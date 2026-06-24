"유가족이 호미 들고 유해 수습"... 한성숙 후보자는 다를까

큰사진보기 ▲무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족 협의회, "한성숙 국무총리 후보자에게 바란다!"12.29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족 협의회가 24일 오전 서울 영등포구 국회 앞에서 '한성숙 국무총리 후보자 인사청문회 즈음한 여객기 참사의 온전한 해결과 진상규명을 촉구하는 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

"국가는 초기 수습 실패로 희생자를 방치했고 지금은 유가족에게 더 큰 상처를 주는 2차 가해를 하고 있습니다." – 김영헌 제주항공 여객기 참사 유가족협의회 이사

"첫 번째 참사는 무안공항에서 비행기가 폭발하며 일어났고 두 번째 참사는 정부의 부실한 초기 수습으로 우리 가족들의 유해가 차디찬 공항 땅바닥에 그대로 방치된 것입니다." – 김유진 제주항공 여객기 참사 유가족협의회 대표

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큰사진보기 ▲무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족 협의회, "한성숙 국무총리 후보자에게 바란다!"12.29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족 협의회가 24일 오전 서울 영등포구 국회 앞에서 '한성숙 국무총리 후보자 인사청문회 즈음한 여객기 참사의 온전한 해결과 진상규명을 촉구하는 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족 협의회, "한성숙 국무총리 후보자에게 바란다!"12.29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족 협의회가 24일 오전 서울 영등포구 국회 앞에서 '한성숙 국무총리 후보자 인사청문회 즈음한 여객기 참사의 온전한 해결과 진상규명을 촉구하는 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족 협의회, "한성숙 국무총리 후보자에게 바란다!"12.29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족 협의회가 24일 오전 서울 영등포구 국회 앞에서 '한성숙 국무총리 후보자 인사청문회 즈음한 여객기 참사의 온전한 해결과 진상규명을 촉구하는 기자회견'을 하고 있다. 유가족들이 희생자들을 추모하는 묵념을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

큰사진보기 ▲무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족 협의회, "한성숙 국무총리 후보자에게 바란다!"12.29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족 협의회가 24일 오전 서울 영등포구 국회 앞에서 '한성숙 국무총리 후보자 인사청문회 즈음한 여객기 참사의 온전한 해결과 진상규명을 촉구하는 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

12.29 무안공항 제주항공 여객기 참사가 일어난 지 542일이 지났지만, 책임자 단 한 명도 구속·기소되지 않았다. 유가족들은 한성숙 국무총리 후보자에 대한 인사청문회를 하루 앞둔 24일 국회의사당 앞에서 기자회견을 열었다. 이들은 최근 항공·철도사고조사위원회(이하 항철위)가 국토교통부에서 국무총리 산하로 이관된 점을 언급하며 한 후보자에게 참사 진상 규명을 최우선 국정과제로 삼아달라고 당부했다.12.29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족협의회는 이날 오전 10시 30분 기자회견에서 "179분의 국민이 희생된 그날로부터 1년 6개월이 흘렀다"며 "긴 시간 동안 진상 규명은 제자리에 멈춰 있고 단 한 명의 책임자도 처벌받지 못했다"고 말했다. 이어 "초기 수습 실패에 따른 재수색으로 희생된 가족의 유해를 매일 마주하고 있다"며 "이는 유가족에게 더 큰 상처를 주는 2차 가해"고 호소했다.이들은 "내일(25일)부터 한 후보자에 대한 인사청문회가 시작된다"며 "참사 수습과 진상 규명 총괄 책임이 있는 국무총리실의 적극적인 행동을 촉구하고자 이 자리에 섰다"고 밝혔다. 그간 국토부 산하 기관으로 조사의 독립성 우려가 제기됐던 항철위는 지난 2월 법 개정에 따라 국무조정실 산하 독립 조사 기구로 이관됐다.이날 발언에 나선 김유진 유가족협의회 대표는 "피눈물을 흘리며 투쟁한 끝에 항철위를 국무총리 산하로 이관시켰지만, 4개월이 지난 지금까지 아무것도 달라진 것이 없다"고 운을 뗐다. 이어 "이재명 대통령께서 직접 해외 전문가라도 영입해 철저히 조사하라고 지시했지만, 총리실로부터 어떤 계획과 안내도 들어보지 못했다"며 "진상 규명의 지체가 책임자 처벌의 지체로 이어지고 있는 상황"이라고 비판했다.김 대표는 "현재 유가족들이 직접 호미와 채를 들고 유해 수습을 하고 있다"며 "곧 장마가 시작되고 날씨가 더워지면 땅속에 남은 가족들의 흔적이 사라질까 잠 못 이루고 있다"고 말했다. 그러면서 "온전한 유해 수습, 철저한 진상 규명, 유가족에 대한 공백 없는 실질적 지원 등은 국무총리실의 명백한 책임이자 의무"라며 "한 후보자가 이를 외면하지 않길 바란다"고 강조했다.이준화 유가족협의회 상임이사는 "국토부 산하 항철위에 대한 수사가 필요하다"며 "항철위가 ICAO(국제민간항공기구) 규정을 자의적으로 해석해 공개하지 않았던 자료 가운데 조사 결과에 영향을 주지 않는 자료부터 공개해야 한다"고 촉구했다. 이어 "이 모든 일들을 더 이상 미룰 수 없다"며 "한 후보자가 책임자로서 지체 없이 시행하길 바란다"고 덧붙였다.유가족들은 "한 후보자가 12.29 여객기 참사 해결을 최우선 국정과제로 삼고 직접 컨트롤타워의 책임을 다해달라"며 "인사청문회에서 참사의 진실을 어떻게 밝혀낼 것인지에 대한 확고한 의지를 보여달라"고 요구했다. 이 밖에도 ▲ 지원 추모위원회의 실질적인 가동 ▲ 조사 진행 상황 및 CVR(음성기록장치)·FDR(비행기록장치) 등 원본 데이터 투명 공개 ▲ 항철위 전문 조사관 충원 등을 촉구했다.이날 현장에는 김미애 국민의힘 의원, 박균택 더불어민주당 의원, 엄정애 정의당 부대표, 신지혜 기본소득당 최고위원 등이 참석했다. 김 의원은 "참사 당시 일주일간 공항에 머물며 179분의 희생자를 유족에게 인도하는 과정을 지켜봤다"며 "1년 6개월이 지난 지금까지 제대로 이뤄진 것이 없는 거 같다. 앞으로 진상 규명과 책임자 처벌을 위해 더욱 애쓰겠다"고 밝혔다.박 의원은 "유가족이 기다린 시간이 헛되지 않도록 최선을 다하겠다"며 "내일 예정된 청문회뿐만 아니라 이후에도 유족이 수긍할 수 있는 신속한 처리와 (조사) 결과가 나올 수 있도록 계속 촉구하겠다"고 다짐했다.유가족들은 이날 '진상규명'이라고 적힌 파란색 조끼를 입고 국회를 찾았다. 일부 유족은 본격적인 기자회견에 앞서 진행된 묵념 도중 눈시울을 붉히기도 했다. 이들은 "179분의 억울한 희생을 진상 규명하라", "부실 수습·유해 방치 웬 말이냐 책임자를 엄중히 문책하라" 등의 구호를 외쳤다.