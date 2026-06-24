안규백 국방장관 탄핵 청원 14만 넘어... 유용원 "국민 여론 반영된 것"

안규백 국방부 장관에 대한 탄핵을 촉구하는 국회 국민동의 청원이 공개 6일 만에 14만 명을 넘어섰습니다.
지난 18일 국회 국민동의청원 홈페이지에 올라온 청원에는 "방첩사령부 해체와 핵심 기능 분산, 예비군 사망사건 등에 대한 국방부의 책임 있는 조치 부족으로 국가안보와 장병 안전에 대한 국민적 우려가 커지고 있다"며 헌법 제65조에 따른 철저한 직무수행 조사와 탄핵을 촉구했습니다.
특히 49년간 유지된 방첩체계의 근본적 변경에 대한 면밀한 검증과 예비군 안전관리 실패에 대한 국방 수뇌부 문책을 강력히 요구했습니다.
이와 관련해 국민의힘 유용원 의원은 24일 MBC 라디오 <김종배의 시선집중>에 출연해 장관 탄핵 청원 배경과 최근 불거진 국방 현안에 대한 입장을 밝혔습니다. 유 의원은 예비군 훈련 사망 사건에 대한 군의 부실한 의료 대처와 방첩사령부 조직 분산 추진이 국민적 반발을 불러온 핵심 원인이라고 분석했습니다.
유 의원은 탄핵 청원의 주요 배경으로 꼽히는 '예비군 훈련 사망 사건'과 관련해 군의 빈약한 의료지원 체계를 지적했습니다. 그는 "단순히 사고 자체의 문제도 있지만, 예비군 훈련에 대한 정부의 관심 부족과 군의 미흡한 대응에 국민 여론이 반영된 것"이라며 "사고 발생 지점과 의료지원팀 간 거리가 약 8km로 이동에만 10~15분이 소요된 것으로 파악됐다"고 말했습니다. 이어 "응급 상황에서는 단 1분이 생사를 가르는 만큼 이러한 의료지원 체계 배치가 과연 적절했는지 철저한 검증이 필요하다"고 강조했습니다.
유용원 "방첩사 쪼개기는 보안 기능 악화, 전문 인력 유출 초래"
12·3 불법 계엄 사태 이후 추진 중인 '방첩사 기능 분산' 조치에 대해서도 깊은 우려를 표했습니다. 유 의원은 "여인형 사령관 등 일부 간부들이 불법 계엄에 관여한 것은 부인할 수 없는 사실이며, 이에 따른 책임 규명과 방첩사 개혁은 불가피하다"면서도 "방첩 기능을 국방방첩본부, 국방보안지원단, 국방부조사본부 등 세 갈래로 나누는 것은 자칫 보안 기능의 심각한 약화를 초래할 우려가 있다"고 말했습니다.
또한, 2018년 기무사령부 해체 당시 원대 복귀한 영관급 장교의 약 60%가 3년 내 조기 전역했던 사례를 언급하며 "고도의 전문성이 요구되는 방첩 분야 특성상 전문 인력의 유출은 국가 안보 역량의 손실로 이어질 가능성이 크다"고 경고했습니다.
안규백 국방부 장관이 전격 발표한 방첩사 해체 및 개편안의 뼈대는 이른바 '조직 쪼개기'입니다. 국방부의 구상대로라면 49년 역사의 방첩사는 사라지고, 그 핵심 기능은 세 갈래로 나뉩니다. 오는 7월 간판을 새로 다는 '국방방첩본부'는 방첩 및 사이버 보안 업무를 맡고, 가장 민감한 권한인 안보수사와 계엄 시 합동수사 권한은 국방부 조사본부에서 맡습니다. 군단급 이상 부대의 보안감사 권한은 '국방보안지원단'이라는 새 조직으로 갔습니다관련기사: 정부, 방첩사 해체... 방첩·보안·안보수사 분산해 오는 7월 국방방첩본부 창설).
당시 안 장관은 "단순히 조직개편이나 기능 조정을 넘어 우리 군의 정보기관이 다시는 정치에 개입할 수 없도록 조직과 임무를 재구조화하는 '국민의 군대 건설'의 역사적인 분수령이 될 것"이라고 강조한 바 있습니다.
14만 명을 넘긴 안규백 국방장관 탄핵 청원은 단순한 정치적 공세를 넘어 예비군 안전 확보, 방첩 조직 개편, 사관학교 통합 등 군 정책 전반을 향한 국민적 우려가 응축된 결과로 풀이됩니다. 소관 상임위인 국방위원회 회부가 기정사실화된 만큼, 하반기 국회 원 구성 직후 국방 현안을 둘러싼 여야 공방과 진통은 당분간 지속될 전망입니다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.