전히 정책의 대상이나 수혜자에 머물 수 있습니다. 문화자치는 행정 단위 간 권한 이동을 넘어서, 문화의 주도적 권한이 시민에게까지 확장되는 문제를 포함합니다. 국제 규범의 변화는 문화자치의 근거가 될 수 있습니다. 문화는 개인의 취향 문제가 아니라 공동체의 정체성, 삶의 방식, 사회적 관계와 연결된 영역입니다.따라서 문화권은 단지 접근권이나 이용권으로만 설명되기 어렵습니다. 문화정책의 결정에서 배제된 상태라면, 문화권 보장도 절반에 그칠 수밖에 없습니다. 지역의 축제, 생활문화 거점, 문화재단 사업, 주민 생활권의 문화공간 운영이 모두 행정의 일방적 설계에 따라 움직인다면, 시민은 문화를 누릴 수는 있어도 문화를 스스로 형성한다고 보기는 어렵습니다. 문화자치가 요구되는 이유는 바로 문화권의 이러한 실질적 차원을 제도적으로 확보하기 위해서입니다.한국의 지역문화정책은 그동안 엄청난 양적 성장을 이루었습니다. 지역문화진흥법 제정 이후 지역문화 계획과 시행체계가 만들어졌고, 문화도시 사업이나 생활문화 정책도 확대되었습니다. 지방문화재단과 중간지원조직도 늘어났습니다. 그러나 구조를 조금만 들여다보면 여전히 철저히 공급자 중심입니다. 행정이 사업을 설계하고, 재단이나 센터가 집행하며, 시민은 단지 참여자나 이용자로 위치할 뿐입니다. 정책평가 역시 참여 인원, 집행률, 행사 건수 같은 계량 지표에 완전히 치우쳐 있습니다. 이런 방식은 관리에는 편리할 수 있어도, 시민의 자기결정이나 지역의 자율적 형성 과정을 실현할 수 없게 만듭니다.문화자치가 필요한 이유는 첫째, 문화권 보장의 수준을 높이기 위해서입니다. 이제 문화권은 향유만이 아니라 참여와 기여, 더 나아가 결정의 차원까지 포함하는 방향으로 해석되고 있습니다. 그렇다면 지역 주민이 지역문화의 우선순위와 방향을 정하는 절차에 실질적으로 참여할 수 있어야 합니다. 문화시설 운영 방향, 지역축제 의제, 생활문화 사업의 배분, 지역문화재단의 중점사업과 같은 사안들이 모두 그 대상이 될 수 있습니다.둘째, 문화자치는 지역의 자기결정을 가능하게 합니다. 지역마다 문화적 조건은 다릅니다. 산업 구조도 다르고, 인구 구성도 다르고, 장소의 역사도 다릅니다. 어떤 지역은 청년 인구 유출이 문제이고, 어떤 지역은 고령층의 생활문화 기반이 더 중요할 수 있습니다. 어떤 지역은 이주민과 다문화 공동체의 문화권이 핵심 과제가 될 수 있습니다. 이런 차이를 중앙의 단일한 기준으로 포착하기는 어렵습니다. 결국 지역문화정책은 지역이 스스로 질문을 만들고 해답을 찾는 구조를 필요로 합니다. 문화자치는 그 구조를 제도화하는 방식입니다.셋째, 문화자치는 정책의 지속성을 높일 수 있습니다. 지금의 지역문화정책은 단체장 교체나 사업 종료에 따라 쉽게 흔들리는 경우가 적지 않습니다. 사업이 끝나면 인력도 해산되고, 주민이 쌓아온 경험도 끊기기 쉽습니다. 이는 문화를 장기적인 사회적 관계 형성의 영역이 아니라 단년도 사업의 집합으로 취급한 결과이기도 합니다. 반면 시민이 정책 결정 과정에 참여하고, 그 결과가 계획과 예산에 반영되는 구조가 자리 잡으면 정책의 연속성은 커질 수 있습니다. 물론 이것이 자동으로 보장되는 것은 아닙니다. 그러나 적어도 정책이 행정 내부의 의지만으로 좌우되는 구조보다는 안정적일 여지가 있습니다.그렇다고 문화자치를 모두 낙관적으로만 볼 수는 없습니다. 시민 참여가 형식적인 절차로 머무를 가능성도 있고, 참여하는 시민이 실제 지역사회를 충분히 대표하지 못할 가능성도 있습니다. 문화영역은 비교적 갈등이 덜하다고 인식되기도 하지만, 실제로는 예산·공간·장르 간 경쟁이 존재합니다. 특정 집단의 목소리가 과도하게 커질 위험도 있습니다.따라서 문화자치는 선언으로 도입될 문제가 아니라, 제도 설계의 문제로 접근해야 합니다. 자문과 의견수렴에 머무르는 방식으로는 문화자치라고 부르기 어렵습니다. 공론장의 결과가 계획과 예산에 어떻게 반영되는지, 어느 범위까지 시민이 결정할 수 있는지, 행정이 그 결정에 대해 어떤 책임을 지는지를 분명히 해야 합니다. 동시에 현행 제도의 병목도 함께 고쳐야 합니다. 단년도 예산주의, 정량지표 중심 평가, 임의규정 위주의 조례 구조는 문화자치의 발목을 잡습니다. 문화자치를 말하면서도 예산은 1년 단위로만 움직이고, 평가는 숫자 위주로만 하고, 참여 절차는 "할 수 있다" 수준에 머문다면 제도는 반드시 관성화될 수밖에 없습니다. 결국 문화자치는 새로운 가치를 덧붙이는 문제가 아니라, 기존 제도를 어떻게 바꿀 것인가의 문제와 연결됩니다.이 점에서 지금 필요한 것은 거창한 구호가 아니라 단계적 설계입니다. 우선은 시민 참여와 결정의 범위를 시범적으로 넓힐 수 있는 영역부터 찾아야 합니다. 생활문화 거점 운영, 소규모 지역축제, 일부 생활권 예산, 지역문화재단 사업의 일부 분야 등은 비교적 현실적인 출발점이 될 수 있습니다. 동시에 사회적 자본과 신뢰 형성 같은 과정을 어떻게 측정할 것인지에 대한 연구도 병행되어야 합니다. 그래야 문화자치가 단지 이상적인 원칙이 아니라, 실제로 운영가능한 제도로 정리될 수 있습니다.문화는 더 이상 제공되는 서비스만이 아니며, 문화권은 더 이상 향유의 권리에 머물지 않습니다. 문화정책의 형성과 집행에 시민이 관여할 수 있어야 한다는 요구가 점점 더 강해지고 있습니다. 그렇다면 한국의 문화정책도 분권의 수준을 넘어 자치의 수준을 검토해야 합니다. 지방으로 권한을 나누는 것만으로 충분한지, 아니면 시민과 지역공동체가 문화의 방향을 함께 정하는 구조까지 나아가야 하는지를 묻지 않을 수 없습니다. 문화자치는 그 질문에 대한 하나의 제도적 답변입니다. 국제 규범의 변화가 우리에게 요구하는 것도 결국 같은 방향입니다. 문화권을 실질적인 권리로 보장하려면, 시민은 문화의 소비자에 머물러서는 안 됩니다. 지역문화의 형성과 결정에 참여하는 주체로 자리 잡아야 합니다. 이제 문화정책은 그 조건을 어떻게 만들 것인지에 대해 더 구체적으로 답해야 할 시점입니다.