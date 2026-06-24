김상욱 울산시장 당선인, 전임 시정 사업지 찾아 '현장 업무 보고'

큰사진보기 ▲김상욱 울산시장 당선인과 인수위원 등 20여 명이 24일 오전 9시 20분 첫 행선지로 2028 울산국제정원박람회 조성 현장인 삼산·여천매립지 일원을 찾아 박람회 조직위원회로부터 추진 현황을 보고받은 후 발언하고 있다. ⓒ 유튜브 갈무리 관련사진보기

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시정 현안보고를 진행중인 김상욱 울산시장 당선인이 24일 민선 9기 시장직 인수위원회 위원들과 함께 현장을 찾았다. 인수 행보를 현장 중심으로 해 시민 중심 인프라를 구축한다는 취지다.현장을 직접 확인하고 시민과 실무자들의 생생한 목소리를 듣기 위해 울산의 주요 현장 3개소를 잇달아 방문한 김상욱 당선인과 인수위원 등 20여 명의 첫 행선지는 2028 울산국제정원박람회 조성 현장인 삼산·여천매립지였다.김 당선인은 박람회 조직위원회로부터 추진 현황을 보고받은 후 문화예술과로부터는 동일 부지에 추진 중인 The hall 1962(공연장) 건립 계획과 정부 추진 방향과 문제점 등을 확인했다.김 당선인은 "국가정원과 국제정원 박람회장 사이 거리가 상당하기 때문에 관람객들의 이동을 미리 챙겨야 될 것 같다"며 "2028 국제정원박람회가 울산의 명예를 요구하는 것인만큼 혈세 낭비가 되지 않도록, 울산의 위신이 떨어지지 않도록 각별히 챙겨야 한다"고 말했다.이어 "아무래도 매립지 위에 박람회장을 건설하다 보니 우려가 많고 특히 유수지가 우려스럽다"며 "예정된 박람회 기간이 여름이라 비가 많이 와 오염이 돼버릴 수가 있다. 유수지가 깨끗하고 잘 관리가 돼야 한다"고 당부했다.또한 "국민들과 많은 외국인들이 찾을 수 있는 매력적이고 테마 있는 좋은 방안이 준비가 되어야 한다"며 "시민들이 계속해서 쓸 수 있는 인프라로 활용되는 것까지 생각을 해야 한다. 엄청난 재원만 투입하고 행사 끝난후에 시민 활용도가 떨어져 버리면 말 그대로 그냥 돈만 벌이고 잃어버릴 수도 있다'며 주의를 당부했다.김 당선인은 이어 울산시립아이돌봄 송정센터를 방문해 아이돌봄센터 운영 현황을 확인하고 현장 보육 교사 및 직원들과 간담회를 가져 애로사항을 들었다.이날 일정 마지막으로 중구 병영성 현장을 찾은 김 당선인은 복원 현황을 둘러보고 이를 활용한 관광자원화 방안에 대해 인수위원들과 의견을 교환했다.울산시는 "이번 현장 방문은 지난 16일 출범한 인수위가 부서별 업무보고를 거쳐, 대규모 예산이 투입되는 전임 시정의 주요 사업과 당선인의 핵심 복지·문화 공약 현장을 직접 눈으로 확인하고 조율하기 위해 마련됐다"고 밝혔다.지난 16일 공식 출범해 활발한 시정 인수 작업을 벌이고 있는 민선 9기 울산시장직 인수위원회는 오는 30일까지 실·국별 보고와 현장 검증을 마무리하고 민선 9기 핵심 공약의 구체적인 실행 방안을 마련할 예정이다.