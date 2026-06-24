용인 반도체 산단 이전설 일축... 이상일 시장 "삼성전자 확인"

"투자 결정은 기업이 하는 것이고, 삼성전자는 용인 국가산단을 지키기 위해 용인시민들이 시장과 함께 가열찬 투쟁을 전개해 온 사실을 잘 알기 때문에 용인시민들을 실망시키는 일은 없을 것이다."
이상일 용인특례시장은 24일 "삼성전자가 호남·충청 등의 지역에 대규모 반도체 투자를 하는 것과 관련해 용인 첨단시스템반도체 국가산업단지의 삼성전자 반도체 팹 일부를 이전하는 방안도 검토되고 있다는 언론보도들이 나옴에 따라 용인시민과 평택, 화성, 안성 등 경기남부 지역 주민들이 걱정하고 있다"며 이같이 말했다.
이 시장은 "삼성전자 반도체 부문 의사결정라인에 있는 최고위층 관계자와 연락해서 용인 이동·남사읍 첨단시스템반도체 국가산단 생산라인(팹) 일부가 지방으로 이전되는 일은 결코 없을 것임을 확인했다"며 "삼성전자 측은 국가산단에 계획대로 팹 6기를 세울 것임을 분명히 했다"고 밝혔다.
그는 "권력을 잡은 쪽에서 그동안 용인 국가산단의 삼성전자 팹 일부를 호남으로 이전시키자는 등 흔들기를 계속해 온 데 대해 용인시민들이 시장인 저와 함께 강력하게 대처해 온 것을 삼성전자 측도 잘 알고 있고, 감사의 마음도 가지고 있다"며 "이런 용인시민들을 실망시키는 일은 일어나지 않을 것임을 삼성전자 측은 명확히 밝혔다"고 했다.
이 시장은 "삼성전자가 SK하이닉스와 함께 다른 지방에 대규모 투자를 할 것이라는 발표는 머지 않아 나올 것"이라며 "용인에서 이미 진행 중인 반도체 국가산단을 축소하거나 투자 계획을 줄이지 않는 한 다른 지방에 신규 투자를 하는 것에 대해 용인이 반대할 이유가 없는 만큼 용인시민들께선 차분한 마음으로 곧 발표될 투자계획을 지켜봐 주시기 바란다"고 당부했다.
그는 "삼성은 호남, 충청, 영남지역에 대규모 투자를 하겠다는 입장을 밝힐 것으로 예상되는 데 이는 그룹차원의 투자 결정"이라며 "이같은 투자가 발표되면 용인 반도체 국가산단을 흔드는 일이 더 이상 발생하지 않도록 대통령과 정부가 입장을 내주기 바란다"고 했다.
이 시장은 "삼성전자와 SK하이닉스가 비수도권 지역에 초대형 투자를 하기로 한 만큼 삼성전자의 용인 첨단시스템반도체 국가산단과 SK하이닉스 용인반도체클러스터 일반산단 조성에도 속도를 내도록 해야 한다"며 "특히 삼성전자 용인 국가산단 부지조성 작업을 국토교통부와 한국토지주택공사(LH)가 서둘러야 할 것이며, 국가산단에 대한 2단계 전력공급 계획을 실행하려는 움직임을 기후에너지환경부가 보여줘야 한다"고 주문했다.