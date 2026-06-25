고등학생 때 가던 식당을 아이와 함께, '엄지척' 날아옵니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

"순두부. 순두부가 먹고 싶어."

"응? 돌고래? 돌고래를 먹어?"

"엄마 왜 웃어?"

"가볼래 가볼래."

큰사진보기 ▲순두부찌개와밥돌고래에 가면 내어주는 반찬 세트 김치가 기가 막히다. ⓒ 이의진 관련사진보기

"오늘 우리 뭐 먹을까?"

"돌고래!"

나는 예전에도 지금도 목적지가 정해져 있는 것을 좋아한다. 다음에 다음이 있어야 된다는 이야기다. 예를 들자면 학교를 마치고 남포동을 가더라도 남포동 어디가 도착지인지 물었다.도착지에 도착해 자리에 착석하면서 "이거 다음엔 어디갈 건데?"라고 곧장 그 다음 목적지를 물었다. 내 친구들은 나의 질문에 아무렇지도 않게 "놀고나면 배고플꺼니까 우리 뭐 먹을까?"하고 응답해줬다.나는 그런 친구들이 좋았고, 친구들도 나를 한번도 이상하게 생각하지 않았다. 스스로가 '내가 좀 이상한가?'라고 느꼈을 땐 사회에 나와서였다. 다른 이들이 내 친구 같지 않고, 나도 저들과 다른 사고를 하는 구나 생각 했을 따름이었다.어느 정도 사회에서 물을 먹고, 적당히 구르며 나는 더 이상 그들의 이후 계획을 묻지 않게 되었다. 대신 내 질문은 "뭐 드시겠어요?"와 "전 몸보신이나, 날 것이 아니면 다 가능합니다"라는 답변으로 바뀌었다.시간이 지나고 아이가 태어났다. 아이가 점점 자라며 나와 같은 것을 먹고 즐길 수 있게 되었다. 어느 날 아이가 크게 아팠고 남포동에 있는 소아과로 아이를 데려갔다. 아이는 고열로 계속 열이나 입맛이 없는 상태였고 나는 그런 아이가 안쓰러웠다.아이에게 "오늘 뭐 먹고 싶은 거 없어?"라고 하자 아이는 '먹고 싶은 거 없는데'하는 표정이 역력했다. 뭐라도 먹여야지 싶어 "잘 모르겠어?"라고 되묻자 아이는 번뜩 하는 표정으로 말했다.수..순두부? 순두부를 떠올리니 고등학교 친구들과 함께 다녔던 그 가게가 생각났다. 내가 고등학교 때 부터 다녔으니 20년도 더 넘게 자리를 지키고 있는 가게였다. 아이에게 "그럼 우리 돌고래 갈래?"라고 물었다.아이는 울상이 되었다. 나는 순간 아차 싶었다. 돌고래는 친구들과 함께 자연스레 사용하던 순두부 백반을 파는 가게 상호명이였다. 아이와의 대화에서 고등학교 추억이 자연스럽게 치고 올라왔다. 내가 친구들에게 "돌고래 어때?"라고 말하면 친구들은 고개를 끄덕이며 "오랜만에 돌고래 좋지"라는 대화를 나누던 그 기억에 그만 웃어버리고 말았다.아이의 질문에 나는 아이에게 눈을 맞추고 말해주었다. "돌고래를 먹는 게 아니라 순두부찌개를 파는 집 이름이야. 엄마가 고등학교 때 부터 다녔던 곳인데 이제 너도 매운 걸 조금 먹을 수 있게 되었으니까 엄마랑 같이 가볼까?"라고 말하자 아이는 눈을 반짝였다.겨우 찾아간 돌고래는 여전한 모습으로 있었다. 아이와 자리를 잡고 앉으니 아이는 가게 안을 연신 두리번거렸다. 내가 "왜 신기해?"라고 묻자 아이는 "예전에 엄마가 다녔던 곳에 내가 있으니 당연히 신기하지"라고 말하며 기대에 차 보였다. 조금 기다리자 금방 따끈한 순두부 찌개와 밥이 나왔다.여전한 어묵 반찬과 오이 냉국, 겉절이 김치가 나왔다. 입맛이 없어 통 먹지 못하던 아이는 언제 그랬냐는 듯 찌개를 떠 밥에 조금 말고 김치를 척 얹어 먹었다. 그리고는 눈을 동그래져 엄지 손가락을 척 올렸다.아이는 오물오물 밥을 먹으며 "엄마 엄마가 여기 왜 오자고 했는지 알겠어. 너무 맛있다. 다음에 또 오고 싶어"라고 말했다. 그 모습에 얼마나 기쁘던지. "여기 오자고 잘했지?"라고 다시 되묻자 고개를 끄덕이고는 밥 그릇을 그렇게 다 비웠다. 그 뒤 다시 남포동에 나올 일이 있었다. 아이에게 다시 질문을 했다.그러자 아이는 환하게 웃으며 나에게 대답했다.그리고 서로 얼굴을 마주 보고 키득키득 웃어댔다. 고등학교때 친구들과의 추억이 되어버린 돌고래가 시간을 훌쩍 넘어 아이와 2대를 잇는 장소가 되었다는 것이 기뻤다. 나에게 "오늘 우리 뭐 먹을까?"는 함께하고 싶은 시간의 맛이라는 생각이 들었다.나의 행복한 기억을 이 아이에게 알려주고 싶었던 것은 아니었을까. 언젠가 아이도 좋은 기억들로 남겨진 이 장소에 다른 누군가와 함께 오는 날이 있겠지 생각하며 아이와 손을 잡고 돌고래로 걸어갔다.