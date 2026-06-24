25억 원 지원 예산 걸렸는데... '드론 공방전' 공정성 논란

큰사진보기 ▲성일종 국방위원장 ⓒ 성일종 의원사무실 관련사진보기

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큰사진보기 ▲드론 공방전 대회 개요 ⓒ 자료: 2026 대한민국 드론 공방전 운영 자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

국방부 등 6개 부처가 공동 주최한 '2026 대한민국 드론 공방전'이 심사위원의 이해충돌과 후원사 관련 업체의 본선 진출 등 공정성 논란에 휩싸였다. 총 25억 원 규모의 실증시험 지원 예산이 투입되는 정부 사업임에도 심사위원 선정과 평가 기준 적용, 참가 업체 검증이 제대로 이뤄지지 않았다는 지적이 나온다.성일종 국민의힘 의원(3선·충남 서산·태안)은 24일 보도자료를 내고 "대회 후원단체 회장이 대표로 있는 업체가 본선에 진출하고, 본선 진출 업체의 전직 임원이 예선 심사위원으로 참여한 사실이 확인됐다"며 대회를 원점에서 재검토하고 관련 책임자를 감찰해야 한다고 주장했다.드론 공방전 예선은 지난 10일부터 12일까지 경기 포천시 승진과학과훈련장에서 진행됐다. 서면평가를 통과한 21개 팀 가운데 8개 팀이 오는 9월 열리는 본선 진출권을 얻었다.성 의원실에 따르면 예선 심사위원 3명 가운데 한 명인 A씨는 본선에 진출한 B사에서 2020년부터 2024년까지 4년 넘게 부사장으로 근무했다. 해당 업체의 전직 고위 임원이 업체의 본선 진출 여부를 결정하는 심사에 참여한 셈이다.심사위원 선정에 관여한 군 관계자는 성 의원실에 "민간과 군을 두루 이해할 수 있는 인사라고 판단해 선정했고 청렴서약서도 받았다"고 설명한 것으로 전해졌다. 그러나 서약서 작성과 별개로 심사 대상 업체와의 과거 관계를 사전에 확인하거나 심사에서 배제하는 이해충돌 방지 절차가 작동하지 않았다는 비판이 제기된다.대회 후원단체와 참가 업체 간 관계도 논란이 됐다. 대회를 후원한 한국드론기업연합회 회장이 대표로 있는 업체가 본선에 진출한 것으로 확인됐기 때문이다. 국산 기술 적용 규정을 지키지 않고 중국산 제품을 사용한 것으로 지목된 업체도 서면평가와 예선을 통과했다고 성 의원은 밝혔다.평가 기준이 예선 과정에서 사실상 무력화됐다는 지적도 나왔다. 당초 평가는 표적 명중 여부 등을 측정하는 정량평가 90%와 정성평가 10%로 구성됐다. 그러나 정량평가 기준을 충족한 업체가 나오지 않자 정성평가 결과를 중심으로 본선 진출 업체를 선정한 것으로 전해졌다.성 의원은 이를 두고 "핵심 평가 항목을 충족한 업체가 한 곳도 없었다면 평가 방식과 기준을 다시 검토했어야 한다"며 "정성평가만으로 본선 진출팀을 결정한 것은 대회 설계 자체에 문제가 있었다는 의미"라고 주장했다.이번 대회에는 모두 25억 원 규모의 실증시험 예산이 배정됐다. 참가한 21개 팀은 본선 진출 여부와 관계없이 기체 보완과 계측 장비 대여 등에 필요한 지원을 받을 수 있다.본선 진출팀과 수상팀에는 우수 상용품 시범사용 우선권과 군 전투실험 가점, '혁신기업 100' 선정 우대 등 부처별 후속 혜택도 제공된다. 예선 심사의 공정성 논란이 단순한 대회 운영 문제를 넘어 향후 정부 지원사업과 군 납품 기회에서의 기업 간 형평성 문제로 이어질 수 있다는 지적이 나오는 이유다.성 의원은 "이번 사업에 참여한 업체들이 향후 각종 정부 지원사업에서 우대받을 수 있는 구조"라며 "심사위원과 참가 업체의 이해관계를 사전에 걸러내지 못한 국방부와 육군 교육사령부 관계자에 대한 감찰 조사와 함께 대회 전반을 원점에서 재검토해야 한다"고 말했다.국방부 관계자는 "전수조사를 통해 제기된 문제를 전반적으로 확인하고 있다"고 밝혔다.