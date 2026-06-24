용인 반도체 산단 이전설 일축... 이상일 시장 "삼성전자 확인"

큰사진보기 ▲이상일 용인특례시장 ⓒ 용인시 관련사진보기

"투자 결정은 기업이 하는 것이고, 삼성전자는 용인 국가산단을 지키기 위해 용인시민들이 시장과 함께 가열찬 투쟁을 전개해 온 사실을 잘 알기 때문에 용인시민들을 실망시키는 일은 없을 것이다."

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이상일 용인특례시장은 24일 "삼성전자가 호남·충청 등의 지역에 대규모 반도체 투자를 하는 것과 관련해 용인 첨단시스템반도체 국가산업단지의 삼성전자 반도체 팹 일부를 이전하는 방안도 검토되고 있다는 언론보도들이 나옴에 따라 용인시민과 평택, 화성, 안성 등 경기남부 지역 주민들이 걱정하고 있다"며 이같이 말했다.이 시장은 "삼성전자 반도체 부문 의사결정라인에 있는 최고위층 관계자와 연락해서 용인 이동·남사읍 첨단시스템반도체 국가산단 생산라인(팹) 일부가 지방으로 이전되는 일은 결코 없을 것임을 확인했다"며 "삼성전자 측은 국가산단에 계획대로 팹 6기를 세울 것임을 분명히 했다"고 밝혔다.그는 "권력을 잡은 쪽에서 그동안 용인 국가산단의 삼성전자 팹 일부를 호남으로 이전시키자는 등 흔들기를 계속해 온 데 대해 용인시민들이 시장인 저와 함께 강력하게 대처해 온 것을 삼성전자 측도 잘 알고 있고, 감사의 마음도 가지고 있다"며 "이런 용인시민들을 실망시키는 일은 일어나지 않을 것임을 삼성전자 측은 명확히 밝혔다"고 했다.이 시장은 "삼성전자가 SK하이닉스와 함께 다른 지방에 대규모 투자를 할 것이라는 발표는 머지 않아 나올 것"이라며 "용인에서 이미 진행 중인 반도체 국가산단을 축소하거나 투자 계획을 줄이지 않는 한 다른 지방에 신규 투자를 하는 것에 대해 용인이 반대할 이유가 없는 만큼 용인시민들께선 차분한 마음으로 곧 발표될 투자계획을 지켜봐 주시기 바란다"고 당부했다.그는 "삼성은 호남, 충청, 영남지역에 대규모 투자를 하겠다는 입장을 밝힐 것으로 예상되는 데 이는 그룹차원의 투자 결정"이라며 "이같은 투자가 발표되면 용인 반도체 국가산단을 흔드는 일이 더 이상 발생하지 않도록 대통령과 정부가 입장을 내주기 바란다"고 했다.이 시장은 "삼성전자와 SK하이닉스가 비수도권 지역에 초대형 투자를 하기로 한 만큼 삼성전자의 용인 첨단시스템반도체 국가산단과 SK하이닉스 용인반도체클러스터 일반산단 조성에도 속도를 내도록 해야 한다"며 "특히 삼성전자 용인 국가산단 부지조성 작업을 국토교통부와 한국토지주택공사(LH)가 서둘러야 할 것이며, 국가산단에 대한 2단계 전력공급 계획을 실행하려는 움직임을 기후에너지환경부가 보여줘야 한다"고 주문했다.