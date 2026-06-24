서산시 산동사거리 회전교차로, 교통 환경 개선에 주민들 '엄지척'

큰사진보기 ▲지난 13일 최종 준공한 서산시 인지면 산동사거리 회전교차로. ⓒ 서산시 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

충남 서산시 인지면 산동사거리에 새로 설치한 회전교차로가 원활한 교통 흐름을 이끌며 지역 주민들로부터 큰 호응을 얻고 있다.기존 산동사거리는 차량 통행량이 비교적 많지 않은 교차로임에도 신호등이 설치됐다. 이 때문에 운전자들이 차량이 없는 상황에서도 불필요하게 신호대기를 해야 하는 불편을 겪었다.특히 심야나 차량 통행이 뜸한 시간대에는 신호를 위반해 통과하는 차량이 빈번하게 발생하면서, 교통사고 위험 등 안전에 대한 우려가 꾸준히 제기되어 왔다.이 같은 불편을 해소하기 위해 서산시는 해당 구간의 교통 여건을 종합적으로 검토했다. 이후 기존 신호교차로를 회전교차로로 전환하기로 결정하고, 공사에 착수해 지난 13일 최종 준공했다.회전교차로가 본격적으로 운영되면서 차량들은 정차 없이 서행으로 교차로를 통과하고 있다.불필요한 신호대기가 사라지면서 교차로 일대의 교통 흐름이 한층 원활해졌다는 평가다.인지면 주민들은 "예전에는 통행하는 차가 한 대도 없는데도 신호가 바뀔 때까지 멍하니 기다려야 하는 경우가 많아 답답했다"며 "회전교차로가 도입된 지금은 흐름이 자연스러워졌고 이용하기가 훨씬 편리해졌다"고 만족감을 표했다.박한일 인지면장은 "이번 회전교차로 설치를 통해 주민들의 교통 편의성과 도로 안전성이 한층 향상된 것으로 보인다"며 "앞으로도 주민들의 목소리에 귀 기울이는 현장 중심 행정을 통해 일상 속 불편사항을 지속적으로 발굴해 해결될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.